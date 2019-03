Von Günther Grosch

Weinheim. "Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche aufbauen". So heißt es in der Bibel bei Matthäus 16,18-19. Wenn es nach dem Willen von Erzbischof Stephan Burger geht, soll in der von ihm initiierten Reform "Pastoral 2030" und der damit verbundenen Neuorganisation der Erzdiözese Freiburg in den kommenden Jahren kaum ein Stein mehr auf dem anderen bleiben.

Einschneidendste Veränderung der mit dem anhaltenden Rückgang der Gottesdienstteilnehmer und Kirchenmitglieder, weniger priesterlichem Personal und zurückgehenden Kirchensteuereinnahmen begründeten geplanten Reform: Die derzeit 1057 Pfarreien werden aufgehoben und etwa 40 Pfarreien neu errichtet. Aus 224 werden nur noch 40 Kirchengemeinden.

Dass das Konzept funktioniert, davon ist Burger felsenfest überzeugt. "Im Jahr 2030 lässt es sich in der Erzdiözese Freiburg gut katholisch sein", sagt er. Und zeichnet in der Umstrukturierung ein "neues Bild der Pfarrei" als Organisationseinheit, von der aus Seelsorge und Verwaltung geplant und gesteuert wird. Damit ziehe sich Kirche aber nicht aus der Fläche zurück. Vielmehr eröffne die Neustrukturierung Freiräume für die Gemeinden vor Ort. Etwa für neue Leitungsmodelle oder pastorale Schwerpunkte.

"Ankerpunkte" für das konkrete kirchliche Leben stellen künftig aber nicht die neuen Pfarreien dar, sondern eine Vielzahl örtlicher Gemeinden, Gemeinschaften und Initiativen auf dem Gebiet der neuen Pfarrei. Knackpunkt: "Pastoral 2030 steht und fällt mit engagierten Ehrenamtlichen vor Ort".

"Aufeinander hören und einander zu verstehen versuchen": Unter der Überschrift "Bilanz in Zeiten des Umbruchs und des Aufbruchs" zogen am vergangenen Wochenende unter der Leitung des Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Klaus Veeser rund 100 Gläubige eine Bilanz der bisherigen Arbeit der seit 2015 zur Seelsorgeeinheit (SE) Weinheim-Hirschberg zusammengeschlossenen Pfarreien.

Der vor vier Jahren neu gewählte Pfarrgemeinderat sei zu einem arbeitsfähigen Gremium zusammengewachsen, so Veeser. Um die Zusammenarbeit in der SE zu stärken, wurden zahlreiche Themen im Bereich der Seelsorge (Pastoral), der Sorge für Andere (Caritas) und der Weitergabe des Glaubens (Missio) aufgegriffen und sichtbare Fortschritte erzielt. Diesen Weg gelte es konsequent weiterzuverfolgen.

Für die Nähe der Kirche vor Ort gewinnen Ehrenamtliche weiter an Bedeutung. Veeser: "Diejenigen, die Kirche als Vollversorger ohne eigene Beteiligung verstehen, müssen sich fragen, ob sie ihren Auftrag als getaufte Christen wahrnehmen".

Wermutstropfen: In den einzelnen Pfarreien können die Pfarrer persönliche Kontakte im Rahmen der Sakramente, sonst aber nur noch bei besonderen Gegebenheiten nachkommen. Durch die Arbeit der Pastoralassistenten, der Gemeindereferenten und der Diakone sei Nähe dennoch an jedem Ort gewährleistet.

Antje Blank und Wolf-Dieter Wöffler legten vor dem Eindruck der Erkenntnisse der Missbrauchsstudie Inhalte und die praktische Umsetzung der Präventionsordnung gegen sexualisierte Gewalt vor. Professor Ulrich Abshagen informierte über die Tätigkeit des Stiftungsrates. Heidi Kohl und Gabriele Mihlan-Penk erläuterten die Schwerpunkte der Pastoralkonzeption. Der Bedeutung des Ehrenamtes galten die Ausführungen von Harald Sochiera. Dabei wurde deutlich: Die Initiative und Mitwirkung eines jeden Mitglieds der Kirche wird künftig darüber entscheiden, ob noch Gemeinde stattfindet. Kritische Stimmen aus den Reihen des Plenums blieben nicht aus. Die Forderung nach "mehr Werbung für die Wortgottesdienste" wurde dabei ebenso erhoben wie der Hinweis darauf, dass es Aufgabe aller ist, "aufmerksam auf neue Pfarreimitglieder zuzugehen".

Schärfste Kritikpunkte: Die Problemlösung könne nicht darin bestehen, die Pfarrgemeinden immer größer werden zu lassen. Das im "Pastoral 2030" Angedachte bewege sich lediglich auf reiner Verwaltungsebene. Viel wichtiger sei es Fragen zu stellen wie "Dürfen Priester künftig heiraten?" und "Warum nicht Frauen zum Priesteramt zulassen?"

Bloße Aufgabe der Pfarrer und Pastoralreferenten dürfe es außerdem nicht sein, lediglich Bürokratie zu verwalten. Im Bemühen, Kirche am Leben zu erhalten, gelte das gleiche Prinzip wie in der Schule und deren Lehrern: "Kirche steht und fällt mit dem Pfarrer an der Spitze, der die Menschen anleitet und führt". Pfarrer Gerhard Schrimpf stimmte zu. Es brauche Leute vor Ort, "die wachsam sind".