Weinheim. (pol/rl) Mindestens zwei Männer schlugen Freitag auf der Mannheimer Straße auf einen 61-Jährigen ein. Das meldete die Polizei am Sonntag.

Gegen 14 Uhr waren ein Smart-Fahrer und der 61-Jährige in Richtung Stadtmitte unterwegs. In Höhe der Badeniastraße soll der Smart-Fahrer dem 61-Jährigen nicht das Einfädeln beim Spurwechsel ermöglicht haben. Als beide Autos an der nächsten roten Ampel anhalten musste, soll der 61-Jährige ausgestiegen sein und ging zu dem Smart. Hier soll er den Smart-Fahrer auf sein Verhalten angesprochen haben.

Während dieses Gesprächs stiegen aus einem weißen Kombi vier bis fünf Personen aus, von denen dann mindestens zwei Personen unvermittelt auf den 61-Jährigen einschlugen. Danach fuhren der Kombi und der Smart weiter in Richtung Stadtmitte.

Der 61-Jährige wurde zunächst von Passanten versorgt und kam dann per Rettungswagen ins Krankenhaus.

Weitere Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten sich unter der 06201/10030 bei der Polizei in Weinheim zu melden.