Weinheim. (RNZ) Der Bauernmarktverein geht den Generationenwechsel an. Die Vorstände Hannelore Schröder und Bauer Fritz Pfrang haben den Bauernmarkt vor mehr als 30 Jahren ins Leben gerufen und dazu einen Verein gegründet. Jetzt übergeben sie ihr Werk in jüngere Hände.

Der Bauernmarkt in Weinheim für regionale Produkte bekommt also einen frischen Wind. Ein junges Team übernimmt das Ruder; es sind junge Frauen, die einen fachlichen oder familiären Zugang zur regionalen Vermarktung haben.

Neue Vorsitzende und damit Chefin des Weinheimer Bauernmarkts ist Marlene Schmidt, die Enkeltochter der Gründerin und Tochter der Lützelsachsener Winzermeisterin Judith Schröder-Schmidt. Die 20-jährige gelernte Obstbaugärtnerin ist erst kürzlich nach ihrer Ausbildung in den elterlichen Obst- und Weingutshof in Muckensturm eingetreten. Gemeinsam mit ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester Luisa Schmidt steht sie seit ihrer Kindheit auf dem Bauernmarktstand ihrer Oma. Luisa, die Weinbautechnologie in Weinsberg studiert, übernimmt im Bauernmarktverein die Schriftführung.

Als Zweite Vorsitzende amtiert Laura Schäffner. Sie scheint als Erzieherin auf den ersten Blick fachfremd zu sein, aber sie gehört zu der Familie Schäffner, die in Büchenau bei Bruchsal einen Hofladen betreibt und seit vielen Jahren zu den Stammbeschickern des Weinheimer Wochenmarkts gehört. Für Kunden ist auch sie eine gute Bekannte.

Schatzmeisterin ist nun Annick Hermes-Brehm, die Betriebswirtin und Bäckermeisterin in Birkenau ist. Ihre frischen Backwaren gibt es ebenfalls samstags auf dem Weinheimer Bauernmarkt.

Das neue Team will zunächst das Niveau des regionalen Angebots halten und auch noch die letzte Phase der Corona-Pandemie bewältigen. Der Bauernmarkt durfte während aller Lockdowns zwar geöffnet bleiben, musste aber viele Auflagen einhalten. Sonderaktionen konnten auch keine stattfinden. Das wollen die jungen Frauen jetzt alles wieder aufholen.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir so gute junge Leute gefunden haben", sagt Hannelore Schröder, die ihre Erfahrung ebenso wie Fritz Pfrang künftig als Beisitzer im Vorstand zur Verfügung stellen will.

Der Bauernmarkt ist für Weinheim, die Bergstraße und die Region ein Stück Lebensqualität. Dabei ist es ganz egal, ob er traditionell auf dem Marktplatz oder, wie im Moment noch, coronabedingt auf dem Dürreplatz stattfindet.