Weinheim-Lützelsachsen. (web) Selbst wäre er kaum darauf gekommen, sich für "Das perfekte Dinner" zu bewerben. "Meine Tochter Laura hat mich angemeldet. Dann kam ein Anruf aus Köln", sagt Jürgen Kling. In diesem Moment hätte er noch abspringen können. "Aber diese Blöße wollte ich mir nicht geben", so der 53 Jahre alte Lützelsachsener. Er hat seinen Entschluss nicht bereut: "Es war eine tolle Erfahrung", findet er. Die Dreharbeiten liefen im November, in Mannheim und in den Wohnungen der Teilnehmer.

Für Kochmuffel und alle anderen, die "Das perfekte Dinner" nicht kennen: Es handelt sich um eine Fernsehserie des Senders Vox. Dabei treten fünf Hobbyköche gegeneinander an. Der Wettbewerb wird mal mehr, mal weniger ernst genommen. Eins der Kennzeichen der Sendung ist, dass die fünf Köchinnen und Köche jeweils aus einer Region stammen. Auf diese Weise wird es möglich, dass man sich gegenseitig zum Abendessen einlädt. Ein Teil der Drehs findet also immer in den Küchen der Teilnehmenden statt.

Diese Konstellation birgt Herausforderungen, wie Hobbykoch Kling berichtet: "Um damit zurechtzukommen, muss man Neven haben." Das Fernsehteam habe morgens um 9 Uhr bei ihm zu Hause geklingelt. "Die kommen mit zehn, zwölf Leuten. Die sind zwar alle freundlich, aber man hat im Grunde keine Handhabe mehr über das eigene Haus." Beim Kochen werde jeder der Teilnehmenden interviewt. Zu dieser Herausforderung gesellen sich die Finessen des Fernsehens: "Manchmal muss man bestimmte Aktionen für die Kamera wiederholen", erzählt Kling. Etwa, wenn beim Griff in den Kühlschrank dessen Inhalt für die späteren Zuschauer nicht gut genug zu erkennen ist. Dazu kamen coronabedingte Lüftungspausen: Die Dreharbeiten fanden mitten in der Deltawelle statt.

"Wir wurden vor jedem Drehtermin PCR-getestet", so der 53-Jährige. Dazu kamen weitere Schnelltests vor Ort. "Ich wurde besonders oft getestet. Denn ausgerechnet in dieser Zeit hatte ich einen leichten grippalen Infekt. Also die Art von Erkältung, die besonders Männern nicht gefällt", sagt Kling und lacht. Doch er hielt durch. "Das Ergebnis war nicht schlecht", blickt er auf sein Menü zurück: "Nur mit dem Nachtisch war ich nicht so ganz zufrieden."

Und was kam auf den Tisch im Hause Kling? "Wenn ich selbst koche, bevorzuge ich Hausmannskost. Außerdem sagt man mir nach, dass meine selbst gemachte Pizza ganz gut ist", berichtet der Chef de Cuisine. So kredenzte er seinen Mitbewerbern als Vorspeise Kürbis-Karotten-Ingwer-Suppe, dazu Pizzastangen. Als Hauptspeise gab es Rinderrouladen mit Kartoffel-Stampf und Apfelrotkohl. Den Abschluss bildeten ein Himbeertraum im Glas, Schoko-Brownies und Vanillekipferl.

Wie es ausgegangen ist, sei an dieser Stelle nicht verraten. Nur so viel: "Ich habe nicht mitgekocht, um zu gewinnen." Es sei eine tolle Gruppe gewesen, man habe auf einem hohen Niveau gekocht, findet Kling. Erst am Montag traf man sich, um sich die ersten Teile der aktuellen "Mannheim-Staffel"gemeinsam im Netz anzuschauen (die RTL-Gruppe hält entsprechende Angebote vor, die jedoch nicht ewig kostenlos sind, Anm. d. Red.). "Am Set hatte irgendwie jeder seine Rolle, wobei längst nicht das gesamte Drehmaterial verwendet wurde", erzählt Kling. Im Verlauf der Essen habe man sogar irgendwann vergessen, dass die Kamera läuft. Dennoch: "Vor der Kamera zu stehen, Fragen zu beantworten und Leistung zu bringen, ist nicht so einfach, wie vor dem Fernseher zu sitzen und es besser zu wissen."

Die Zeit zum Kochen hat er gefunden, nachdem er seine Metallbau-Firma verkauft hatte, für die er noch als Berater tätig ist. Diese stellt Aluminium- und Glaselemente her, die die Frontseiten von Supermärkten zieren. Dies reicht von der Konzeption bis hin zur Endmontage.

Info: Das perfekte Dinner aus der Region Mannheim ist am Montagabend angelaufen. Der Beitrag mit Jürgen Kling läuft am Freitag, 25. Februar, von 19 bis 20.15 Uhr im Free-TV auf Vox.