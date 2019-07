In der Kurt-Schumacher-Straße (hier im Bild) stehen Hochhäuser, ebenso wie in der benachbarten Karlsruher Straße. Auch in Sulzbach gibt es höhere Wohnhäuser. Foto: Kreutzer

Weinheim. (web) Nachdem ein Schwelbrand in einem Mannheimer Hochhaus am Montag 20 Verletzte gefordert hatte, ist die Sicherheit großer Wohnanlagen auch hier in der Region zum Thema geworden. Die RNZ fragte am Dienstag bei Ralf Mittelbach nach, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim. Seinen Angaben zufolge gibt es in der Zweiburgenstadt gar nicht so wenige hohe Gebäude.

"Klassische" Hochhäuser stehen bekanntlich in der Weststadt: in der Kurt-Schumacher und in der Karlsruher Straße. "Was ein Hochhaus ist, legt die Landesbauordnung fest", erklärt Mittelbach. In der überwiegenden Zahl aller Fälle spreche man von Hochhäusern, wenn der Fußboden des obersten Stockwerks mehr als 22 Meter über dem Niveau der Straße liegt.

Für eine Feuerwehrdrehleiter wird es von dieser Höhe an eng: Für eine Drehleiter ist bei 23 Metern Höhe Schluss. Ziemlich hoch sind zum Beispiel auch einige Bauten in der Holbeinstraße. Diese liegt im Westen von Sulzbach. "Hier sprechen wir von höheren Häusern", so Feuerwehrsprecher Mittelbach.

Für hohe Gebäude gelten andere Sicherheitsstandards als für Reihenhäuser. In der Konrad-Andenauer-Straße wird das schon anhand etlicher Warnschilder für Autofahrer deutlich, die auf Zufahrten oder Wasseranschlüsse für die Feuerwehr hinweisen. Die Sicherheitsfrage stellt sich indessen schon deutlich früher, erklärt Mittelbach. Wird ein Hochhaus neugebaut oder grundlegend saniert, müsse der Eigentümer eine Vielzahl von Regel beachten. Auch Sachverständige der Feuerwehr würden dann hinzugezogen.

Die Feuerwehr selbst verhält ebenfalls anders als sonst, wenn sie aus Hochhäusern heraus alarmiert wird. "Wenn ein Brand gemeldet wird, rücken wir von vorneherein mit mehr Kräften an", so Mittelbach. Die Weinheimer Lebensretter hätten vor einigen Jahren in der Karlsruher Straße eine entsprechende Übung absolviert. Dabei sein ein Rettungskonzept geprobt worden, das aus Mannheim stammt.

Auch die Weinheimer Feuerwehr war am Montag am Mannheimer Neckarufer im Einsatz. Die Kräfte aus der Zweiburgenstadt brachten so genannte Brandfluchthauben nach Mannheim. Feuerwehrleute nehmen die Schutzhauben mit in verrauchte Gebäude, um sie den Brandopfern aufzuziehen.

Mithilfe der Filtergeräte sollen Menschen vor Rauchgasvergiftungen geschützt werden. In Zeiten knapp bemessener Wohnflächen sollten Vorfälle wie in Mannheim jedoch kein Argument gegen hohes Bauen darstellen: Von Zuständen wie in einem Londoner Hochhaus, bei dessen Brand im vorletzten Jahr 71 Menschen starben, sei man an Rhein und Neckar weit entfernt, teilte die Feuerwehr Mannheim gestern mit.