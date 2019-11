Von Philipp Weber

Weinheim. Stefano Bauer bringt die Gemengelage auf den Punkt: "Klimaschutz muss in Weinheim auf Platz eins. Das kann nicht allein Aufgabe der Verwaltung sein, die sich in den vergangenen Jahren redlich bemüht hat. Jetzt brauchen wir mehr Power", wird der Jungstadtrat und Fraktionsvorstand der GAL in einer Pressemitteilung zitiert. Denn in der Tat wollen die Verwaltung und die grüne Fraktion prinzipiell das Gleiche: Klimaschutz.

Doch die GAL hat für die heutige Sitzung des Ausschusses für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (Atus) sowie die Zusammenkunft des Gemeinderats kommende Woche weitergehende und möglicherweise kreativere Anträge formuliert als die Verwaltung. Selbst von Fotovoltaik auf dem Waidsee und städtischen Spülmobilen ist die Rede.

> Was die Verwaltung will: In der Beschlussvorlage wird den Gremien empfohlen, die Stadt Weinheim für den European Energy Award (EEA) anzumelden. Dabei handelt es sich in erster Linie um eine Art Raster, mit dessen Hilfe Kommunen ihre jeweiligen Beiträge zum Klimaschutz planen, steuern und auswerten können. Dabei wird mithilfe von Experten zunächst der Istzustand beschrieben, dann ein Arbeitsprogramm erstellt und nach Umsetzung der Projekte überprüft, ob die festgesetzten Ziele erreicht wurden. Dann beginnt der Zyklus von vorne.

Wenn die Hälfte der Ziele erreicht ist, gibt es den "Award", also die Auszeichnung. Bei 75 Prozent und mehr lockt ein "Award in Gold". Die konkreten Projekte betreffen Themen wie Raumordnung, kommunale Gebäude oder Mobilität. Die Verwaltung wirbt für den EEA, weil dieser die Erfahrungen von bereits 101 Kommunen und 21 Landkreisen bündelt, Erfolge beim Klimaschutz ein Stück weit greifbar macht, anwendungsorientiert daherkomme und nicht allein mit Zertifikaten lockt: Die Kosten für die Teilnahme und weitere kommunale Maßnahmen werden von Land und Bund bezuschusst.

Darüber hinaus stellt die Verwaltung klar, dass sie die im Haushalt 2019 bereitgestellten Klimaschutz-Mittel von 50.000 Euro nutzt: etwa für ihre Fotovoltaik-Offensive (die RNZ berichtete).

> Was die Verwaltung braucht: Um den Klimaschutz im Sinne des EEA intensivieren zu können, bräuchten sie eine halbe Stelle zusätzlich, schreiben die Verwaltungsexperten. Frühere Klimaschutz-Kapazitäten in den Fachämtern seien aufgrund von internen Umverteilungen aufgerieben worden. Für die Teilnahme an Fortbildungen und Vernetzungstreffen bleibe mit dem gegenwärtigen Personalbestand keine Zeit. Für das Jahr 2020 rechnet die Verwaltung mit EEA-Kosten in Höhe von nur 6800 Euro - wobei sich die Beträge in den Folgejahren erhöhen. 23.200 Euro gibt es 2020 für sonstige Aufwendungen im Bereich des Klimaschutzes.

> Was die GAL will: Die Fraktion hat ihre Forderungen in zwei Anträgen zusammengefasst. Der Erste befasst sich mit einem sehr konkreten Anliegen. Die Fraktion fordert, die Dächer des Schulzentrums West (SZW) und der dazugehörenden Sporthalle mit Fotovoltaikanlagen zu versehen. Die Verwaltung stand diesem Anliegen bislang skeptisch gegenüber, unter anderem weil Schulen gerade im Sommer schwach besetzt sind und den erzeugten Strom kaum selbst verbrauchen können. Die GAL will dies nicht gelten lassen. Zum einen gebe es an der Breslauer Straße künftig nicht nur das SZW, sondern eben auch die künftige Sporthalle oder das Rolf-Engelbrecht-Haus samt Gastronomie. Dort werde das ganze Jahr über Energie benötigt. Außerdem könne der Strom auch für eine E-Tankstelle genutzt werden, so die GAL-Stadträte.

Es gehe ihnen aber nicht nur um Fragen der finanziellen Rentierlichkeit, schreiben die GAL-Politiker unumwunden. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels, der Jugendproteste auf den Straßen und der Vorbildfunktion der Stadt Weinheim dürfe keine Chance ungenutzt bleiben. Denn die GAL will - wie der zweite Antrag zeigt - nicht weniger als ein klimaneutrales Weinheim.

Die grüne Fraktion möchte daher weiter gehen, als es die Teilnahme am EEA vorsieht. Die GAL verlangt ein eigenes "Weinheimer Aktionsprogramm Klimaschutz". Dabei sollen unter anderem Verwaltung, Wirtschaft, Landwirtschaft und Verkehrsunternehmen an einem Runden Tisch Platz nehmen, außerdem müsse jeder Ratsbeschluss und erst Recht jeder Haushaltsplan auf seine Klimarelevanz untersucht werden.

> Was die GAL braucht: In erster Linie die Zustimmung der anderen Fraktionen. Etablierte GAL-Räte wie Elisabeth Kramer oder Hans-Ulrich Sckerl werben bereits für Entscheidungen im Einvernehmen. Sie drücken sich aber auch nicht um konkrete Vorschläge. Neben der "Solardach-Offensive" für kommunale Gebäude wollen sie zum Beispiel prüfen lassen, ob schwimmende Fotovoltaikanlagen auf dem Waidsee möglich sind. Die lokale Omnibusflotte solle künftig mit E-Antrieb fahren und samstags komplett kostenlos sein, so ein weiterer Vorschlag. Städtische Grundstücke sollen nur noch Pächter bekommen, die ohne Pestizide arbeiten. Und Essen aus Plastikverpackungen soll verschwinden - zumindest wenn die Stadt Festveranstalterin ist. Als Alternative soll es Mehrweg-Geschirr samt Spülmobilen geben. Außerdem unterstützt die GAL eine Solardachpflicht für alle Neubauten.