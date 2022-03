Weinheim. (web) Die GAL-Fraktion, aber auch die übrigen demokratischen Kräfte im Gemeinderat haben nach dem Tod ihres Kollegen Uli Sckerl Zeit gebraucht – und die haben sie sich genommen: So fanden Stella Kirgiane-Efremidou (SPD) und Thomas Ott (CDU) im Verlauf der Februar-Sitzung berührende Worte.

Nun müssen und wollen die lokalen Grünen ihre Reihen wieder schließen: So soll Jonathan Langenbach am Mittwoch, 23. März, als Stadtrat verpflichtet werden. Das teilte die GAL-Fraktion am Montag mit. Langenbach ist 27 Jahre alt, wohnt in der Altstadt und studiert Informatik. Im Zuge der Kommunalwahl 2019 hatte er auf Listenplatz 20 der Grünen für die Kernstadt kandidiert. Dank eines starken Zuspruchs, der sich mit 4268 Stimmen manifestierte, ist er nun der nächste Nachrücker für einen Sitz im Gemeinderat.

An den Grünen gefalle ihm vieles, besonders deren Positionen zum Thema Flucht und Integration, betont er. Es gehe ihm um die Wahrung eines menschenwürdigen Miteinanders: "Wir können mit einer guten Integration so viel erreichen. Wir helfen Menschen, stärken den Arbeitsmarkt und zeigen, wie bunt Weinheim sein kann." Im Gemeinderat möchte er für Digitalisierung und Klimaschutz kämpfen.

"Für das Gremium ist es sehr gut, dass die junge Generation stärker vertreten ist. Wir haben viel vor in den nächsten Jahren. Da können wir frische, innovative Ideen gut brauchen", freut sich GAL-Stadträtin Frieda Fiedler, die selbst zu den jungen und durchaus ehrgeizigen Kräften im Räterund zählt.