Von Philipp Weber

Weinheim. Die 138 Mitarbeiter der Stadtwerke Weinheim haben im Geschäftsjahr 2018 einen Gewinn von rund 2,8 Millionen Euro erwirtschaftet. Das ist weniger als 2016 und 2017. Dennoch zeigte sich Geschäftsführer Peter Krämer im Verlauf der Bilanzpressekonferenz am gestrigen Donnerstag zufrieden. "Wir liegen nur knapp unter dem Ergebnis des Vorjahrs, was angesichts der Rahmenbedingungen erfreulich ist." Warum das Umfeld schwierig ist, wie die Führung der Stadtwerke zu Diskussionen um Wassermangel, Klimawandel oder Preisnachlässen in Freibädern stehen, ist hier zusammengefasst.

> Energie, Gas, Wärme und Wasser: Die Energiewende erfordere immense Investitionen in Digitalisierung, Technik und in die Kompetenz der Mitarbeiter, so Geschäftsführer Krämer. Auf der anderen Seite sinkt der Verbrauch, weil sich die Bemühungen um Energieeffizienz bemerkbar machen: So sank die Absatzmenge von Strom um 3,7 Prozent auf 120.772 Megawattstunden und die von Gas um 6,5 Prozent auf 263.807 Megawattstunden. Gesunken ist auch der Wärmeabsatz, um acht Prozent auf 16.454 Megawattstunden. "Die zuletzt milde Witterung verstärkt diesen Effekt." Zugenommen hat dagegen der Bedarf an Trinkwasser: um 3,9 Prozent. Was die Mitarbeiter betrifft, sei man dennoch gut aufgestellt.

> Das Hallenbad an der Mannheimer Straße, das Hawei, zählte 107.080 Gäste, dies sind 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Rekord. Auch fürs laufende Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen mit mehr als 100.000 Besuchern. Gleichwohl wäre Geschäftsführer Krämer froh gewesen, wenn die vom Gemeinderat beschlossenen Preisnachlässe für Rentner im TSG-Waldschwimmbad mit ihm abgestimmt worden wären. Immerhin gibt es Nutzer, die Kombikarten besitzen, um im Waldschwimmbad, im HaWei und im städtischen Waidseebad schwimmenzugehen. Möglicherweise hätte die Stadt hier koordinierend eingreifen müssen, deutete Krämer an.

Der Neubau der Stadtwerke Weinheim in der Hertzstraße soll 3,6 Millionen Euro kosten und Ende des Jahres von den Mitarbeitern bezogen werden. Foto: Kreutzer

> An den Stadtwerken Weinheim beteiligt ist die hessische Nachbargemeinde Gorxheimertal mit genau einem Prozent. Das Großunternehmen EnBW hält 39 Prozent, 60 Prozent die Stadt Weinheim. Der Gewinn fließt mit einem Anteil von 300.000 Euro in die Rücklagen. Der Rest wird an die Gesellschafter ausgeschüttet. Weinheim bekommt eine Million Euro, die Gesellschaft "EnBW Kommunale Beteiligungen" 1,4 Millionen Euro und die Gemeinde Gorxheimertal 40.000 Euro. Bei der Stadt Weinheim sind sowohl die Verluste des HaWei als auch des in Abwicklung befindlichen Busunternehmens Webu im steuerlichen Querverbund berücksichtigt. Die Webu hat Ende 2018 den Betrieb ihrer Buslinien eingestellt. Jetzt fahren BRN-Busse. Berücksichtigt man außerdem Gewerbesteuern oder Konzessionsabgaben, profitierte Weinheim sogar mit Einnahmen in Höhe von rund 3,85 Millionen Euro.

> Investitionen: Mehr als drei Millionen Euro soll der neue Bau der Stadtwerke in der Hertzstraße kosten. 4,3 Millionen Euro haben die Stadtwerke für die Sanierung ihres Trinkwassernetzes ausgegeben. Dabei lag ein Schwerpunkt auf einer Zusatz-Leitung, welche die Versorgung absichert: einer Redundanz. Hierfür ließ das Unternehmen eine zweite Hauptleitung von Hemsbach über Sulzbach nach Weinheim verlegen. Weinheim wird 2020 angeschlossen. Apropos Trinkwasser: Mit sinkenden Grundwasserpegeln und Nitratbelastung gebe hier keine nennenswerten Probleme, so Stadtwerke-Chef Krämer. Das Wasser komme aus 80 bis 100 Metern Tiefe und werde durch eine Tonschicht geschützt. Andernorts sieht er Beschränkungen des Verbrauchs oder Veränderungen in Bezug auf den Einsatz von Düngemitteln kommen.

> Äußerst positiv entwickelt habe sich die Vertriebstochter Urbania ("Meine StadtEnergie"): Die Zahl der Kunden ist 2018 um 24,2 Prozent gewachsen. Der Umsatz stieg um 1,7 Millionen Euro auf 7,7 Millionen Euro. Der Stromabsatz wiederum stieg um 49,7 Prozent und macht 28 Prozent der verkauften Gesamtmenge der Stadtwerke aus. Bei Gas betrug der Anteil an der Gesamtmenge 19 Prozent. Urbania bediene preisbewusste Kundengruppen, etwa Familien, so Geschäftsführer Krämer. Neben den Weinheimer Stadtwerken ist auch ein Energieversorger aus Schwetzingen beteiligt. Um den regionalen Bezug aufrechtzuerhalten, läuft der Vertrieb aktuell in einem Radius von 80 Kilometern rund um Weinheim.

> Warum die Energiewende über die Stromzähler läuft: Die Einführung von modernen und intelligenten Messsystemen schlägt mit 200.000 Euro zu Buche. Die durch Behörden festgelegten Preisobergrenzen reichen nicht, um die Kosten zu decken. Mit dem Einbau der intelligenten - also Daten weiterleitenden - Systeme müssen die Stadtwerke als grundzuständiger Messstellenbetreiber noch warten, weil technische Voraussetzungen fehlen. Von den "einfachen" digitalen Zählern richteten die Stadtwerke in Berichtsjahr 2000 ein, im laufenden Geschäftsjahr 3000. Der Austausch muss bis 2032 abgeschlossen sein, so will es der Gesetzgeber. Intelligente Messsysteme gelten als Baustein der Energiewende, weil sie Energieströme steuern.

> Aus Sicht der Stadtwerke trägt Wärme aus Blockheizkraftwerken oder klimaneutralen Heizwerken zum Klimaschutz bei. Diese kommt in Lützelsachsen Ebene, im Baugebiet in Rippenweier sowie "Unter den Burgen" (früherer Naturin-Parkplatz) zum Einsatz. Auf lange Sicht könne dies auch für die neuen Wohnungen auf dem Gebiet der früheren Kfz-Zulassungsstelle gelten, so Krämer. Schleppend verlaufe dagegen der Anschluss des Technologieparks, sagt er.