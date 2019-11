Das Foto zeigt einen möglichen Standort für den Hotelneubau in der Nähe des Bahnhofs. Foto: Dorn​

Weinheim. (web) Obwohl OB Manuel Just intensiv für eine sofortige Beratung geworben hatte, ist das Thema Hotel am Hauptbahnhof vom Gemeinderat am Mittwochabend vertagt worden. Eine klare Mehrheit von 15 Ja- zu neun Nein-Stimmen entschied, die Hotelfrage von der Tagesordnung zu nehmen.

Die SPD hatte den entsprechenden Antrag eingebracht. Aber auch aus den Beiträgen von GAL, CDU, Freien Wählern und FDP ging hervor, dass sich viele Stadträte schwer taten mit der Entscheidung für eines von zwei Konzepten. So wurden fehlende Informationen über die Investoren und deren Ideen moniert, eine kurzfristig eingegangene Stellungnahme des Dehoga ins Feld geführt und festgestellt, dass Weinheim nicht unter Zeitdruck stehe. Lediglich Carsten Labudda (Linke) plädierte für eine sofortige Entscheidung. Abgesehen von der strittigen Zahl weggefallener Betten seien die Argumente ausgetauscht, sagte er.