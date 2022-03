Weinheim. (web) Der Grüffelo, der seit drei Jahren auf dem Burgenweg zur Windeck thront, bekommt Gesellschaft. Das Grüffelo-Kind, Fuchs, Schlange, Eule und Eichhörnchen rücken dem berühmtesten Zotteltier in Europas Kinderliteratur auf den Pelz: Die Einweihung des Grüffelo-pfads ist für Samstag, 7. Mai, 14 Uhr, geplant. Es gibt ein großes Fest für den zweiten derartigen Pfad in Deutschland und den ersten im Süden der Republik. Die Stadt wird vom Beltz-Verlag unterstützt, dem deutschen Verlag für die Grüffelo-Bücher.

Zur Eröffnung am Startpunkt (Straße am Schlossberg/Burgweg) kommt Grüffelo-Illustrator Axel Scheffler, um mit OB Manuel Just und Beltz-Geschäftsführerin Marianne Rübelmann den Pfad einweihen. Die Holzfiguren sind in den letzten Wochen bei Gerd Hildebrand in Birkenau auf die Welt gekommen. Zu jeder gibt es eine Erklärtafel mit QR-Code, der zu einem Video führt, und ein Rätsel. Wer es löst, kann sich in der Tourist-Info einen Preis holen. Der Weg ist 700 Meter lang und mit Kinderwagen begehbar.

Die Stadt baut die Eröffnung des Pfads mithilfe des Beltz-Verlags zur Grüffelo-Eventwoche aus. Zwei Stunden vor der Einweihung eröffnet das Museum der Stadt eine Ausstellung mit Büchern und Utensilien rund um die Geschichte und die Figuren. Ebenfalls am Samstag, 7. Mai, laufen im "Modernen Theater" in einem Rutsch die Filme "Grüffelo, Teil 1 und 2" zum Sonderpreis. Weiter geht es am Dienstag, 10. Mai: Gleich zweimal tritt auf der Windeck in Sichtweite zum Grüffelo-Pfad das Figurentheater Köln auf und zeigt das Stück "Der Grüffelo". Der Vorverkauf hat begonnen. Tickets gibt es über www.reservix.de oder an der Tourist-Info. Nicht zu vergessen: Der Grüffelo-Tag in der Stadtbücherei am 11. Mai.