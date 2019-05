Von Marco Partner

Weinheim. Es ist ein Zeichen gegen die Verschwendung. Der Versuch, ausrangierte Lebensmittel vor der Mülltonne zu bewahren und ihnen eine "letzte Chance" zu geben. Seit dieser Woche gibt es in Weinheim den ersten "Fair-Teiler". Ein öffentlicher Schrank voller Nahrungsmittel, bei welchen sich einjeder - ähnlich wie bei einem Bücherschrank - nach Herzenslust und Hunger bedienen darf, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Hinter der Aktion steht die "Foodsharing"-Gruppe, eine Initiative, die sich in Zeiten der Überfluss- und Wegwerfgesellschaft gegen die Vergeudung von Apfel, Brot und Co. einsetzt.

Etwas versteckt, in der Johannis-Straße zwischen dem Stadthallen-Parkplatz und einem Supermarkt, ist der fast schon einem kleinen Gartenhäuschen ähnelnde Schrank platziert. Die Regale sind gut gefüllt: Frisches Gemüse wie Radieschen, Brokkoli, Kopfsalat und sogar Spargel blicken einem entgegen. Darüber gibt es eine Auswahl an Ananas, Äpfeln, Brot, Kokosmakronen, Keksen und Bonbons. Kaum zu glauben, dass man sich einfach so bedienen darf. "Aber noch unglaublicher, dass das alles weggeschmissen würde", betont Kira Appelt von der Ortsgruppe der Lebensmittelretter. Wie ihre "Foodsharing"-Kollegin Klaudia Freund aus Viernheim bot sie bislang von Supermärkten aussortierte, aber noch essbare Ware im eigenen Hof an. Umso glücklicher ist sie, dass es nun einen leicht zugänglichen und vor allem anonymen Schrank gibt.

Seit über drei Jahren ist die Weinheimerin Mitglied in der Initiative. Anfangs als "Abholerin", inzwischen als "Botschafterin". "Es ist einfach Wahnsinn, was für eine Verschwendung es bei uns gibt", sagt sie. Allein in Deutschland werden jährlich circa 18,4 Millionen Kilo Nahrungsmittel weggeworfen, davon rund 40 Prozent in Privathaushalten. Im Durchschnitt wirft jeder Deutsche pro Jahr 85 Kilo Nahrungsmittel in den Abfall. Auch Supermärkte zählen - oft aus rechtlichen Zwängen - zu den größten Verschwendern der Republik.

Genau hier setzt "Foodsharing" an: 20 Kooperationspartner hat die Ortsgruppe gefunden. Supermärkte, Bäckereien und Schul-Caterer werden täglich angesteuert, Hauptlieferant aber ist die Tafel. Nun hofft man auf weitere Märkte sowie Restaurants. Mit der Ausnahme von Kühlware wie Joghurt oder Pizza, Fleisch und Fisch sowie bereits zubereiteten Speisen ist alles erlaubt, sofern die Hygienevorschriften eingehalten sind. Auch beim Veterinäramt musste eine Genehmigung eingeholt werden.

"Anno Domini 2019" ist auf dem Holzschrank eingraviert. Daneben wurde eine Sitzecke eingerichtet. Es war eine andere ehrenamtliche Gruppe, die für das Projekt zu Säge und Bohrer griff: der "Woinemer Männerschubbe", eine Gruppe von zehn Männern und einer Frau, die sich einmal pro Woche trifft. "Das Timing ist typisch Männerschuppen", freut sich Mitglied Helmut Schmitt, dass man mit der Fertigstellung des "Fair-Teiler" Neu-OB Manuel Just einen seiner ersten Termine schenkt: "Es ist eine soziale Verantwortung, denjenigen zu helfen, die das nötige Kleingeld nicht so locker in der Tasche sitzen haben", betont Schmitt.

Möglich machte das Projekt aber der Erste Bürgermeister, Torsten Fetzner. Vor gut einem Jahr hatte der Dezernent mit der "Foodsharing"-Gruppe über Facebook Kontakt aufgenommen. Auf die digitale folgte die reale Begegnung. "Wir hoffen, damit die Einstellungen zu ändern, es hat einen ethischen Hintergrund", betont er. Täglich landen Unmengen von Lebensmitteln im Müllsack. "Aber das meiste kann noch verwendet werden", so Fetzner.

Info: Das Material für den Holzschrank spendete Monika Springer. Auch mit dem Stadtjugendring sowie der Friedrich-Realschule arbeitet die "Foodsharing"-Gruppe zusammen. Wer einen "Fair-Teiler"-Schrank betreuen möchte, wendet sich an weinheim@foodsharing.network