Weinheim. Schwer zu sagen, ob Schottland, die Highlandgames und Mittelaltermärkte für Ralph Schütz und Carola Schork noch Hobby sind - oder pure Leidenschaft. Jedenfalls haben der Erste Vorsitzende des Vereins "Highlander 1996 Weinheim" und die Marktleiterin am Samstagnachmittag viel zu erzählen, während das Gelände rund um die Dietrich-Bonhoeffer-Schule in der Sommerhitze brutzelt.

"Ich bin fast jedes Jahr in Schottland", so der frühere Fußballer Schütz: "Inzwischen gibt es in Deutschland mehr Highlandgames als dort." Doch: "Die Weinheimer Spiele sind bundesweit die Ältesten."

Höhepunkt der Highlandgames ist aus Sicht der Experten nicht unbedingt die Disziplin "Tossing the Caber". Als mindestens ebenso spektakulär gilt der "Throw for High". Dabei muss ein 20 Kilogramm schweres Gewicht über eine Hürde geworfen werden. Diese wird von Wurf zu Wurf höher gesetzt. Der Weinheimer Rekord liegt bei fünf Metern. Ihren historischen Ursprung haben die Highlandgames auch nicht unbedingt in den schottisch-englischen Kriegen. Auch wenn es durchaus darum ging, die besten Krieger innerhalb des jeweiligen "Clans" zu ermitteln. Diese bekamen dann aber die Aufgabe übertragen, Botengänge zu anderen "Clans" zu absolvieren. Der Verein "Highlander 1996 Weinheim" zählt 168 Mitglieder und mehrere Abteilungen. Darunter "normale" Breitensportarten wie Fußball oder Zumba, aber eben auch Highlandgames. Es gibt Jugendabteilungen, die durchaus Erfolge vorweisen können. So ist der deutsche Jugend-Vizemeister, Conner Karch (15), ein Weinheimer. Die Sieger der diesjährigen "Games" sind Oliver Leonetti ("Warriors of Mac Malt") und Simone Bischoff ("Chick Hen Warriors"). Offizieller Gratulant war Bürgermeister Torsten Fetzner

Gekommen sind einerseits Besucher aus Weinheim und der Region. Sie tragen legere Sommerbekleidung, bummeln über den Markt - und spicken hin und wieder auf einen eigens aufgebauten Flachbildfernseher. Der liefert die passende Untermalung zum Fest: Schottlands Erzrivale England ist gerade dabei, das "kleine" WM-Finale gegen Belgien zu verlieren. Man findet hier andererseits aber auch Freunde mittelalterlicher Bekleidung und schottischer Lebensweise, die mit Autos oder Motorrädern angereist sind.

Das Fest beginnt mit dem Einmarsch (auf Woinemerisch: "Oimarsch") der Highlander und ihrer Gäste. Zu Dudelsackmusik und in Schottenröcke gewandet ziehen die "Weinheimer Schotten" sowie Mitglieder der befreundeten "German Clan Gregor Society" übers Gelände.

Einige Markt-Beschicker ergänzen den Zug, darunter eine Käsemacherin. Die "Games" finden zum 21. Mal statt, der Markt zählt 35 Stände. Das Angebot beinhaltet Demonstrationen alter Handwerkskünste, etwa eine Schmiede.

Es gibt aber auch "Fish and Chips" nach britischer Machart oder eine Whiskey-Verkostung. Ebenso wie Honigprodukte, die man gleich vor Ort probieren darf. Auf dem nicht-asphaltierten Teil des Geländes kann man original mittelalterliches Lagerleben kennenlernen. Hier sieht man Menschen in weißen Zelten hausen. Im Angebot sind hier Leinen- und Fellprodukte.

Während am Fest-Samstag das Bummeln und Feiern im Vordergrund steht, ist es am Sonntag Zeit für die sportlichen Wettkämpfe: Die athletischen Darbietungen von 16 Männern und drei Frauen runden den Dreiklang aus Markt, Lagerleben und Sport ab. Es wird eine Hitzeschlacht. Doch die Athleten halten durch.

Mit dieser Mischung aus Unterhaltung, Markt-Vergnügen, Fest und Spektakel kommt der Verein mittlerweile auf eine Besucherzahl von 4000 Menschen im Jahr. Übrigens stets auf dem Gelände der Bonhoeffer-Schule - nur in den Anfangsjahren feierte der 1996 gegründete Verein auf dem Waid-Sportplatz.

Dennoch oder gerade deswegen wollen Schütz und seine Mitstreiter die "Games" in einem familiären Rahmen halten: "Die Spiele in Angelbachtal sind größer, dort müssen die Besucher aber auch Eintritt zahlen."

So etwas wollen die Weinheimer Highlander auf keinen Fall. Auch wenn das stets am dritten Juli-Wochenende stattfindende Fest seit mindestens sieben Jahren den Rahmen einer sehr großen Familie einnimmt. "Wir sehen zu, dass wir mit normalen Einnahmen und mithilfe von Sponsoren über die Runden kommen", sagt Marktleiterin Schork.

Rund 90 Prozent der Markt-Beschicker und Lagerleute seien Jahr für Jahr da, berichtet sie. "Wir bieten die Standplätze ab Oktober an. Im Dezember sind meist alle weg. Und sobald einer abspringt, findet sich jemand Neues." Der Verein könnte wohl das Doppelte an Fläche mit Anbietern besetzen.

Der Samstag endet mit viel Folk-Musik und einer Show: Zunächst tritt Musiker Michael Böhler auf. Ihm folgen als Stammgäste des Fests die "Dullahans".

Bei den Spielen am Sonntag werfen die Athleten - und als solche kann man die durchtrainierten Kerle mit Fug und Recht bezeichnen - Steine und (Holz-)Hämmer. Sie stemmen Holzbalken ("Tossing the Caber") oder laufen mit schweren Gewichten um die Wette.

Dazu gibt es eine Demonstration mit Hütehunden. Dudelsackmusik macht die Formation "Odenwald Pipes and Drums". Lediglich auf das "Highland-Cattle" (Hochlandvieh) müssen die Besucher dieses Jahr verzichten. Die Hitze fordert dann doch ihren Tribut.

Einem Paar aus Deidesheim in der Pfalz gefällt das Fest trotzdem. Als man die Beiden fragt, wie sie darauf gekommen sind, folgt eine witzige Anekdote. Die besonders der städtischen Wirtschaftsförderung gefallen dürfte: Die Pfälzer waren auf der Suche nach einem günstigen Fernseher beim Weinheimer Media-Markt fündig geworden. Leider war das gute Stück vor Ort nicht mehr zu haben.

Dennoch blieben sie Weinheim treu: Am Barbara-Steg wehte das Werbeplakat für die Highlandgames. Und so dürften die Deidesheimer doch noch ein paar Euro in der Zweiburgenstadt gelassen haben - denn von "schottischem Geiz" war bei den Pfälzern nichts zu spüren.