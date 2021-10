Im Norden Lützelsachsens kann man die B 3 nur per Fußgängerfurt queren. Der Übergang hat mit dem Wachsen des Wohn- und Gewerbegebiets in der Ebene an Bedeutung gewonnen. Foto: Dorn

Von Max Rieser

Weinheim-Lützelsachsen. Der Weg zu Schule und Arbeit kann oftmals schwierig und nicht ganz ungefährlich sein. Fußgängerampeln haben daher gerade für jüngere oder eingeschränkte Verkehrsteilnehmer eine wesentliche Bedeutung. Doch was tun, wenn die Grünphasen so kurz sind, dass nur ein oder zwei Menschen den Weg auf die andere Straßenseite schaffen können?

Gerade bei Kindern, die oft ungeduldig oder nicht hundertprozentig aufmerksam sind, drohen fatale Auswirkungen. Dass das an einer Ampel zur Querung der Bundesstraße B3 wohl der Fall ist, hat die Weinheimer Stadt- und Lützelsachsener Ortschaftsrätin Eleni Efremidou-Hartmann (SPD) moniert. Lützelsachsens Dorfkern und das Wohn- und Gewerbegebiet "Lützelsachsen Ebene" werden durch die B3 getrennt. Westlich der B3 liegt die von der Diakonie betriebene Werkstatt für Menschen mit Behinderung, östlich der Dorfkern mit der Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule.

Um beide Einrichtungen zu erreichen, müssen Kinder und Menschen mit Behinderung – Letztere kommen oft vom ebenfalls östlich der B3 gelegenen Pilgerhaus – die Straße queren: "Die Grünphase dauert nur wenige Sekunden, und das kann zu gefährlichen Situationen führen, auch weil viele Autofahrer nicht richtig achtgeben", so Efremidou-Hartmann. Kinder und Mitarbeiter der Behindertenwerkstatt versuchten, "schnell über die Straße zu rennen". Trotzdem gelinge das nicht immer, so lang die Ampel grün ist.

Als sie den Sachverhalt im Ortschaftsrat schilderte, wurde sie von Verwaltungsvertretern darauf hingewiesen, dass es sich um eine überörtliche Bundesstraße handle, also der Rhein-Neckar-Kreis zuständig sei. Man habe das Problem aber weitergereicht, um es prüfen zu lassen. Auf Nachfrage der RNZ bestätigte Mark Lucht vom städtischen Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr zunächst diese Darstellung. Betreiber der Ampel sei nicht die Stadt, sondern das Straßenbauamt des Kreises.

Die Grünphasen seien stets so bemessen, dass der Verkehr auf der Bundesstraße nicht zu sehr ins Stocken gerät, erklärte Lucht weiter. Jedoch sei an eine kurze Grün- auch eine Räumphase angeschlossen, in der die Ampel zwar für die Fußgänger schon rot zeigt, für die Autos aber auch, sodass Fußgänger die Fahrbahn noch "in normalem Gehtempo" verlassen könnten.

Sollte die Grünphase aber dennoch zu kurz sein, könnte auch die Unterführung zwischen der RNV-Haltestelle "Lützelsachsen Bahnhof" und der Bachwiesenstraße genutzt werden. Bei der von der Ampel aus immerhin fünf Gehminuten entfernten Unterführung handle es sich zwar um einen Umweg, der gerade für Menschen mit Behinderung nur "bedingt von Interesse" sei, sicher sei er aber auf jeden Fall.

Konfrontiert mit dieser Aussage zeigte sich Efremidou-Hartmann "sehr unzufrieden". Man könne nicht von Grundschulkindern und Mitarbeitenden der Werkstatt erwarten, eigens einen großen Umweg zu machen. Sie wisse von vielen Kindern, dass sie die Unterführung bereits nutzen, allerdings werde der Schulweg dadurch unnötig verlängert. Der Fokus dürfe nicht auf den fließenden Verkehr gerichtet werden, dem ein paar Sekunden mehr wohl nichts ausmachten. Vielmehr gehe es um das Wohl der Kinder und Menschen mit Einschränkungen, die von dem Problem hauptsächlich betroffen seien.

Kurze Zeit später schaltete sich auch die Pressesprecherin des Rhein-Neckar-Kreises, Silke Hartmann, ein. Messungen des Amts für Straßen- und Radwegebau hätten ergeben, dass die Grünphase an besagter Stelle "entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung acht Sekunden beträgt". Dies wiederum entspreche einer "mittleren Räumungsgeschwindigkeit" von 1,2 Metern pro Sekunde. Nach den Richtlinien für Lichtsignalanlagen sei eine Räumungsgeschwindigkeit von eineinhalb bis ein Meter pro Sekunde zulässig.

Auch Hartmann verweist auf die anschließende Räumphase, um die Furt vollends queren zu können: So hätten sogar diejenigen genug Zeit, die "in letzter Sekunde der Grünphase" loslaufen. Die Messung habe ergeben, dass zwar kein rechtliches Problem vorliege, man die Querung bei Grün aber nur schaffe, wenn man während der ersten drei bis vier Sekunden der Grünphase reagiert. Es werde jetzt überprüft, wie sich die Situation verändert, wenn die Grünphase an eine Gehgeschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde angepasst wird.

Hartmann äußerte sich auch zu den Zuständigkeiten. Zwar sei das Landratsamt für den Betrieb des "klassifizierten Straßennetzes" im Kreis zuständig, die Anordnungsbefugnis über Lichtsignale liege aber bei der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Weinheim. Somit sei das Landratsamt an die Entscheidungen der Weinheimer Verkehrsbehörde, die auch den Straßenbaulastträger und die Polizei einbeziehe, gebunden. Zwar schlage man unter Berücksichtigung der Gegebenheiten einen "Entwurf zum Betrieb der Lichtsignalanlagen" vor, letztendlich entscheiden müsse aber die zuständige Behörde.

Der Sprecher der Stadt, Roland Kern, erklärte seinerseits, dass man nun erkannt habe, dass sich die Zuständigkeiten "ein bisschen überschneiden." Man wolle aber Sorge dafür tragen, dass die Überquerung der B3 für alle Menschen so sicher gemacht wird, "wie es irgendwie geht." Mit dem Pilgerhaus stehe man bereits im Austausch. Sollten die Messungen des Kreises in Abstimmung mit Polizei und Straßenbaulastträger ergeben, "dass zur erhöhten Sicherheit eine längere Grünphase der Fußgänger erforderlich ist, werden wir das selbstverständlich befürworten und die entsprechende Anordnung erlassen."