Von Günther Grosch

Weinheim. Tische und Stühle stehen bereit. Die Waren und Getränkevorräte sind aufgefüllt, das Servicepersonal ist zumeist wieder "voll da". Die (Vor-)Freude darüber, "dass es endlich wieder losgehen kann", ist bei der Mehrzahl der Weinheimer Marktplatzgastronomen groß. Voraussichtlich ab Mittwoch, 19. Mai, dürfen – nach gut sieben-monatigem Lockdown sowie lediglich erlaubter "Essen to Go"-Ausgabe und Lieferungen außer Haus – sowohl die Außen- und als auch die Innengastronomie unter bestimmten Voraussetzungen wieder öffnen.

"Wir sind für die Gesundheit unserer Gäste verantwortlich und lassen unser Personal täglich testen", betonen Domenico und Alberto Ferrarese vom "La Cantina" am Marktplatz. Umgekehrt bleibe Vorsicht aber auch bei den Gästen angeraten. Wie viele ihrer Kollegen hatten auch die Brüder Ferrarese mit einer Erlaubnis zur Wiedereröffnung ihrer Restaurants frühestens Ende des Monats gerechnet. Trotzdem sei man schon jetzt auf das angekündigte Öffnungsszenario "bestens vorbereitet".

Die Brüder Domenico (li.) und Alberto Ferrarese. Fotos: Dorn

Von einer "tollen und Hoffnung verbreitenden Perspektive", gleichzeitig aber auch einer "immensen Herausforderung und Verantwortung für beide Seiten" spricht auch Andrés Salazar vom "Café Florian". Denn: Die vom Staat bisher gezahlten finanziellen Hilfen und Überbrückungsgelder hätten bei Weitem nicht ausgereicht, um alle laufenden Kosten zu begleichen: "Wir wollen auch leben."

Andrés Salazar (Café Florian). Fotos: Dorn

Dennoch gibt sich Salazar "positiv gestimmt und entspannt". Er vertraue dem Ganzen, wenn weiter alle achtsam und geduldig miteinander umgehen. Dazu zählt auch künftig das Tragen von Mund-Nase-Masken, die Pflicht zur Übermittlung von Kontaktdaten und das Einhalten der Abstandsregel mit "einem Gast pro zweieinhalb Quadratmeter Fläche". Darüber hinaus ist nur eine bestimmte Anzahl von Gästen möglich. "Ein Restrisiko bleibt dennoch immer", gibt sich Salazar keinen Illusionen hin. Das Positive: Von seinen Mitarbeitenden habe er niemanden entlassen müssen. Im Gegenteil: Jetzt müsse er sich sogar schnellstens um zusätzliche Servicekräfte bemühen.

Offen geäußerter Unmut spricht dagegen aus Gerald Haas vom "Diebsloch". Erst werde sieben Monate lang alles dichtgemacht, und dann dürfe "Hals über Kopf" und im "Schnellschuss" sogar der Innenbereich wieder öffnen. Dabei sei vor zwei Wochen noch vor den gefährlichen Aerosolen in eben jenen Innenbereichen gewarnt worden: "Eine seriöse Planung und Kommunikation sieht anders aus." Natürlich werde auch er sein Gasthaus öffnen, macht Haas deutlich. Er hätte aber lieber noch drei Wochen länger warten wollen: "Besser wären zuerst klare Regelungen gewesen, die Auskunft darüber geben, was, wann und wie geschieht, sollten verschiedene Szenarien eintreten, die einen weiteren Lockdown notwendig machen." Eine Portion Mitschuld an der aus Sicht einiger Gastronomen doch ziemlich undurchsichtigen Lage weist Haas den Verbänden zu, "die alle nach einer schnellen Öffnung geschrien" hätten.

Gerald Haas (Diebsloch) Fotos: Dorn

"Generell begeistert", dass wieder geöffnet werden darf, zeigt sich Carolina Bährend vom "Marktplatzhotel" und dem Restaurant "Tafelspitz". Auf der anderen Seite bezeichnet auch sie die Zeit zur Umsetzung der Öffnungsvorgaben und um "den Laden wieder hochzufahren" als "relativ kurz". Außerdem spielten weitere Faktoren eine Rolle: "Um über den reduzierten Abholservice hinaus ein breiteres Angebot machen zu können, müssen wir erst wieder anfangen zu produzieren."

Carolina Bährend. Fotos: Dorn

Zudem gelte es, neues Personal zu gewinnen. Einige der ehemaligen Beschäftigten würden nicht mehr wiederkommen, weil sie – um den eigenen Lebensunterhalt zu gewährleisten – mittlerweile aus der Gastronomie ausgestiegen sind. Deshalb schlügen nicht zuletzt mit Blick auf die Unsicherheit, ob die Inzidenzzahlen möglicherweise wieder ansteigen und eine erneute Schließung drohen könnte, auch zwei Herzen ("ein vorsichtiges und ein jauchzendes") in ihrer Brust, so Bährend.

"Froh und dankbar, dass Leben ins Haus kommt"

Hinzu kommen angesichts des derzeit wenig prickelnden Wetters und dem damit verbundenen sorgenvollen Blick auf die Außengastronomie weitere betriebliche Unsicherheiten. Außerdem sei der Aufwand bei der obligaten Überprüfung der Gäste, "ob sie geimpft, getestet oder von Corona genesen sind", hoch. "Mindestens eine Kraft wird mit der Kontrolle beschäftigt sein und fällt für den Service aus", so die Tafelspitz-Chefin.

Dennoch sieht Bährend Licht am Ende des Tunnels: Auch in Sachen Belegung läuft es im "Marktplatzhotel" derzeit rund, nachdem die Bundeswehr gleich über einen längeren Zeitraum hinweg Zimmer für die von ihr gestellten Hilfskräfte im Kreisimpfzentrum gebucht hat. "Wir sind froh und dankbar, dass endlich wieder Leben ins Haus kommt", strahlt Bährend.