Von Philipp Weber

Weinheim. Es herrscht Klarheit über die Zukunft des früheren G.U.P.S.-Hotels auf der Waid. Ein Unternehmen der Heddesheimer Firmengruppe Pfenning hat die Immobilie erworben. Das bestätigte Rana Matthias Nag, Holding-Geschäftsführer der Pfenning-Gruppe, im Gespräch mit der RNZ. "Über die Konditionen des Vertrags wurde Stillschweigen vereinbart", erläutert Firmensprecherin Yeliz Kavak-Küstner auf Anfrage. Für die Renovierung des Gebäudes an der Eisleber Straße werde ein mittlerer sechsstelliger Betrag aufgewandt.

Nach Angaben der Sprecherin soll das Hotel "in erster Linie die Bedarfe unserer Unternehmensgruppe hinsichtlich der Unterbringung von Mitarbeitern, aber auch Dienstleistern erfüllen". Dabei sollten sowohl kurz- als auch langfristige Aufenthalte möglich sein. "Wir freuen uns über den Erwerb der Immobilie, da wir hiermit unsere Flexibilität bei der Unterbringung unserer Mitarbeiter bei Seminaren der Pfenning-Akademie stärken", gibt die Unternehmenssprecherin einen Einblick in das künftige Gästespektrum.

Dabei handelt es sich – entgegen anders lautender Vermutungen in der Stadt – offenbar bei Weitem nicht nur um Lastwagenfahrer. "Wir beschäftigen mittlerweile rund 3700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die regelmäßig in unserer unternehmenseigenen Akademie geschult werden", erklärt die Sprecherin.

Gleichzeitig veranstalte die auf mehreren Geschäftsfeldern tätige Firmengruppe in Heddesheim Arbeitskreise, die über das ganze Jahr verteilt stattfinden. Hierbei werde der Austausch der Beschäftigten gepflegt, die dabei voneinander lernen sollen. Durch diese Aktivitäten ergebe sich ein erhöhter Unterbringungsbedarf für Mitarbeiter aus ganz Deutschland. "Darunter sind nicht nur Kraftfahrer", stellen Sprecherin Kavak-Küstner und Geschäftsführer Nag klar, "sondern auch Lagerexperten sowie Fach- und Führungskräfte".

Die Vorteile des Standorts im Südwesten des Weinheimer Stadtgebiets liegen auf der Hand. Die Anbindung des Hotels zur Pfenning-Zentrale im fast unmittelbar angrenzenden Heddesheim gilt als bestens geeignet. Geht das Hotel damit nicht mehr an den allgemein zugänglichen Beherbergungsmarkt? "Abhängig von der Auslastung des Hotels können wir auch Anfragen Dritter berücksichtigen", teilt die Pfenning-Gruppe mit. Diese hat die Belegung des Hauses in der Hand, denn: "Ein Tochterunternehmen unserer Dienstleistungsgruppe wird als Betreiber im Hotel tätig sein."

Damit nimmt die Geschichte des Gebäudes zweifellos eine neue Wendung. Es hatte im Sommer 2015 Stadtgeschichte geschrieben. Der Rhein-Neckar-Kreis hatte das damals leer stehende Hotel von dem früheren Eigentümer angemietet, um hier die ersten der damals neu in der Stadt angekommenen Flüchtlinge aus aller Welt unterzubringen. Mit dem vorläufigen Rückgang der Flüchtlingszahlen in diesem Teil der Erde wurde die Belegung der Unterbringung jedoch immer dünner. Im September 2019 zogen die letzten geflüchteten Menschen aus. Sie kamen in andere Unterbringungen. Das Mietverhältnis zwischen dem Ex-Eigentümer und dem Kreis endete aber erst am 3. Januar dieses Jahres.

Mehr oder weniger parallel zu dieser Entwicklung kam wieder und wieder die Frage auf, wie es langfristig weitergeht mit der Immobilie: So schwappten Gerüchte durch die Stadt, dass der Alt-Eigentümer an interessierte Kreise herangetreten sei. Nach RNZ-Informationen soll er das Haus tatsächlich einigen etablierten Weinheimer Hoteliers angeboten haben. Die erkannten hier ein Segment, das ihr eigenes ergänzt hätte, und zeigten sich folglich alles andere als abgeneigt. Sie hätten sich angesichts der finanziellen Möglichkeiten anderer Interessenten aber zurückziehen müssen, heißt es.

Außerdem lag die Idee in der Luft, das Gebäude zu einer Pflegeeinrichtung umzufunktionieren. Das Technische Dezernat der Stadt Weinheim berichtete von einer diesbezüglichen Anfrage, der das Rathaus jedoch schon aus baurechtlichen Gründen skeptisch gegenüberstand. Nun wird also ein Heddesheimer Interessent die Weinheimer Immobilie übernehmen.