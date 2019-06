Von Philipp Weber

Weinheim. Am Ende flossen Tränen im Saal des Amtsgerichts. Einer der beiden beschuldigten Brüder und seine Partnerin schluchzten, als sich abzeichnete, dass es zur Verurteilung kommt. Tatsächlich sah es die Schöffenkammer unter dem Vorsitz von Richter Thomas Burk als erwiesen an, dass das aus Polen stammende Brüderpaar am 12. Januar einen 37 Jahre alten Mann afrikanischer Abstammung mehrfach geschlagen und getreten hat. Bei dem Älteren der beiden kommen noch Diebstahl sowie räuberische Motive hinzu.

Der jüngere der beiden durchtrainierten Brüder (29) kam mit einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten davon, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Sein fünf Jahre älterer Bruder wurde zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Schon vor den Plädoyers und der Urteilsverkündung hatten die Prozessparteien einen Deal ausgehandelt, der den Strafrahmen eingrenzte. Dadurch verkürzte sich die Verhandlung: Ein Großteil der neun geladenen Zeugen musste nicht gehört werden.

Der Vorfall hatte im Januar Schlagzeilen gemacht. Das Geschehen hatte sich am späten Nachmittag an der RNV-Haltestelle Händelstraße und in der benachbarten Mannheimer Straße abgespielt. Nach übereinstimmenden Angaben von Staatsanwalt Michael Hager, dem betroffenen 37-Jährigen und den Beschuldigten trafen sich die Beteiligten in einer Bahn der RNV-Linie 5. Die beiden Brüder stiegen am Rhein-Neckar-Zentrum zu. Sie waren mit der heute 25 Jahre alten Ex-Freundin des jüngeren Bruders unterwegs.

Der "große" Bruder stand zu diesem Zeitpunkt schon mit einem Bein im Gefängnis. Er war wegen anderer Vergehen zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Er hatte zahlreiche Eigentumsdelikte verübt, war aber auch zweimal wegen sexueller Nötigung schuldig gesprochen worden, in einem Fall in Tateinheit mit Körperverletzung. Er hatte einen Haftaufschub bekommen, weil seine Partnerin zum Tatzeitpunkt schwanger war. Zur Verhandlung am gestrigen Donnerstag erschien sie bereits mit ihrem Baby.

Das Geschehen in der Bahn schilderten Beschuldigte und Opfer zunächst höchst unterschiedlich. Sicher ist, dass der 37-jährige Geschädigte mit einer unbekannten RNV-Passagierin aneinandergeriet. Die Angeklagten behaupteten, der 37-Jährige habe die Frau angemacht - erkennbar gegen deren Willen. Der Geschädigte erhob dagegen Vorwürfe gegen die Unbekannte: Diese habe ihn rassistisch beleidigt. Er habe sich aufgeregt. Die beiden Beschuldigten hätten jedoch kein Verständnis gezeigt, sondern ihn mit derben Worten aufgefordert, Ruhe zu geben. Beim Aussteigen habe er von hinten einen Stoß erhalten und sei gefallen. Die Beschuldigten hätten auf ihn eingeschlagen und -getreten, einer habe sich sein Smartphone geschnappt. Er sei den Brüdern und ihrer 25-jährigen Begleiterin nachgelaufen, um sein Handy zurückzubekommen, so der Familienvater. Daraufhin sei er in ein Gebüsch gestoßen worden und habe erneut Schläge und Tritte abbekommen.

Auch hierzu machten die Beschuldigten zunächst andere Angaben. Sie hätten sich lediglich gegen den 37-Jährigen gewehrt, weil dieser sie angegriffen habe, unter anderem mit Steinwürfen. Auf die Sache mit dem Handy kamen Richter, Staatsanwalt und die Verteidiger immer wieder zurück: Der jüngere, weniger vorbelastete Bruder sagte zunächst, er habe es eingesteckt. Doch diese Behauptung konnte der Konfrontation mit früheren Aussagen nicht standhalten. Überhaupt wurde dem Jüngeren klar, dass er den Älteren nicht würde retten können.

So kam es zum Deal. In dessen Rahmen räumten die Beschuldigten einen Großteil der ihnen zur Last gelegten Taten ein. Lediglich in Bezug auf das Handy ließ sich nicht nachweisen, dass dieses dem Opfer aus der Hand gerissen wurde. Deshalb wertete die Kammer die erste Prügelei als gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit Diebstahl. In der zweiten Schlägerei ging es jedoch um räuberische Motive, da der Geschädigte statt des Handys Schläge bekam.

Richter Burk betonte, dass er die Gesellschaft vor solchen Straftätern schützen müsse. Deren Impulsivität führe dazu, dass aus nichtigen Anlässen Prügeleien entstehen. Er riet dem Jüngeren, nie wieder aufzufallen. Von den Tränen ließ sich Burk nicht beeindrucken: "Sie hätten weinen sollen, als Sie Herrn A. verprügelt haben", sagte er zum älteren der beiden Brüder, der jetzt einer insgesamt über sechsjährigen Freiheitsstrafe entgegensieht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.