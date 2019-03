Von Rosemarie Grosch

Weinheim. Auch mit 83 Jahren geht Ingrid Noll weiter schwanger. Kaum ist ihr jüngster "Goldschatz" - neben ihrem "Schweinepascha"-Bilderbuch und einem "außerehelichen" Kurzgeschichtenband - seit Ende Februar als 15. belletristisches Romankind auf der Welt, fühlt Weinheims Lady of Crime "schon wieder dieses Kribbeln im Bauch", das sie zu neuen schriftstellerischen (Un-)Taten animiert. Mittlerweile befinde sie sich "schon wieder in der sechsten Woche", verrät Noll über die Nummer 16.

Fröhlich locker, heiter vergnüglich und ganz und gar nicht mörderisch ernst ging es dieser Tage in der Buchhandlung Beltz zu, als Noll ihr neuestes Werk "Gold-schatz" - der Tradition folgend - zuerst in ihrer Heimat vorstellte und signierte. Und wie immer war der "Kreißsaal Mitgebärender" bis auf den letzten Platz besetzt. Diesmal richtet Noll ihren Blick weit zurück in die Vergangenheit und spannt den Bogen von einer unverhofften Schatz-Gräbersuche unserer Tage über vergangene Schuld bis in die Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zurück.

Die Handlung: Fünf junge Menschen wollen es dem Spießertum und der Wegwerfgesellschaft zeigen. Um den Plot einer alternativen Studenten-WG als angestrebtes "sozial funktionierendes Gesamtkunstwerk" baut Noll viel Lokalkolorit, jede Menge Zeitkritisches ein, garniert das Ganze mit jeweils locker aus der Hand geschüttelten Redensarten und spickt die Geschichte mit nicht weniger als einem guten Dutzend Faust’scher Goethe-Zitate. Der Rodensteiner Brunnen und Muddys Jazz-Club kommen ebenso vor, wie die Autorin die moderne Wohnbebauung, die auch vor Weinheim nicht Halt gemacht hat, als "Einheits-Kästen" apostrophiert. Nur das Bauernhaus, in dem sich das Tun des WG-Quintetts Trixi, Henry, Martina, Saskia und Oliver abspielt, "steht nirgendwo", wie Noll den Besuchern verrät.

Auch die aktuelle Diskussion um Windkraftanlagen und die Bürgerinitiative "Gegenwind" blitzt zwischen den Zeilen hervor, wenn Noll dem Bauernhaus den Namen "Gegenstrom" verpasst. So kennt man Weinheims Grande Dame, die auch diesmal ihrer herzerfrischenden, ironischen und unverblümten Art des Schreibens treu geblieben ist.

Als Trixi in dem von ihrer Mutter geerbten Bauernhauses eines Morgens von Taubengurren geweckt wird und dabei an "Rucke di guh - Blut ist im Schuh" aus dem Aschenputtel-Märchen denkt, ist dies ein erster zarter Hinweis darauf, dass es auch im "Goldschatz" nicht ohne Leichen im Keller oder Gemüsegarten abgehen wird.

Ein in einer alten Milchkanne verstecktes Ledersäckchen mit 49 Goldmünzen bringt die Geschichte in Fahrt. Soll das Geld doch der dringend notwendigen Renovierung, besser Sanierung, des Hauses dienen. Doch woher stammen die Münzen? Als der geheimnisvolle Nachbar Gerhard Gläser auftaucht und den Schatz für sich reklamiert, gerät die Idylle ins Wanken. Intrigen, Neid und Egoismus treten zutage und drohen auf knapp 360 Seiten die Oberhand zu gewinnen.

Im Aufsatzschreiben habe sie immer ei-ne Eins gehabt und damit die Fünf in Mathe ausgeglichen, so Noll. "Wer mit dem Schreiben fertig ist, darf nach Hause", hatte die Deutschlehrerin die Schüler animiert. "Ich war immer die Erste", muss Noll noch heute schmunzeln. Nach Hause durfte sie trotzdem nicht. "Lies dir die Geschichte noch ein paar Mal durch und schreibe sie vor allem leserlich", so die Lehrerin. Heute nutzt Noll den PC. Sie tippt das Manuskript ihrer nachlassenden Augen wegen "in Großschrift". Die sie später verkleinert, um Papier zu sparen. Ein Hörbuch ist keine Option: "Man schläft dabei zu schnell ein." Ob sie es sich vorstellen könnte, in einer Senioren-WG zu leben?, fragt Beltz-Geschäftsführer Peter Fuhrmann. Mit einer gleichfalls schriftstellernden Freundin habe sie das Thema diskutiert, gibt Noll zu. Beide wüssten nicht, ob sie sich daran gewöhnen könnten: "Was machen wir dann mit unseren Männern?"

Info: Ingrid Noll, "Goldschatz": 358 Seiten, Diogenes Verlag, Zürich; ISBN 978-3-257-07054-5; Preis: 24 Euro.