Von Micha Hörnle

Weinheim. Es ist natürlich nicht nur ein Problem in der Zweiburgenstadt: das Gehwegparken. Dabei ist alles ganz eindeutig, denn schon in Paragraf 2, Absatz 1 der Straßenverkehrsordnung heißt es: "Fahrzeuge müssen die Fahrbahnen benutzen." Gehwegparken ist also generell verboten, sofern es nicht ausdrücklich durch ein Schild erlaubt ist. Mit der Bußgeldnovelle von 2020 wurden zudem auch noch die Strafen für unerlaubtes Gehwegparken erhöht – Autofahrer zahlen nun mindestens 55 Euro.

Bereits vor knapp zwei Jahren, im Mai 2020, hatte das Landesverkehrsministerium die Kommunen dazu aufgefordert, die Rechtslage konsequent umzusetzen, sprich: energisch gegen das Gehwegparken vorzugehen. Und was ist seither in Weinheim passiert? Die GAL-Fraktion hat nachgehakt und eine Anfrage an OB Manuel Just mit fünf konkreten Punkten gestellt – das war bereits am 10. November 2021. Erst knapp vier Monate drauf, am 8. Februar, antwortete Just, wobei er sich auch für die Verspätung entschuldigte und erklärte, dass im Fachamt "die aktuelle Arbeitsbelastung nach wie vor äußerst hoch ist, was zu dieser Verzögerung führte".

Die GAL ist nicht nur wegen der späten Antworten einigermaßen ernüchtert, sondern auch wegen des ihrer Meinung nach dürren Inhalts. "Es ist schon etwas traurig, was die Verwaltung uns nach vier Monaten auf eine Anfrage zum Parken auf Gehwegen geantwortet hat – da hätten wir ganz ehrlich doch etwas mehr erwartet", sagt Stadtrat Mathias Meder, der die Anfrage formuliert hatte. "Wenn eine Verwaltung öffentlich sagt, dass man Gehwegparken im Allgemeinen tolerieren möchte, dann ist das in unseren Augen ein Armutszeugnis. Stattdessen wäre eine Regelung zur Klarstellung überfällig, wo denn nun teils auf dem Gehweg geparkt werden darf und wo nicht."

Was Meder vor allem fehlt, ist eine klare Perspektive der Stadtverwaltung, wie und wann sie dieses Problem angehen will – zumal das Landesverkehrsministerium zusätzlichen Druck gemacht hat: "Wir wollten wissen, was sich ändern wird, um nun zu erfahren, dass sich nichts ändern soll. Das ist frustrierend." Bei einer Frage, der dritten, packt Meder sogar Just am eigenen Schopf: Im August waren er und Bürgermeister Torsten Fetzner in einem Feuerwehrwagen durch die Stadt gefahren, und oft genug versperrten parkende Autos ihnen den Weg (RNZ vom 18. August). Besonders eng ging es in der Weststadt, in der Nähe der Stadtwerke zwischen Breitwieserweg und Wormser Straße, zu. Hier erkannten beide Politiker Handlungsbedarf.

In seinen Antworten gibt Just zu, dass der Gemeindevollzugsdienst dann das Gehwegparken toleriert, wenn für Fußgänger noch ein Meter Platz ist. Meder hält das für "ziemlich willkürlich". Dann könne sich die Kommune auch verpflichten, diese Mindestbreite zu erhöhen.

Aber ducken sich nicht alle Kommunen bei diesem Thema weg? Meder sieht das nicht so: "Karlsruhe war da ganz weit vorne." Es gab unter dem Namen "Faires Parken Karlsruhe" eine große Aufklärungsaktion, dass die Stadt nun härter durchgreifen werde – was dann auch geschah. In Karlsruhe wird seit Anfang 2019 auf eine Gehwegbreite von mindestens 1,60 Metern geachtet – vorher wurden 1,20 Meter toleriert –, für Rettungsfahrzeuge müssen auf der Straße mindestens 3,10 Meter Platz sein (dieser Wert gilt auch in etwa in Weinheim). Zugleich wurden viele Parkräume am Straßenrand neu markiert, um Klarheit für die Autofahrer zu schaffen.

Elisabeth Kramer, Fraktionsvorsitzende der GAL, meint: "Da wurden mal öffentlich Maßnahmen ankündigt und dann doch weiter beide Augen zugedrückt, wenn die schwächsten Verkehrsteilnehmer die ihnen zugedachten Wege nicht nutzen können. Uns enttäuscht vor allem, dass die Antworten der Verwaltung keine Perspektive aufzeigen, wie es denn besser werden könne in unserer Stadt."

Die Fraktion der GAL will nun einen Antrag erarbeiten und in den Gemeinderat einbringen. Ziel soll sein, gemeinsam mit der Verwaltung echte Lösungsansätze zu entwickeln und dann auch umzusetzen. Denn die Antworten aus dem Rathaus helfen leider bislang nicht weiter, so Kramer und Meder. Schließlich solle es auch deutlich mehr Zonen fürs Anwohnerparken, also eine stärkere Parkraumbewirtschaftung geben, um aus den Vierteln den Parkdruck zu nehmen.

