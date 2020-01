Von Günther Grosch

Weinheim. Der Neujahrsempfang der Volksbank Weinheim zieht. Nicht nur der Saal und die Empore der Stadthalle zeigten sich am Mittwochabend voll besetzt. Auch das Podium bot mit dem von 2005 bis 2017 amtierenden Ex-Bundestagspräsidenten Professor Norbert Lammert, dem Direktor des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Mannheim, Professor Thomas Kohl, sowie den diesjährigen Preisträgern des zum siebten Mal von der Volksbank Weinheim Stiftung vergebenen ZEW-Wissenschaftspreises eine hochkarätige Besetzung. Volksbank-Vorstandssprecher Carsten Müller und sein Vorstandskollege Klaus Steckmann rundeten die illustre Runde ab.

Der von Müller als "das intellektuelle Gewissen des Bundestags" angekündigte Lammert setzte in einer gut 50-minütigen Rede die Glanzpunkte des Abends. Die dem 71-Jährigen von Müller zugeschriebene "besondere Art von Humor" stellte Lammert bereits in seiner Begrüßung unter Beweis. Es sei immer wieder ermutigend zu erleben, "wie freundlich selbst Politiker trotz ihres lausigen Rufes empfangen werden" – Kunstpause –, "sobald sie langjährig besetzte Ämter freiwillig und ohne erkennbare Reue wieder räumen".

Auch eine Anspielung auf Gregor Gysi, den Ex-Vorsitzenden der Partei "Die Linke" und Redner beim Volksbank-Neujahrsempfang 2018, mochte sich Lammert nicht verkneifen. Gysi habe ihm einmal zu seinem Geburtstag eine Standuhr geschenkt, deren Zeiger sich "linksherum" drehen. Lammert darauf: Wenn Gysi nicht einmal wusste, in welche Richtung sich die Zeit entwickelt, sei ihm manches an dessen Aussagen plausibel geworden.

Lammert stellte seine Ausführungen unter den Titel "2020: Herausforderungen und Perspektiven für Deutschland und Europa". Worin die großen Herausforderungen bestehen, könne man erst hinterher beurteilen, schränkte er ein. Nicht alles erweise sich im Nachhinein als so wichtig wie zuvor gedacht. Umgekehrt treten in einer Zeit "gigantischer Veränderungen und technischer Umwälzungen", in denen sich darüber hinaus Entwicklungen in Religion, Kultur und Klima abspielen, Wandlungen auf, mit denen zuvor niemand rechnen konnte. Es sei kein Zufall, dass viele Beobachter sagten, derzeit finde "eine Neuvermessung der Welt" statt.

Als eines von vielen Beispielen nannte Lammert den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit, der dieses Jahr begangen wird. Den damaligen Moment ordnete er als "absoluten Ausnahmezustand der Geschichte" ein, der wenige Monate zuvor noch völlig ausgeschlossen schien. Heute lebe die Menschheit in einer Welt, die nicht nur mit Blick auf die Bevölkerung größer ist als je zuvor. Angesichts von Globalisierung und Digitalisierung werde sie paradoxerweise zugleich sehr viel kleiner. Ob man dieser Entwicklung mit Skepsis oder Hoffnung begegnet, sie als "erfreulich" oder "bedrohlich" empfindet: "Sie findet statt." Es bestehe keine Möglichkeit, "Ohne uns!" zu sagen. Die Globalisierung entziehe den Nationalstaaten gleichzeitig das, was bisher der Kern ihres Selbstverständnisses war: die Souveränität. Die Globalisierung lasse diese erodieren, es existierten keine in vollem Umfang souveränen Staaten mehr. Globalisierung beinhalte das, was Schwerkraft für die Physik bedeutet: "Man muss sie nicht mögen. Aber man muss sich darauf einstellen."

Als Herausforderung und Chance, welche die 2020er-Jahre prägen könnte, sieht Lammert die Rolle Europas in einer gründlich veränderten Welt. Europa befinde sich bereits auf der Suche nach neuen Regeln. Die Vorstellungen zu deren Ausgestaltung seien indes weltweit unterschiedlich. Während sich die USA vom multinationalen Regelsystem emanzipiert habe und ihr Präsident bilaterale Deals vorzieht, entsteht in China ein neuer gigantischer Akteur, der sich als "Patron" verstehe.

Ohne Gemeinsamkeit werde Europas Einfluss weiter schrumpfen. Keiner der EU-Staaten allein verfüge über genug Gewicht, um einen prägenden Einfluss auszuüben. "Europa muss sich von der Vorstellung verabschieden, der Mittelpunkt der Welt zu sein", zitierte Lammert George Bernhard Shaw und den tschechischen Ex-Präsidenten Vaclav Havel.

"Für jede komplizierte Frage gibt es eine einfache Antwort – und die ist immer falsch", so die Erkenntnis von Shaw. Vom ersten Teil des Zitats lebe der Populismus, vom zweiten jede vitale Demokratie, so Lammert. Havel äußerte: "Solange wir um Freiheit gekämpft haben, wussten wir, was wir wollen. Jetzt sind wir frei. Aber wir wissen nicht mehr, was wir wollen."

Ob er in einem zweiten Leben nochmals Politiker werden wolle, fragte Volksbank-Vorstand Müller in der abschließenden Diskussionsrunde. "Es gibt schlimmere Schicksale", blitzte noch einmal Lammerts Humor auf.