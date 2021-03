Die Kompostierungsanlage im Hammerweg hatte schließen müssen, um die großen Mengen an angeliefertem Material erst einmal verarbeiten zu können. Als sie am Samstag wieder öffnete, war auch für den Radlader wieder viel zu tun. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Sie kommen fast im Minutentakt aus Weinheim, Lützelsachsen, Ladenburg und Heddesheim. Einige scheuen selbst die Anfahrt aus Ludwigshafen und Worms nicht: Hochbetrieb herrschte am Samstag auf der Kompostierungsanlage am Hammerweg. Eine Woche lang hatte die größte derartige Anlage an der Bergstraße zuvor wegen massiver Kapazitätsprobleme schließen müssen, um den aus Haus- und Schrebergärten kubikmeterweise angelieferten Grünschnitt aufzuarbeiten.

Als die sich Tore der Anlage zwischen Waidsee und Feldflur am Samstagvormittag wieder öffneten, stauten sich die Wagen der Anlieferer: Manche kamen mit Anhängern, und die Kofferräume von konventionellen Autos, SUVs und Kleintransportern waren ohnehin bis auf den letzten Quadratzentimeter gefüllt.

"Kompost holen, Torf in den Mooren lassen"

"Bereits um 6.30 Uhr fuhr der erste Grünschnittlieferant vor", gibt Holger Mattenklott am Eingang im Pförtnerhäuschen Auskunft, während das vor ihm stehende Telefon fast pausenlos klingelt. "Ja, wir haben heute wieder geöffnet. Sie können kommen und bis 12 Uhr abladen", lautet seine ebenso geduldige wie stereotype Antwort: "Gott sei Dank!", tönt es vom anderen Ende der Leitung her: "Wir sind berufstätig und können nur samstags kommen."

"Die Jahreszeit und die Corona-Pandemie machen sich bemerkbar", sagt Mattenklott, nachdem er kurz den Hörer beiseitegelegt hat: "Die Menschen sind wieder im Garten aktiv." Der Sonnenschein der letzten Tage hat viele in den Garten gezogen, um die Überreste des Winters zu entsorgen und sich auf die bevorstehende Grillsaison vorzubereiten. Annähernd 40.000 Kubikmeter Grünschnitt werden pro Jahr in der Anlage gehäckselt, gesiebt, gemischt und zu rund 10.000 Kubikmeter Kompost verarbeitet, weiß Michael Benzinger, der Mattenklott am Wochenende zur Seite stand. Neben Vorarbeiter Jürgen Pressler komplettieren Thorsten Meister und Alexander Glesmann das Team. Geschäftsführer der Kompostieranlage, die dem "Verband für Grünschnittkompostierung Bergstraße" angehört, ist Peter Zschippig.

Rund 30 Prozent des Komposts werden im hobbymäßig betriebenen Gartenbau eingesetzt. Ein weiteres Drittel kommt in der Landwirtschaft, dem Erwerbsgartenbau und Landschaftsbau zum Einsatz. Etwa 20 Prozent nutzt die Kommune, der Rest findet bei "sonstigen Erwerbern" seine Verwendung.

Durch die scharfe Kontrolle des angelieferten Grünschnitts durch die "Gütegemeinschaft Kompost" werden Schad- und Fremdstoffanteile niedrig gehalten: Sowohl die Qualität als auch der Preis des Kompostes sprächen dafür, im Garten grundsätzlich nur noch dieses Material zu verwenden und den Torf dort zu lassen, wo er hingehört: in den Mooren. So jedenfalls sieht man es im Hammerweg. In der riesigen Halle lagern die gröbere Rasen- und die feinkörnige Blumenerde neben dem Mutterboden, der sich meterhoch auftürmt.

"Jeweils fünfmal wird der Grünschnitt umgesetzt, damit Sauerstoff rankommt. Im Sommer wird zusätzlich gewässert", erklärt Benzinger beim Gang über das Gelände, der an dem Großhäcksler und dem riesigen Radlader vorbeiführt: "Das Ganze wird regelmäßig überprüft und Proben gezogen." Weil alle anderen Kompostieranlagen im Umkreis samstags zu haben, kann sich die Weinheimer Anlaufstelle des Andrangs kaum erwehren.

Neben privaten Anlieferern wie Marie-Luise Bauder und ihrem Sohn André ("Wir bringen unser Sach’ schon immer hierher") nutzen viele professionelle Gartenbaubetriebe das Areal. Christian Weber ist stolzer Besitzer einer rund 300 Quadratmeter großen Parzelle in der Ladenburger Schrebergartengemeinschaft. Auch er nutzt die Anlage "seit Ewigkeiten" für seine Rasen-, Strauch-, Hecken- und Baumschnitte. Wie alle anderen Befragten lobt auch Weber die freundliche Beratung durch die Beschäftigten vor Ort: "Hier funktioniert und passt alles genau." Thomas Euler aus Weinheim hat seine Behältnisse randvoll mit Blumenerde gefüllt. "Guter Boden, gute Preise", wandelt er einen Spruch aus der Radio- und TV-Werbung ab.

Kleinmengen von Grünschnitt bis zu einem halben Kubikmeter – das entspricht etwa sechs Säcken – kosten drei Euro. Hecken- und Grasschnitt, Laub, Äste mit bis zu 20 Zentimetern Durchmesser, Sträucher mit Wurzeln, Pflanzen- und Friedhofsabfälle schlagen mit zwölf Euro, stärkere Äste sowie Stammholz mit 16 Euro zu Buche. Nur Hasenmist wird nicht angenommen.

Sie hätten gerade zwei Hochbeete angelegt und benötigten zum Abschluss der Arbeiten jetzt nur noch gröberen Kompost, erklären Stefan und Susanne Kick beim Einschaufeln. Kompost und Komposterden seien Torf oder Torfsubstraten überlegen: "Das Bodenleben wird angeregt. Das Ganze ergibt einen stabilen pH-Wert im basischen Bereich, und die Grünabfälle werden sinnvoll verwertet".

Info: Die Kompostieranlage (Telefon: 06201/50 13 79) befindet sich im Hammerweg 69 und ist von Montag bis Samstag von 7 bis 12 Uhr geöffnet. Außerdem kann Grünschnitt montags, mittwochs und freitags von 12.30 bis 16 Uhr angeliefert werden.