Das sind die fünf Fragen Meders und die Antworten von OB Just:

Welche Konsequenzen ergaben sich in Weinheim aus dem Erlass des Landesministeriums für Verkehr vom 11. Mai 2020 zur Überwachung und Sanktionierung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr? In Weinheim wurde das Gehwegparken auch schon vor dem erwähnten Erlass durch die Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdiensts regelmäßig überwacht. Hierbei ist bei den Kontrollen unverändert von Belang, ob mit dem Parkvorgang auch eine Behinderung des Fließverkehrs (Straße, aber insbesondere auch Gehweg!) einhergeht. Eine dauerhaft strengere Überwachung des Gehwegparkens wird auch mit dem Erlass nicht möglich sein, da der Gemeindevollzugsdienst deswegen keine Aufstockung erfahren hat und vorerst auch nicht erfahren wird.

In welchen Fällen wird in Weinheim das Parken auf Gehwegen sanktioniert oder in welchen toleriert? Die Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdiensts handeln nach dem Opportunitätsprinzip, was so viel bedeutet, dass die Mitarbeiter bei einem Nicht-Eingreifen dieses sauber begründen müssen. Es dient also nicht dem "Wegschauen", sondern vielmehr dem Begründen, wenn man nicht tätig wird. Daher kann eine pauschale Beantwortung dieser Frage nicht erfolgen. Bei einem Parkvorgang bei welchem der Gehweg komplett versperrt ist, darf der Fahrzeughalter jedoch davon ausgehen, dass er nicht nur die entsprechende Verwarnung erhalten wird, sondern sein Fahrzeug zusätzlich beim Abschleppunternehmen wird auslösen müssen.

Eine Tolerierung erfolgt bis zu einer verbleibenden Durchgangsbreite von mindestens einem Meter auf dem Gehweg und einer Durchfahrtsbreite von mindestens drei Metern auf der Straße.

Wie viele Parkverstöße wurden in den vergangenen zwölf Monaten in der Nähe der Stadtwerke zwischen Breitwieserweg und Wormser Straße, also in der Fichte- und Humboldtstraße, festgestellt und sanktioniert? Für das Jahr 2021 lagen der Bußgeldstelle folgende Verwarnungen vor: Breitwieserweg: keine Verwarnung, Fichtestraße: 21 Verwarnungen, Humboldtstraße: eine Verwarnung und Wormser Straße: 27 Verwarnungen.

Welche Maßnahmen sind seitens der Verwaltung aktuell geplant, um das Parken auf Geh- und Radwegen, im Kreuzungsbereich oder in engen Straßen verkehrssicher zu organisieren? Die Fragestellung empfinde ich tendenziell irritierend, da das Parken an den von Ihnen aufgezählten Stellen gesetzlich geregelt ist (Duldung auf Gehwegen, sofern wie unter der zweiten Antwort erwähnt, auf Radwegen verboten, in Kreuzungsbereichen analog Paragraf 12 Absatz 3, Nummer 1 der Straßenverkehrsordnung und in engen Straßen unter der Prämisse, dass eine Durchfahrtsbreite von mindestens drei Metern gewährleistet bleibt), sodass mir nicht klar ist, was Sie mit einer "verkehrssicheren Organisation" des Parkens an ebendiesen Stellen meinen.

Die einzige, unumstößliche Lösung wäre, die entsprechenden Parkvorgänge "tatsächlich unmöglich" zu machen. Dies kann beispielsweise mit dem Einbau einer Vielzahl von Pollern in den städtischen Gehwegen sichergestellt werden, womit gewiss nicht nur das Amt für Stadtentwicklung "Schwierigkeiten" hätte. Die für Weinheim zuständigen Verkehrsexperten treffen sich fünf Mal im Jahr, um aktuelle Themen und insbesondere städtische Einzelfälle zu diskutieren und Lösungen hierfür zu suchen. Dieses durchaus heterogene Gremium, dem auch ich regelmäßig beiwohne, arbeitet äußerst professionell und lösungsorientiert. Einen "allgemeinen Maßnahmenkatalog" kann ich Ihnen nicht präsentieren, da nahezu jede Örtlichkeit ihre Besonderheiten mit sich bringt.

Gibt es aktuelle Überlegungen der Verwaltung, das Parken im öffentlichen Raum mit einer Parkraumbewirtschaftung zu regeln? Eine flächendeckende Bewirtschaftung ist für Weinheim bislang noch nicht geplant. Vielmehr orientiert sich die Bewirtschaftung an dem im betroffenen Gebiet jeweils vorhandenen, grundsätzlich hohen Parkdruck der verschiedenen Interessengruppen.