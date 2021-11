Weinheim. (RNZ) Nachdem die Martinszüge bereits im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen mussten, hatte die Stadt gehofft, die traditionellen Umzüge in diesem Jahr wieder durchführen zu können. Wie die Stadt Weinheim am heutigen Mittwoch mitteilt, war diese Hoffnung vergebens.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung und der damit einhergehenden schwer zu erfüllenden Auflagen müssten auch dieses Jahr die Martinszüge in der Kern- und Weststadt abgesagt werden. "Wir bedauern diese Tatsache sehr und legen all unsere Hoffnung auf eine Durchführung der Martinszüge 2022", so Martin Fischer, Pressesprecher der Stadt.

Nach derzeitigem Stand könnten aber die folgenden Umzüge stattfinden:

> Martinszug in Lützlsachsen am Dienstag, 9.11. findet statt! Aufstellung 18 Uhr in der Wallstraße, Abschluss mit Martinsfeuer auf dem Sandloch-Sportplatz.

> Martinszug in Ritschweier am Mittwoch, 10.11. findet statt! Treffpunkt 18 Uhr am Dorfteich mit Eingangskontrolle, Martinsfeuer, Posaunenchor, Ausgabe der Männchen

> Martinszug in Hohensachsen am Donnerstag, 11.11. findet statt! Treffpunkt 18 Uhr im Hof der Grundschule, Abschluss auf dem Bolzplatz an der Kaiserstraße