Von Karin Katzenberger-Ruf

Weinheim. "Damit er nicht vergisst, was ein Schneemann ist": Mit dem Spruch an der Seite wird der Kinderwagen zum Demonstrationsobjekt. Beim dritten "Friday for Future" in Weinheim sind auch Kleinkinder dabei. Ein Elternpaar hat dem Nachwuchs, der gerade erst laufen gelernt hat, zwei Pappschilder mit der Aufschrift "Our future?" umgehängt, die fast bis zum Boden reichen. Die kleine Ella wiederum trägt ein T-Shirt, auf dem ihr Name und das Wort "Klimaschutz" aufgepinselt ist.

Beim Treffen im Schlosspark am gestrigen Freitag gegen 11 Uhr geht die Polizei davon aus, dass sich gleich an die 300 Menschen in Bewegung setzen werden. "Es könnten um die 400 sein", hieß es unterwegs. Am Ende liegt die geschätzte Teilnehmerzahl dann bei rund 500. Vor dem Start gibt es seitens der Polizei bezüglich Sicherheit noch ein paar Anweisungen an das Organisationsteam. So soll sich der Demonstrationszug an einigen Stellen ganz rechts halten. Das alles läuft äußerst diszipliniert ab, anfangs fast ein bisschen zu ruhig.

Erst in Höhe der Pestalozzischule, von deren Hof aus Grundschulkinder das Geschehen beobachten, kommt Fahrt auf. Der Slogan lautete "Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle". Das damit verbundene sich nach oben strecken und in die Hocke gehen, war schon bei den letzten Demos die passende Performance. Die steht nun wieder auf dem Programm.

Im Vorfeld haben Frieda Fiedler und Elias Furlan Cano vom Organisationsteam auch Berufstätige aufgefordert, sich an der Demo unter dem Motto "Alle fürs Klima" zu beteiligen. Nun freut sich Fiedler schon bei der Aufstellung über den gelungenen "Altersmix". Furlan Cano ist begeistert, weil Weinheim zu den 575 Städten und Gemeinden gehört, die an dem Tag dem weltweiten Aufruf zum "Klimastreik" folgen. Ein ehemaliger Gewerkschaftssekretär marschiert mit einem Schild mit, auf dem Karl Marx zitiert wird. Schon der wusste: "Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt." Eine Frau hat den verästelten Zweig eines Baumes zum Transparenthalter umfunktioniert und verkündet auf diese Weise die Botschaft, dass die Natur nicht mit Lob oder Tadel auf den Umgang mit ihr reagiert - sondern "mit Folgen."

Der friedliche Demonstrationszug wird durchweg von freundlichen Blicken begleitet. Sei es von der Hochzeitsgesellschaft, die mit Sektgläsern vor dem Rathaus steht oder von Anwohnern, die von Fenstern und Balkonen aus zusehen. "March now or swim later" - auf Deutsch: "Marschiere jetzt, oder schwimm später" - ist auf dem Transparent an vorderster Front zu lesen. Dahinter trägt ein Mädchen ein Schild mit dem Schriftzug: "Die Dinos dachten auch, sie hätten noch Zeit."

Das ist zugegebenermaßen witzig, trifft es aber nicht ganz. Den Klimawandel zur Zeit der einstigen Erdbewohner hatte garantiert nicht der Mensch verursacht. "Rettet die Bienen", ruft eine Frau wiederholt, auch sie hat das passende Schild gemalt. Aufschriften wie "Jetzt handeln" oder "Schluss mit Pillepalle" fordern auf, keine Zeit mehr zu verlieren. "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut", ist so ein Spruch, der zum Hinhören zwingen soll. "Wir machen weiter, bis sich was tut", hat Frieda Fiedler schon im Schlosshof angekündigt. Auf dem Marktplatz gibt’s am offenen Mikro nochmals reichlich Unterstützung. Dies von einer Vertreterin von "Parents für Future", die sich vor einer Woche zusammengeschlossen haben.

Auch Ingrid Hagenbuch solidarisiert sich mit den Demonstranten, sie spricht für das Bundesbündnis Bodenschutz und die Weinheimer Bürgerinitiative Breitwiesen. Vor allem aber macht sie den Jugendlichen Mut, weiterhin auf die Straße zu gehen, sich von niemandem einschüchtern zu lassen. Laut Organisatorin Fiedler sind bereits weitere Aktionen in Planung. Am Ende der Demonstration gegen 13 Uhr werden die Teilnehmenden aufgefordert, zur nächsten Kundgebung um 17 Uhr in Mannheim zu fahren.