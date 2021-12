Dieser vorweihnachtliche Gruß wartet am Eingang der Waldschule, den die allermeisten Schüler wohl auch an den letzten Tagen vor den Ferien passieren werden. Foto: Dorn

Von Philipp Weber

Weinheim. 2020 soll sich nicht wiederholen: Das Land hat einen Vorweihnachtslockdown an den Schulen ausgeschlossen; allerdings räumt das Kultusministerium Eltern die Möglichkeit ein, ihre Kinder von den letzten drei Tagen Präsenzunterricht vor den Weihnachtsferien abzumelden. Wer in der Zeit vom 20. bis zum 22. Dezember nicht mehr durch die Schultür zum Unterricht kommt, soll Lernmaterial für zu Hause erhalten. Das heißt: Die Familien entscheiden, die Schulen reagieren. Die RNZ hat sich in drei Weinheimer Gymnasien und in der Waldschule umgehört.

> Die Zahl der abgemeldeten Schüler: Bislang gibt es keine endgültigen Werte. Abmeldungen von Kindern und Jugendlichen sind nach wie vor möglich. Eine formlose Mail der Erziehungsberechtigten reicht. Unter anderem das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und das Werner-Heisenberg-Gymnasium haben eine Frist festgesetzt, die am Mittwoch, 15. Dezember, ausläuft. Bislang sind die Eltern oder Oberstufenschüler, die Abmeldungen verfassen, aber in der Minderheit. "Derzeit sind es am Gymnasium innerhalb des Bonhoeffer-Schulverbunds 60 Elternteile, die ihre Kinder für die letzten drei Tage vor den Ferien rausnehmen wollen", sagt DBG-Schulleiterin Andrea Volz. Dies betreffe eher die Unter- und Mittelstufe, wobei es auch dort Klassen geben dürfte, die am kommenden Montag vollzählig sind.

"Bisher haben sich nur wenige Familien abgemeldet", sagt auch Gabriele Franke, Schulleiterin am Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG). Von einem beinahe verschwindend geringen Anteil abgemeldeter Kinder und Jugendlicher berichtet ihr Kollege Uwe Rahn, der unter anderem den Betrieb des 400 Schüler zählenden Privatgymnasiums Weinheim (PGW) verantwortet: Dort könne man die temporären Abmeldungen vom Präsenzunterricht an zwei Händen abzählen, sagt er. Rahn wundert das nicht: Ganztägiges Lernen und verlässlicher Unterricht sind ja die Pfunde, mit denen die Privatschule – nun, vielleicht nicht wuchert, aber doch wirbt. Ähnlich verhält es sich in der Waldschule: 80 Jungen und Mädchen drücken die Bänke der Grundschule. Gerade mal fünf werden die letzte halbe Schulwoche vor den Ferien zu Hause verbringen, so Schulleiterin Katja Hoger. Sie ist Geschäftsführende Schulleiterin aller Weinheimer Schulen, sofern es sich nicht um Gymnasien oder Berufsschulen handelt. Die genauen Zahlen all dieser Schulen kenne sie nicht, sagt sie. Bisher habe sie aber nichts von Massen an Abmeldungen gehört.

> Die Corona-Lage an den Schulen: Dass die Schüler ihren Schulen auch kurz vor der Weihnachtspause treu bleiben, liegt sicherlich an den Infektionszahlen. Nach übereinstimmenden Angaben der Schulleiter ist das Infektionsgeschehen in den Bildungseinrichtungen bislang überschaubar, wobei das Aufkommen der neuesten Virusvariante aufmerksam beobachtet wird. "Mit drei Testungen pro Woche sind die Weinheimer Schüler sehr gut unterm Radar", so Hoger. Zumal die Testungen innerhalb einer Gruppe ausgeweitet werden, wenn ein Kind positiv ist: "Wir hatten Wochen, in denen es gar kein positives Testergebnis gab; dann waren wieder ein oder zwei Kinder positiv."

Auch die Leitungen der Gymnasien sprechen von einem sehr moderaten Infektionsgeschehen: "Wir haben auch viele geimpfte Schüler, die sich weiter testen lassen", erzählt PGW-Leiter Rahn. Verglichen mit anderen Lebensbereichen seien die Testungen an den Schulen sehr engmaschig, findet (nicht nur!) er. Dass das Testen Sinn ergibt, stehe außer Frage, so wiederum Hoger: "Die Erkrankten waren in den allermeisten Fällen symptomfrei. Ohne Tests wären sie kaum aufgefallen."

> Klassenarbeiten vor den Ferien: "Die Klassenarbeiten werden geschrieben, auch in diesen drei Tagen", so PGW-Chef Rahn. Wer dem Präsenzunterricht fernbleibt, dürfe zu einem anderen Termin nachschreiben. WHG-Schulleiterin Franke hat den Kindern und Eltern im Weihnachtsbrief der Schule einen anderen Weg aufgezeigt: Der Klausurenplan für die Kursstufenschüler ist bereits angepasst worden, sodass die ehedem angesetzten Klausuren 2022 stattfinden. Für die übrigen Schüler gilt: "Die Lehrkräfte besprechen mit den Klassen, ob die geplanten Klassenarbeiten geschrieben oder verschoben werden. Dies werden Ihnen die Kinder sagen. Über Nachschriften entscheidet die Lehrkraft." Eine zehnte Klasse habe bereits signalisiert, eine schreiben zu wollen.

"Wir warten ab", sagt DBG-Leiterin Volz. Wo wenige oder gar keine Schüler fehlen, werde aller Voraussicht nach geprüft. In der Kursstufe gebe es "erstaunlich wenige" Abmeldungen.

> Meinungen zum Vorgehen der Politik: Der Schulleiter und die Schulleiterinnen wissen durchaus, dass es schwer bis unmöglich ist, alle Bürger glücklich zu machen. "Auch in unserer Elternschaft reicht die Bandbreite von der privaten Zero-Covid-Strategie bis hin zum Gedankengut sogenannter Querdenker", so eine Stimme. Außerdem sei es prinzipiell gut, dass Kinder und Jugendliche zu Weihnachten die Chance bekommen, vulnerable Verwandte risikolos zu besuchen, indem sie dem Präsenzunterricht rechtzeitig den Rücken kehren, so eine andere Schulleitung.

Dennoch – beziehungsweise gerade deswegen – wird mehrfach die Auffassung vertreten, dass das Kultusministerium selbst Verantwortung übernehmen könnte, anstatt diese an die Familien und am Ende an die Schulen zu delegieren. Immerhin müssten Letztere schon den Testbetrieb weitgehend allein stemmen, Prüfungen terminieren und sich mit den Betreibern ihrer Mensen abstimmen.

"Wir sind es seit eineinhalb Jahren gewohnt, kurzfristig mit Entscheidungen umgehen zu müssen. Man wünscht sich wieder und wieder klare Ansagen statt einem ,So oder so’", heißt es aus einer Weinheimer Schule.