Weinheim. (RNZ) Unbekannte haben in der Zeit zwischen den Jahren die Glastüre des Handy-Reparatur-Geschäfts in der Weinheim Galerie eingeschlagen, um Smartphones aus dem Verkaufsraum zu entwenden. Die Polizei kann den Tatzeitraum bisher lediglich auf die Zeitspanne zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 6 Uhr, eingrenzen. Es ist auch noch nicht geklärt, wie viele Smartphones aus der sogenannten "Handy-Klinik" gestohlen wurden.

Wie die Unbekannten überhaupt in die geschlossene Galerie gelangen konnten, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers in Weinheim. Zeugen werden gebeten, sich unter 06201/10030 an die Polizei zu wenden.