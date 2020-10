Weinheim. (keke) Bis zum Jahr 1833 befand sich der Friedhof in Heiligkreuz noch innerhalb der Kirche, ehe er auf die gegenüberliegende Seite der heutigen Landstraße verlegt wurde. Auch in diesem Zusammenhang stießen die Fachleute bei der laufenden Kirchensanierung auf einen interessanten, wenngleich traurig stimmenden Fund.

So entdeckten die Facharbeiter bei der Verlegung eine Dränage an der Außenseite der Kirche kleine Knöchelchen. Bei Untersuchungen stellte man fest, dass sie von "Traufkindern" stammen: Verstarb in früheren Zeiten ein Kind noch im Mutterleib oder im Verlauf der Geburt, blieb ihm nach der damaligen Glaubenslehre der Weg in den Himmel verwehrt, womit auch kein kirchliches Begräbnis infrage kam. Daraus wiederum resultierende eine bestenfalls unschöne Jenseitsprognose, was fantasievolle Taufpraktiken zutage förderte: Es kam zu Wallfahrten mit toten Kindern, verbunden mit der Bitte um kurzzeitige "Erweckung" zur Taufe. Im heutigen Heiligkreuz griffen verzweifelte Eltern zu einer anderen Methode. Sie bestatteten ihre Kinder – mutmaßlich heimlich – entlang der Trauflinie des Gotteshauses. Laut Volksglauben konnte das herabtropfende Regenwasser das in der Erde ruhende Kind taufen und auf diese Weise von der Last der Erbsünde befreien.

Nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten sollen die knöchernen Überreste der Kleinen würdevoll bestattet werden, es gibt bereits eine entsprechende Absprache mit der Stadt Weinheim.