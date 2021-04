Das Waldschwimmbad erhält sich seine Kundschaft, auch wenn es teurer wird, so die TSG-Geschäftsführung. Foto: Kreutzer

Weinheim. (cis) Es sei kein populärer Vorschlag, kommentierte Oberbürgermeister Manuel Just die Gebührenerhöhungen für Waldschwimmbad und Waidsee, über die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung abzustimmen hatte. Doch um es vorwegzunehmen: Sie kommen. Und sie sind überdies durchaus happig. So werden fast 80 Prozent Aufschlag für eine Familienkarte im Waldschwimmbad fällig, deren Preis auf Vorschlag der Verwaltung von 95 auf 170 Euro steigen sollte. Die Elternteilkarte, die speziell Alleinerziehende betrifft, sollte ursprünglich von 75 auf 120 Euro erhöht werden – Kostensteigerung: 62,5 Prozent. Hier gab es allerdings eine Anpassung.

Die Preise für Saisonkarten gelten ab 2022, da man unter wohl weiter gegebenen Pandemie-Bedingungen im kommenden Sommer weitestgehend einen Einzelkartenverkauf anstrebt. Der Tageseintritt im Waldschwimmbad wird aber schon ab der Saison 2021 nachmittags von 4 auf 5 Euro (vormittags gilt ein Preis von 4 Euro), ermäßigt von 2,50 auf 3,50 Euro angehoben, die Rentnerermäßigung fällt weg.

Hintergrund für die drastischen Planungen sind vor allem die für die Verwaltung desolaten Zahlen der Verlustabdeckung, die die Stadt für das Waldschwimmbad zu tragen hat. Bis 2017 lag der Betriebskostenzuschuss konstant unter der Summe von 300.000 Euro. 2019 erreichte er fast die 400.000-Euro-Grenze, 2020 wird diese übertroffen. Für das laufende Jahr liegt die Prognose bei fast 500.000 Euro Kostenzuschuss. "Für vier Monate Betrieb ist das ein nicht unerheblicher Betrag", verwies OB Just auf die angespannte Haushaltslage. Weder er noch Andreas Erg, Geschäftsführer der TSG Weinheim, die das Bad betreibt, sahen Einsparpotenzial in den Bereichen Personal- oder Energiekosten, die zusammen fast die Hälfte der Betriebskosten ausmachen. Die Wassertemperatur im Waldschwimmbad lasse mit 23 Grad keine weitere Reduzierung zu. Die stetigen Personalkostensteigerungen von knapp 135.000 Euro im Jahr 2013 auf zuletzt knapp 222.000 Euro im Jahr 2019 begründete Erg mit der Notwendigkeit der Einstellung von Fachpersonal für die Badeaufsicht. "Es lässt sich nur über die Kasse machen", verteidigte er die geplanten Eintrittspreiserhöhungen. Die waren zuletzt 2019 erhöht worden – auch um die gestiegenen Personalkosten zum Teil wieder aufzufangen.

Die Freien Wähler hatten eigene Ideen zum Ausgleich des Defizits. So warb Stadtrat Klaus Ditzen angesichts der Tatsache, dass das Waldschwimmbad schon mit dem bestehenden Tageseintritt von 4 Euro zu den teuersten in der Umgebung gehört, für Eintrittssenkungen im Waldschwimmbad oder drastische Erhöhungen bei den Waidsee-Preisen. So könnten Gäste vom Waidsee ins Waldschwimmbad gelockt werden. Abschließbare Parkgaragen auf dem angrenzenden Sportplatz der TSG würden die sich darüber hinaus weiter zuspitzende Parkplatzsituation entspannen.

​Änderungen gibt es auch im städtischen Strandbad. Foto: Kreutzer

Erg moderierte das zügig ab: "Mit einer Verlagerung der Besucher vom Waidsee ins Waldschwimmbad kommen wir an Kapazitätsgrenzen." Auch das von Ditzen genannte, mögliche Ausweichen von Gästen in umliegende Bäder bei einer weiteren Preiserhöhung sah Erg nicht: "Die Besucherzahlen sind konstant, wir haben ein treues Publikum. Ich glaube nicht, dass sich das in den nächsten Jahren ändert."

Die unter anderem von CDU, FDP und Einzelstadträtin Susanne Tröscher ins Spiel gebrachte Kostenbeteiligung umliegender Kommunen, deren Bürgerinnen und Bürger das Bad nutzten, konterte Uli Sckerl (GAL) deutlich: "Schminkt euch das endlich ab." So lange es keine rechtliche Grundlage gibt, werde sich keine andere Kommune an den Kosten beteiligen.

Diskussionen und einen überparteilichen Antrag gab es bei der Abschaffung der erst 2019 eingeführten Rentnerermäßigung am Waldschwimmbad, die eine Einsparung von rund 6200 Euro bedeutet hätte. Sowohl SPD als auch CDU verbanden mit ihr eine Anerkennung der Leistungen der Rentnerinnen und Rentner. "Es gab keine Rentenerhöhung, die Lebenshaltungskosten sind gestiegen", verwies Inge Oberle (CDU) auf eine bereits bestehende Benachteiligung der Senioren. Viele Rentnerinnen und Rentner lebten nah an der Armutsgrenze oder darunter, verurteilte Stella Kirgiane-Efremidou (SPD) die Rücknahme der Ermäßigung als "falsches Signal".

Der Antrag der Parteien zur Beibehaltung der Ermäßigung setzte sich aber nicht durch. "Es gibt Rentner nahe der Armut, aber das ist in Weinheim nicht die Mehrheit", sagte Sckerl. Schon zu Beginn der Debatte hatte OB Just verdeutlicht, dass es eine falsche Betrachtungsweise sei, wenn Rentner per se eine Ermäßigung erhalten. Man wolle gezielt Bedürftige fördern und stützen. Sckerl forderte dabei eine saubere Definition des Begriffs. Wolfgang Wetzel (FDP) sah es als geboten, auf die Bedürftigkeit generell abzuheben, die nicht nur bei Rentnerinnen und Rentnern gegeben sei.

Die SPD scheiterte auch mit ihrem Modell einer moderateren Anpassung der Preise für beide Bäder. Durchsetzen konnte sich hingegen eine geringere Preiserhöhung für die Elternteilkarte im Waldschwimmbad, die auch die Linke forderte. "Die Alleinerziehenden hat es schon 2019 getroffen", begründete Carsten Labudda den Antrag, diese Saisonkarte ab 2022 zum Preis von 100 Euro auszugeben. Das entspricht dem Preis der Erwachsenensaisonkarte und wäre damit das gleiche Modell wie am Waidsee. In allen anderen Punkten setzte sich die Verwaltung mit ihren Vorschlägen durch.

Damit sind auch für Weinheims See ab dieser Saison höhere Preise angesagt. Der Tageseintritt kostet jetzt 4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Die Badezeit soll, insofern die Badesaison überhaupt stattfindet, täglich von 9 bis 20 Uhr sein. Saisonkarten gibt es nicht. Sie werden möglicherweise 2022 zu haben sein. Eine Erwachsenensaisonkarte kostet dann wie auch die Elternteilkarte 75 Euro, ermäßigt 35 Euro. Die Familienkarte gibt es für 95 Euro.