Weinheim. (web) Die Überraschung war groß in der Innen- und der Nordstadt: Über den vertrauten Türmen von Peterskirche und Hildebrand’scher Mühle kreiste ein Hubschrauber, der eine mit Menschen besetzte Kabine abließ. Ein entsprechendes Foto erreichte am Donnerstagmittag die RNZ-Redaktion.

Ein sofort geführtes Telefonat klärte die Sache ein Stück weit auf: Menschenleben sind nicht in Gefahr in Weinheims Norden – jedenfalls nicht über den aktuellen pandemischen Rahmen hinaus. Vielmehr handelt es sich um einen Einsatz am Industriedenkmal Hildebrand’sche Mühle: Bei den vom Hubschrauber aus abgeseilten Personen handelt es sich um Industriekletterer.

Die Spezialisten haben die Mauerkrone des markanten Siloturms "erobert" – in friedlicher Absicht. Ihre Mission besteht offenbar darin, das Denkmal von Bewuchs zu befreien: Schon von der Nordstadt aus kann man gut erkennen, dass der Wuchs kleiner Bäume den 1891/92 errichteten Turm zusätzlich "ziert". Außerdem sollen sich die Industriekletterer um Mauerteile kümmern, die herabfallen könnten. Ihr Auftrag lautet zudem, die Bausubstanz zu untersuchen.

Ersten Informationen zufolge hat das Landesamt für Denkmalpflege (LAD), das dem Regierungspräsidium in Stuttgart zugeordnet ist, den Einsatz angeordnet. Eine Ankündigung für die Öffentlichkeit gab es offenbar nicht: Man wollte die Aktion nicht in ein großes Spektakel ausarten lassen. Der derzeitige Eigentümer des Gebäudeensembles ist jedoch in die Operation einbezogen, ebenso wie die Stadt Weinheim. Das Gelände wurde abgesperrt, der Verkehr auf der nahe gelegenen Birkenauer Talstraße verlangsamt.