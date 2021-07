Weinheim. (RNZ) Im Zuge einer aktuellen Impfoffensive öffnet das Landratsamt auch das Kreisimpfzentrum in Weinheim am Wochenende Freitag, 16. Juli bis 18. Juli für eine unbegrenzte Anzahl von Impfungen sogar ohne Termin. Das ist möglich, weil mittlerweile eine deutlich gesunkene Nachfrage nach Impfungen zu verzeichnen ist, teilte die Stadt Weinheim mit. Viele Termine in den Impfzentren würden nicht gebucht und auch Zweitimpfungstermine nicht wahrgenommen.

Im Kreisimpfzentrum im Drei-Glocken-Center wird am Freitag, 16. Juli, von 7 bis 12 Uhr, sowie am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juli, jeweils von 14.30 bis 18.30 Uhr Astra-Zeneca verimpft. Die Zweitimpfung erfolgt dann nach vier Wochen mit Moderna.

Am Samstag, 17. Juli, sowie am Sonntag, 18. Juli, wird jeweils von 7 bis 12 Uhr außerdem der Impfstoff Johnson&Johnson angeboten. Mitzubringen ist lediglich der Impfausweis, Personalausweis und Krankenversicherungskarte. Impfberechtigt sind auch Bürgerinnen und Bürger anderer Kommunen.