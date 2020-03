Von Günther Grosch

Weinheim. Ob acht Jahre lang als Zeitsoldat bei den Fallschirmjägern, als Maler- und Stuckateur-Meister in dritter Generation oder 36 Jahre lang in vorderster Front bei der Weinheimer CDU: Holger Haring war hier wie dort mit Herzblut bei der Sache und zur Stelle, wenn es galt, Flagge zu zeigen. Ende vergangenen Jahres feierte der im Sternzeichen des Schützen geborene, aus Leopoldshall (Provinz Anhalt) stammende Preuße seinen 75. Geburtstag.

"Jetzt ist es an der Zeit, für Jüngere mit neuen Ideen und neuem Elan Platz zu schaffen", so der langjährige Obermeister der Maler- und Lackiererinnung, Kreishandwerksmeister und Vorstand in der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald im Gespräch mit der RNZ. Am kommenden Mittwoch, 11. März, sitzt der Mann mit dem Bürstenhaarschnitt ein letztes Mal auf dem Stuhl des CDU-Fraktionsvorsitzenden, um anschließend freiwillig ins zweite Glied zurückzutreten.

Die Geschäftsführung seines gut 80-köpfigen Maler- und Stuckateurbetriebs teilt sich Haring schon seit einigen Jahren mit seinem Sohn Matthias. Den Vorsitz des CDU-Stadtverbands hatte er bereits Mitte November niedergelegt. Seitdem ist Haring Ehrenvorsitzender der CDU Weinheim. Bei den Christdemokraten engagiert er sich seit 50 Jahren.

Von 1994 an saß der Mann, der die Farbe und das Bunte über alles liebt, für die "Schwarzen" im Gemeinderat. Als Nachfolger von Claus Plücken führte er die Konservativen seit 2005 als Fraktionssprecher an. In diesem Amt erfuhr er durchaus auch die Anerkennung einiger politischer Wettbewerber. Die Schlossbergterrassen-Bebauung, welche er gemeinsam mit der CDU gegen "alle Widerstände, verheerenden Debatten, Ideologien und Falschaussagen" mit dem "roten" Oberbürgermeister Heiner Bernhard durchboxte, steht im Rückblick auf Harings "Habenseite" weit obenan.

"Mehr Finger als eine Hand hat" kann er als Beispiele der damaligen Widerstände aufzeigen. "Einen Tunnel baut man durch den Berg und nicht auf ebener Straße", hieß es damals. Luftballonaktionen der Bebauungsgegner hätten zeigen sollen, dass man nach der Fertigstellung des Bauvorhabens "die Windeck nicht mehr sieht". Haring: "Heute ist die Schlossberg-Bebauung ein Vorzeigeobjekt der Zweiburgenstadt." Niederlagen und Fehleinschätzungen wie beim Bürgerentscheid zur gewerblichen Entwicklung auf den Breitwiesen klammert Haring indes nicht aus.

Dass es ein Fehler war, dieses Projekt abzulehnen, davon ist er auch heute noch fest überzeugt. Die Ausweisung neuer Flächen und die Ansiedlung von Gewerbe seien für die Zukunft Weinheims unabdingbar, sagt er. "Bürgerentscheide hinterlassen eher noch tiefere Gräben als dass sie diese zuschütten."

Deshalb gelte es, für das Kräfte-Dreieck aus Bürgern, Gemeinderat und Verwaltung tragfähige Regeln aufzustellen. Im Sinne des Gemeinwohls. "Regeln, die verhindern, dass eine zunehmende Egoismuskultur und Einzelinteressen auch von größeren Gruppierungen das öffentliche Interesse überlagern." Die Herausforderung bestehe darin, "Erwartungshaltungen zu dämpfen und die Vorfahrtsregeln für das Allgemeinwohl zu beachten", so Haring. Stadterweiterung und Nachverdichtung gelte es deshalb unter Beachtung der Belange von Umwelt-, Natur- und Klimaschutz verträglich zu steuern. Mit dem Ziel, dass Wohnen, Leben und Arbeiten möglich ist. Mit Blick auf das "Weinheimer Phänomen", Einwände immer wieder noch einmal auf den Tisch zu bringen, obwohl die entsprechenden Beschlüsse längst gefasst sind, legt Haring den Finger in eine andere Wunde.

Dies treffe für die städtischen Häuser an der Mannheimer Straße genauso zu wie für die Endlos-Debatte um die Gebäude der Johann-Sebastian-Bach- und der Albert-Schweitzer-Schule. Die Erlöse aus dem Verkauf der beiden Schulgrundstücke seien für die weitere Haushaltssanierung unabdingbar, so Haring mit Blick auf die beiden abgängigen Schulstandorte. Wenn die städtischen Einnahmen nicht gestärkt würden, könnten der bisherige Standard und die derzeitige "Weinheimer Komfortzone" nicht gehalten werden.

In die Politik der Weinheimer CDU werde er sich weder einmischen noch diese zu instrumentalisieren versuchen, gibt er sich die weitere Marschrichtung vor. Wenn er gefragt werde, gebe er gerne Auskunft, "ohne Einfluss auf Entscheidungen nehmen zu wollen". Dies gelte auch für das nicht immer einfache Verhältnis zwischen dem CDU-Gesamtstadtverband und dem Ortsverband Weinheim (Kernstadt): "Leicht kann jeder. Schwierig kann nur die Weinheimer CDU. Aber auch dies kriegen die wieder hin."

Ebenso klar sei für ihn aber auch, dass alle Strömungen, "ob rechts oder links von der Mitte" innerhalb der Partei gleichberechtigt behandelt werden müssen. Die CDU sei so breit aufgestellt und gegliedert, dass sich hier alle wohlfühlen könnten. AfD und Die Linke könnten allerdings nie Koalitionspartner der CDU sein.

Seine Zukunft sieht Haring nicht darin, aus Langeweile "den eigenen Keller aufzuräumen". Auf den Baustellen der von seinem Großvater Wilhelm gegründeten und seinem Vater Helmut weitergeführten Firma werde man den "Senior" ebenso finden wie auf Reisen zu seinen vielen Freunden in den USA, "von Texas bis Florida".