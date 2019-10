Radfahrer werden das stillgelegte "Viernheimer Gleis" wohl auch in Zukunft nur kreuzen und nicht selbst befahren: Weinheim will eine schnelle Verbindung entlang der RNV-Linie fünf vorantreiben. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Weinheim liegt mittendrin im Geschehen. Jedenfalls wenn es um mögliche Radschnellverbindungen durch die Region geht. Hier treffen die Achse "Heidelberg - Darmstadt" und die Linie "Bergstraße - Mannheim" aufeinander. Der Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (ATUS) hat dem Gemeinderat am Mittwoch empfohlen, zunächst die schnelle Route gen Mannheim zu verfolgen. Dafür sollen Weinheim, Mannheim und Viernheim eine Mitwirkungserklärung aufsetzen.

Der Weg nach Westen wird vorgezogen, weil das Potenzial an Radfahrern hier deutlich höher ist als gen Norden oder Süden. Der Verband Region Rhein-Neckar würde das länderübergreifende Projekt koordinieren, das im Jahr 2020 rund 300.000 Euro kosten würde. Neben diesem Planungsbetrag würden sich mittelfristig Baukosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro und Zuschüsse in Höhe von 600.000 Euro gegenüberstehen.

Gegen die Idee an sich hatte keines der ATUS-Mitglieder etwas einzuwenden. Es gab aber Diskussionen, wo die Verbindung genau entlangführen soll. Untrennbar damit verbunden waren unterschiedliche Vorstellungen darüber, welchem höheren Zweck die Schnellverbindung dient und was sie leisten muss.

Für Andreas Marg (GAL) steht der Klimaschutz im Mittelpunkt: "Der motorisierte Verkehr macht 18 Prozent der Treibhausgase aus." Er stellte klar, dass eine Radschnellverbindung nicht dasselbe ist wie ein Radschnellweg. Bei der Schnellverbindung gewinnt der Radler nicht durch Fahrgeschwindigkeit Zeit, sondern durch Kreuzungen oder Wegbreiten, die in seinem Sinne geregelt sind. Marg plädierte für eine Route entlang der RNV-Linie 5 (OEG), da hier auch die meisten Bürger leben.

Eine Verbindung über die Felder im Nordwesten der Stadt sei zu lang, und das stillgelegte "Viernheimer Gleis" im Südwesten Weinheims müsse erst einmal der Bahn abgezwackt werden - was lang dauere. Monika Springer (Freie Wähler) schloss sich Marg an. Sie forderte die Stadtspitze auf, ihre Rolle im Regionalverband selbstbewusst zu interpretieren. Die Stadt dürfe nicht hintanstehen.

Thomas Ott (CDU) plädierte dagegen dafür, den möglichen Radschnellweg auf der stillgelegten Wormser Bahn ("Viernheimer Gleis") in der Planung zu lassen. Weil in Mannheim die B 38 und in Ludwigshafen die Hochstraßen ausfallen, benötige die Region Alternativen zur Straße. Und zwar solche, die zum Beispiel auch den Nutzern von E-Rädern entgegenkommen.

Die alte Bahnlinie verfüge bereits über ein gewisses Maß an Infrastruktur. Außerdem kämen Radfahrer auf diese Weise bis Viernheim, ohne an einer Kreuzung aufgehalten zu werden. "Der Preis für einen Radweg durch die Weststadt hindurch wäre dagegen ein Konflikt mit den Anwohnern", warnte er vor Problemen wie einer Einschränkung von Parkraum.

Sandra Kerber (SPD) forderte ebenfalls, die weitgehend stillgelegte Bahnschiene durch einen Radweg zu ersetzen. Die Bevölkerung entlang der RNV-Linie weise im Gegensatz zu den Neubürgern, die in den Allmendäckern am "Viernheimer Gleis" erwartet werden, einen hohen Altersdurchschnitt auf. Auch sie warnte vor Ärger mit den Weststadt-Anliegern und Gefahren für Radler. Doch nachdem sich auch Matthias Hördt (Die Linke) und Wolfgang Wetzel (FDP) gegen eine "reine Alternative für Rennradfahrer" ausgesprochen hatten, stand die Mehrheit pro "RNV-Radweg".

Zumal OB Manuel Just verdeutlichte, dass sich Weinheim auf eine Variante festlegen müsse, um seine Chance auf Fördermittel zu wahren. Letztlich empfahl die Mehrheit die Radlinie durch die Weststadt. Die bindende Entscheidung fällt der Gemeinderat voraussichtlich am 13. November.