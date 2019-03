Weinheim-Heiligkreuz. (web) Dank der schnellen Reparatur der RNV-Linie fünf kamen etliche Schüler und Pendler am Montag nun doch ohne Probleme zur Arbeit. Das galt allerdings nicht für die Kinder und Jugendlichen aus Weinheim-Heiligkreuz. Die Odenwälder Straße zwischen Rittenweier und Heiligkreuz war bis zum frühen Montagnachmittag gesperrt, da Sturm "Eberhard" einen Baum am Straßenrand umgerissen hatte. Die Aufräumarbeiten erwiesen sich hier als problematisch.

Der von Oberflockenbach kommende Ringbus fuhr folglich nicht über Heiligkreuz in die Weinheimer Ebene, sondern nahm die Strecke über Ritschweier und Hohensachsen. Die Familien in Heiligkreuz seien nicht informiert worden, so Anja Blänsdorf, Vorsteherin der Orte Heiligkreuz, Rippen- und Rittenweier.

"Ich habe bis jetzt auch nicht herausbekommen, wer informieren muss, wenn Straßen gesperrt sind und der Bus nicht wie vorgesehen verkehren kann", sagt sie. Allerdings hätten einige Eltern trotzdem schon im Vorfeld damit gerechnet, so Blänsdorf. Auf seinem Weg zurück in den Vorderen Odenwald fuhr der Ringbus später Heiligkreuz an, um sich von dort aus über die Straße "Im Grund" nach Rippenweier zu quälen. Dann ging’s weiter wie gewohnt.