Weinheim-Lützelsachsen. (web) Man schrieb das Jahr 2012, als die Weinheimer Feuerwehr mit einer außergewöhnlichen Aktion auf sich aufmerksam machte: Mithilfe privater Geldgeber hatten die Brandschützer Sauerstoffmasken angeschafft, deren Form speziell für Tier-Schnauzen geeignet ist. Die Masken sollten auch (Haus)-Tiere vor den tödlichen Folgen von Brandrauch bewahren.

Vor allem, wenn den Menschen bereits geholfen ist. Ein braver Jack Russel Terrier posierte damals mit einer der Masken. Jetzt hat sich gezeigt, wie lebensrettend dieses Equipment tatsächlich ist. Anhand der gestrigen Reaktionen im 2012 noch weniger bekannten Netzwerk "Facebook" war auch zu erahnen, wie viel es Menschen bedeutet, wenn ein Hund aus einem verqualmten Haus gerettet wird.

Der Einsatz begann am Samstagvormittag, wenige Minuten nach 9 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache war der Keller eines Hauses in der Lützelsachsener Sommergasse in Brand geraten. Kräfte der Wehr-Abteilungen "Lützelsachsen-Hohensachsen" und "Stadt" rückten aus. Während sich ein Bewohner über das bereits verrauchte Treppenhaus ins Freie retten konnte, schaffte es eine weitere Bewohnerin nur noch auf den Balkon. Nachbarn holten eine tragbare Leiter. Doch die Frau stand unter Schock und war zu schwach, um über die angestellte Leiter herunterzusteigen. Der weithin sichtbare Rauch drückte sich auch auf den Balkon.

Ein Mann kletterte hinauf, um der Frau zu helfen. Die Feuerwehr eilte derweil mit der Drehleiter herbei und brachte diese in Stellung. Rasch konnten die Frau und ihr Helfer in den Korb steigen und sicher auf den Boden gebracht werden. Mitarbeiter eines Rettungsdiensts untersuchten sie, mussten aber niemanden in die Klinik bringen. Parallel dazu rückten zwei Feuerwehr-Trupps unter Atemschutz in den Keller vor. Ein Raum brannte, das Feuer hatte sich schon auf umliegende Räume ausgebreitet. Weitere Trupps bauten in der Sommergasse die Wasserversorgung auf, um die Löschfahrzeuge mit Wasser aus Unterflurhydranten zu speisen. Man war sich schnell sicher, dass keine weiteren Menschen mehr im Haus sind - dafür aber noch ein Hund: Dackel-Mischling "Oskar". Die Feuerwehrleute forderten die Tierrettung Rhein Neckar an. Mehrere Trupps unter Atemschutz suchten das Haus nach dem Mischling ab. Um den Rauch herauszubekommen, setzten die Kräfte Hochdrucklüfter ein. Die Türrahmen wurden mit Rauchverschlüssen versehen.

Es war kurz vor 10 Uhr, als die Atemschutzgeräteträger den Hund verletzt und geschwächt fanden. Er wurde ins Freie gebracht. Feuerwehrsanitäter versorgten das Tier, ein Notarzt unterstützte sie dabei. Später übernahmen die Experten von der Tierrettung. "Die Weinheimer Feuerwehr hat als eine von bundesweit wenigen Wehren spezielle Sauerstoffmasken im Einsatz, die für Tierschnauzen geeignet sind", stellt auch Feuerwehrsprecher Ralf Mittelbach in seinem Bericht fest. Dackelmischling "Oskar" wurde nach Eintreffen der Tierrettung weiter geholfen. Er kam in die Tier-Klink nach Hirschberg.

Nach einer halben Stunde hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle, die Nacharbeiten zogen sich aber bis in die Mittagsstunden. Dabei musste auch der aktuellen Hitze- und Dürreperiode Rechnung getragen werden: Während des Einsatzes hielten sich medizinische Rettungskräfte lange Zeit in Bereitschaft. Die Feuerwehr hatte Getränke dabei, auch Anwohner halfen mit Getränken aus.

Damit die Einsatzkräfte keinen Hitzestau unter ihrer feuerbeständigen Kleidung bekommen, wurde diese geöffnet oder - wenn irgend möglich - abgelegt. Zusätzlich wurden Kräfte aus Ritsch- und Rippenweier alarmiert, um die Feuerwehrleute auszutauschen oder eine Weile regenerieren zu lassen. Kräfte aus Sulzbach und Oberflockenbach stellten derweil den Grundschutz sicher. Auch Mitarbeiter der Stadtwerke eilten nach Lützelsachsen, um das Haus vom Strom zu nehmen. Der stellvertretende Kreisbrandmeister kam ebenfalls.

Die Einsatzstelle ist nun in den Händen der Polizei. Diese schätzt die Schadenshöhe auf 50.000 Euro. Beamte des Kriminalkommissariats Mannheim ermitteln derzeit die Brandursache.