Weinheim-Sulzbach. (RNZ) Erneut haben Weinheimer Feuerwehrkräfte zu einem entstehenden Flächenbrand eilen und Schlimmeres verhindern müssen. Polizeibeamte hatten die Feuerwehr am Samstagmorgen um 7 Uhr über einen Brand im unteren Schleimweg informiert. Dort glimmte ein Feuer vor sich hin und breitete sich langsam in die Grünfläche aus. Die Sulzbacher Einsatzkräfte rückten mit zwei Löschfahrzeugen an, um den entstehenden Brand bekämpfen zu können.

Dabei stellte sich heraus, dass auf dem betroffenen Grundstück noch eine weitere Feuerstelle vor sich hin kokelte. "Hier hatte vermutlich am Abend oder in der Nacht zuvor ein Nutzfeuer gebrannt", vermuten die Feuerwehrwehrleute. Es sei ein Glück gewesen, dass die Polizei rechtzeitig darauf aufmerksam wurde und die Feuerwehr hinzuzog. Beamte ermitteln nun die Brandursache.

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim weist darauf hin, dass Feuerstellen beim Ordnungsamt angemeldet werden müssen, aber aufgrund der aktuellen Wald- und Flächenbrandgefahr auf Stufe vier von fünf generell verboten sind. Wer sich nicht daran hält, gefährdet andere und hetzt ehrenamtlich tätige Kräfte in unnötige Einsätze. Auch wenn der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die kommenden Tage etwas Regen prognostiziert, ist die Brandgefahr deshalb nicht augenblicklich gebannt. Laut DWD soll sich die Flächenbrandgefahr erst von Dienstag an entspannen. Für die Waldflächen wird die Waldbrandgefahr bis Dienstag weiter mit Stufe 4 angegeben, bis sie von Mittwoch an fallen wird.