Die Zeitreise durch 180 Jahre Industriegeschichte des Vereins Rhein-Neckar-Industriekultur startete am Bahnhof in Weinheim. Foto: Kreutzer

Von Andrea Döring

Weinheim. "So ruhig war es hier 1840", beginnt Jürgen Herrmann am Bahnhof die Führung zu Weinheims Industriegeschichte zwischen zwei einfahrenden Güterzügen. Auf eine Zeitreise durch etwa 180 Jahre nimmt er zusammen mit Nicole Loriaux 54 Zuhörer aus der Metropolregion Rhein-Neckar mit. Die großen Firmen wie Freudenberg oder Kukident, die heute noch im Geschäft sind, aber auch der Landmaschinen-Hersteller Badenia der Familie Platz, die Gewehrschäfte-Fabrik Friedrich, Lederwerke Hirsch, Gummifabrik Weisbrod&Seifert oder der Bürgerbräu, die die Stadt prägten, heute jedoch Geschichte sind, sind Ziel des zweistündigen Spaziergangs des Vereins Rhein-Neckar-Industriekultur.

Los geht es am Bahnhof. Hier fing 1846 der Aufstieg Weinheims an. Menschen und Material konnten mit dem Bau der Main-Neckar-Bahn über Heidelberg, Mannheim und Darmstadt nach ganz Deutschland und darüber hinaus gelangen. Findige Unternehmer wie Wilhelm Platz, Carl Freudenberg oder Sigmund Hirsch kamen von Nah und Fern nach Weinheim, um hier ihr Glück zu machen. Doch sie strebten nicht nur nach Gewinn-Maximierung, sie sorgten auch dafür, dass die Arbeiter, oft ehemalige Knechte und Mägde aus dem Odenwald, den elenden Bedingungen in der Anfangszeit der Industrialisierung entfliehen konnten. Die Unternehmer gründeten Kranken- und Rentenkassen, in der Kolonie, einer Arbeitersiedlung erbaut am Anfang des 20. Jahrhunderts vom gemeinnützigen Bauverein, gab es Toiletten und Waschbecken für die Hygiene und Hühner- und Ziegenställe zum Versorgen der Familien.

Die Gummiwarenfabrik Weisbrod & Seifert. Foto: Kreutzer

"Mein Uropa kam aus dem Odenwald, um bei Freudenberg zu arbeiten, mein Opa war Schreiner bei der Stuhlfabrik Leinenkugel", erzählt Renate Müller, die in der Kolonie aufgewachsen ist. "Elefantenstabile Stühle" versprach die Werbung der Firma, die einen riesigen Dickhäuter auf einem Stuhl im Logo führte. Industriearchitektur, aber auch Werbung und Wohnen sind für den Verein Rhein-Neckar-Industriekultur wichtig. Herrmann weist auf liebevolle Details an den alten Fabrikbauten wie Sandsteinkugeln oder elegant geschwungene Fensterbögen hin. Architektur als Visitenkarte der Firmen.

"Kultur beginnt nicht erst da, wo Alltag und Arbeit aufhören", ist Motto des Vereins. Dazu gehören auch alte Schilder, Plakate und Anzeigen. "Wer es kennt - nimmt Kukident", diesen Werbeslogan aus dem Jahr 1957 kennen viele der Teilnehmer am Weinheimer Industriekultur-Spaziergang noch heute. Fußpulver für die Soldaten des Ersten Weltkriegs war das erste Produkt von Kukident/Kukirol, deren Werbeslogans für Haftmittel und Reinigungsprodukte für die dritten Zähne und Zahnspangen für Kinder und Jugendliche über Jahrzehnte in ganz Deutschland reinste Ohrwürmer waren.

Der ehemalige Bürgerbräu. Foto: Kreutzer

Nicht aus ganz Deutschland, aber aus Frankenthal und Ludwigshafen kommen einige Tour-Teilnehmer, die meisten sind jedoch Weinheimer. Sie tauchen auf dem Weg durch die Stadt in die eigene Geschichte ein. "Hier habe ich Verkäuferin gelernt", erzählt Karola Allmann (81) vor dem ehemaligen Bürgerbräu, das später die Genossenschaft Konsum, eine Lebensmittelkette, beherbergte. Ihr Lehr-Zeugnis und das ihres verstorbenen Mannes, der als Schlosser bei Badenia gelernt hatte, zeigt sie stolz vor.

Nicht alles an der Geschichte Weinheims glänzt jedoch. "Wir zeigen Industrie-Kultur, nicht Industrie-Verherrlichung", erklärt Herrmann. Traurig ist die Geschichte der Familie Hirsch im Zweiten Weltkrieg, die Rossleder gerbte. Die Nazis konnten der jüdischen Familie das gesamte Hab und Gut nehmen, aber immerhin nicht das Leben. Nach dem Krieg gab es eine Rückabwicklung mit der Nachbar-Fabrik Freudenberg.

Freudenberg gerbte am Anfang seiner Entstehungsgeschichte Kalb- und Rindsleder. Leder ist aber selbst in den Haushaltshelfern mit dem Namen "Vileda" in den Produkten des inzwischen weltweit agierenden Konzerns mit rund 50.000 Mitarbeitern nicht mehr enthalten. Mittlerweile ist der Familienbetrieb Zulieferer verschiedener Branchen wie Automobil-, Maschinenbau-, Textil-, Bau- und Telekommunikationsindustrie. "Es ging los mit Leder, dann machte Freudenberg Lederdichtungen, später Dichtungen aus Kunststoff. Heute ist die Chemie eine wichtige Sparte", erzählt Hanno Gärtner über die Firma, die ihm Lohn und Brot gibt.

Die ​Lederwerke Hirsch. Foto: Kreutzer

Als Ingenieur arbeitet er an Motorenlagern für die Automobilindustrie. "Wir sind Ur-Weinheimer", berichtet seine Frau Petra. "Man kennt die Namen, weiß aber nicht, was dahinter steckt. Auf diesem Spaziergang lerne ich viel Interessantes", meint die Optikerin. Nicht nur viel zu lernen, sondern auch einiges zu lachen gab es auf dem Weg. Nachdem die Kühltechnik der Firma Linde in Mannheim kaltes Bier auch im Sommer möglich machte, schossen nicht nur in Weinheim im 19. Jahrhundert Brauereien wie Pilze aus dem Boden. Im Bürgerbräu war die Arbeitswelt fest geregelt. Pro Tag gab es fünf Liter Bier für Brauer und Fuhrleute, für Hilfsarbeiter drei. Die mussten laut Verordnung während der Arbeitszeit getrunken werden. Trunkenheit während der Arbeitszeit war jedoch strafbar und auch, beim Lenken einer Kutsche zu schlafen.

Vieles in der Arbeitswelt ist heute anders, anderes bleibt gleich. Abgrenzungen und Zölle sind Gift für Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Handelsfreiheit ermöglichte im 19. Jahrhundert den Aufstieg der Stadt, erklärt Herrmann mit Blick auf den Brexit und die Handelszölle Trumps. Eine Zeitreise in die Vergangenheit könnte Fehler in der Zukunft verhindern.