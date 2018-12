Von Philipp Weber

Weinheim. Die Weinheimer Stadträte wurden am Mittwoch Zeugen eines seltenen, wenn nicht gar einmaligen Vorgangs: Da die Zweiburgenstadt derzeit keinen amtierenden OB hat, brachte der Erste Bürgermeister den Haushaltsplanentwurf 2019 in den Gemeinderat ein. Dabei legte Torsten Fetzner dem Gremium einen Entwurf vor, der ohne Steuererhöhungen und Neuverschuldung auskommt - womit auch die Pro-Kopf-Verschuldung im kommenden Jahr auf 751 Euro sinkt. Das ordentliche Ergebnis schließt laut aktuellen Berechnungen indessen mit einem Fehlbetrag von 4,6 Millionen Euro.

Dementsprechend riefen Fetzner und Stadtkämmerer Jörg Soballa die Stadträte dazu auf, die kommenden Etatverhandlungen mit Vorsicht anzugehen. Dies begründeten sie damit, dass sich trotz der nach wie vor boomender Konjunktur und sprudelnder Steuereinnahmen erste "Bremsspuren" abzeichnen. "Unterliegen Sie bitte nicht der Illusion, dass die sprudelnden Steuererträge einen nachhaltigen Geldfluss darstellen", rief Fetzner den Räten zu: "Wirklich nachhaltig sind nur die höheren Aufwendungen."

Da Sparvorschläge erfahrungsgemäß schlecht ankämen, rief der Bürgermeister dazu auf, die Ertragsseite in den Blick zu nehmen: "Wir kommen an neuen Gewerbeflächen nicht vorbei." Darüber hinaus drohten Gewerbesteuerzahler aus Weinheim zu verschwinden, wenn diese hier keine Grundstücke mehr vorfänden, so Fetzner.

Hintergrund > Ordentlichen Erträgen in Höhe von gut 131,9 Millionen Euro stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von fast 136,5 Millionen Euro gegenüber. > Steuern, Steueranteile und Finanzzuweisungen bringen 115,5 Millionen Euro. Für 2019 wird mit 37 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen geplant. Die Einnahmen aus der Einkommenssteuer machen 31 Millionen Euro aus. Die Schlüsselzuweisungen liegen bei 12,3 Millionen Euro. > Bei den Ausgaben entfallen 36,2 Millionen Euro aufs Personal. Bei Sach- und Dienstleistungen liegt der Ansatz bei 24,2 Millionen Euro. Den dicksten Batzen machen die Transferaufwendungen mit 62 Millionen Euro aus. > Steuererhöhungen gibt es keine. > Investiert werden 27,8 Millionen Euro, davon 22,9 Millionen Euro in Baumaßnahmen. 10,7 Millionen Euro gibt es für den Bau des "Schulzentrums Weststadt", 2,5 Millionen Euro für die Erschließung der Allmendäcker und 1,2 Millionen Euro für den Ersatzneubau der Zwillingsbrücke. > Der Schuldenstand sinkt von 37,4 auf 33,9 Millionen Euro. Pro Kopf wären dies 751 Euro Schulden.

Doch warum liegen die Ausgaben trotz Konjunkturbooms über den Einnahmen? Fetzner nannte mehrere Gründe: Zum einen müsse die Stadt den Personaletat 2019 wohl deutlich steigern, um fast 2,3 Millionen Euro. Das hänge unter anderem mit der Tarifentwicklung, versorgungsrechtlichen Fragen sowie Stellenanforderungen aus den Fachämtern zusammen. Um der diffizilen Materie gerecht zu werden, habe man den ersten Haushaltsverhandlungen eine nicht-öffentliche Sitzung des Personalausschusses vorausgeschickt, erklärte Fetzner.

Darüber hinaus müsse sich die Kommune um viele Themen selbst kümmern: Wohnungen müssten gebaut, Zuwanderer integriert, die Mobilität neu ausgerichtet und die Digitalisierung auf den neuesten Stand gebracht werden. Diese keineswegs vollständige Aufzählung zeige, "dass die Zukunft des Landes in den Kommunen entschieden wird". Folglich forderte Fetzner nicht allein bei der Digitalisierung eine klare Rollenverteilung, ein Ende des Rosinenpickens durch private Investoren und eine ausreichende Finanzierung.

Aber auch die Stadt Weinheim selbst habe "verdammt viel vor". Für 2019 hat die Verwaltung Investitionen in Höhe von 27,8 Millionen Euro eingeplant. Bis 2022 will man gar 60 Millionen Euro "verbaut" haben. Als Erstes nannte Fetzner in diesem Zusammenhang aber nicht den Betrag von 10,7 Millionen Euro, der allein 2019 ins "Schulzentrum Weststadt" fließt: Er rückte den Ausbau der Kleinkindbetreuung rhetorisch auf Tabellenplatz eins.

Mit dem Kindergarten am Markus-Turm und der Sport-Kita am Herbergerstadion habe die Stadt Bauvorhaben in Höhe von 4,13 Millionen Euro in der Mittelfristigen Investitionsplanung verankert. "Das reicht aber nicht", verwies der Bürgermeister auf die steigenden Geburtenzahlen und die Kinder geflüchteter Menschen. Es würden weitere Investitionen dazukommen.

Auch die Straßen und Brücken in der Stadt dürfe man nicht aus den Augen verlieren, ebenso wenig die Ausgaben für das Sanierungsgebiet "Westlich Hauptbahnhof", wo mittelfristig mit 4,1 Millionen Euro gerechnet wird. Fetzner will darüber hinaus eineinhalb Millionen Euro in der Planung verankern, um eventuell beim Neubau der Weinheimer Jugendherberge eingreifen zu können. Die Hector-Stiftung will den inklusiv ausgerichteten Bau der neuen Herberge mit sechs Millionen Euro fördern. Stadt und Jugendherbergswerk sollen dann je 1,5 Millionen Euro zuschießen.

Hinzu kommen die städtischen Wohnungen in der Mannheimer Straße, wo Sanierungs- beziehungsweise Neubaukosten in Höhe von neun Millionen Euro fällig werden. Hierfür dürften in den kommenden Jahren weitere Kredite fällig werden, so Fetzner - ebenso wie für den Ausbau der Kita-Kapazitäten. All dies mache es nötig, Prioritäten zu setzen, zumal die Stadt auch in rein personeller Hinsicht nicht noch mehr stemmen könne. Er sei daher froh darüber, dass Maßnahmen, die aus heutiger Sicht keine Chance auf Realisierung haben, nicht in der Finanzplanung auftauchen: "Wunschlisten wecken nur Erwartungen, die wir nicht erfüllen können."

Fetzner rief aber auch Bund und Land dazu auf, den Kommunen unter die Arme zu greifen - und das nicht nur mit zum Teil eher kurzfristigen Impulsen oder zeitlich begrenzten Förderungen. Eine Kompetenzverlagerung in Richtung Bund sei in Anbetracht lokaler Probleme kein Allheilmittel, so Fetzner. Im Gegenteil: "Wir hadern schon mit dem Land."