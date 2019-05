Von Philipp Weber

Weinheim. Es dauert nicht einmal mehr eine Woche, dann geht das Bebauungsplanverfahren "Hintere Mult" wohl ins Finale: Der Satzungsbeschluss wird am kommenden Mittwoch im Ausschuss für Technik und Umwelt in nicht-öffentlicher Sitzung vorberaten. Eine Woche später fällt im Gemeinderat die endgültige Entscheidung. Es sei denn, der dann amtierende OB Manuel Just ändert die Tagesordnung.

Die Spitzen der Vereinigung Weinheimer Unternehmer (VWU) und des Gewerbevereins Weinheim stritten im Verlauf des Pressegesprächs am Mittwoch auch gar nicht ab, dass der Beginn ihrer Informationsoffensive eng mit diesen Terminen zusammenhängt. Man habe die "Versachlichungskampagne" schon länger geplant, sagten sie.

Die Beratungen hätten den Prozess indes beschleunigt. "Im Moment scheint es, dass auch die Entscheidungsträger beinahe ausschließlich Mitteilungen und Einwendungen von Gegnern dieses Gewerbegebiets erhalten", so Manfred Müller-Jehle, Zweiter Vorsitzender des Gewerbevereins.

Geplant ist nun zum einen, eine Infobroschüre veröffentlichen zu lassen. Zum anderen richten Gewerbeverein und VWU am Dienstag, 14. Mai, 19 Uhr, eine Podiumsdiskussion im Foyer der Stadthalle aus. Den Gastvortrag hält Jürgen Bischof, geschäftsführender Gesellschafter der Stuttgarter Beraterfirma "agiplan".

Möglicherweise kommen auch Kritiker einer Gewerbeansiedlung in der Hinteren Mult zu Wort. Jedenfalls habe es bereits Gespräche zwischen Referent Bischof und führenden Mitgliedern des Vereins "Landerlebnis" gegeben. In der Broschüre sowie im Verlauf der Presserunde versuchten Unternehmer und Gewerbetreibende, die Wichtigkeit gewerblicher Entwicklung auf den Punkt zu bringen.

Den Anfang machen die nackten Zahlen: Laut Gewerbeverein und VWU gehen in der Zweiburgenstadt (rund 45.000 Einwohner) 21.104 Menschen einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nach, 45 Prozent davon sind Frauen. Die Arbeitnehmer sind in 2191 Unternehmen beschäftigt, immerhin 18 davon haben mehr aus 250 Mitarbeiter. Die Stadt Weinheim plant im laufenden Jahr mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 37 Millionen Euro. Die gesamten Steuereinnahmen betragen 85,4 Millionen Euro. Im Vergleich mit den unmittelbaren Nachbarkommunen sind die Steuersätze hoch.

Die Stadt gibt das Geld aus: Mit 15 Millionen Euro werden Kindergärten, Musikschule, VHS oder Vereine bezuschusst. Dreieinhalb Millionen Euro fließen in Form von Zuweisungen an Zweckverbände, etwa im ÖPNV. Mit 22,9 Millionen Euro machen Baumaßnahmen einen der größten Batzen aus.

Wer vergangene Jahrzehnte bewusst miterlebt hat, könne sich nicht nur aufgrund des zeitlichen Abstands an weniger Bildungseinrichtungen erinnern, so ein weiteres Argument. Das Kitaangebot war kleiner, öffentliche Häuser seltener barrierefrei, der ÖPNV weniger gut ausgebaut.

Weinheim wäre auch nicht schöner ohne Gewerbe, mit den Betrieben würden die Jobs verschwinden. "Viele Pendler kaufen am Arbeitsplatz ein", so die Unternehmersprecher. Gingen die Arbeitgeber, leide der Handel. Und: "Während andere Gemeinden um Gewerbeansiedlung kämpfen, müssen wir Unternehmen ablehnen, weil keine geeigneten Flächen zur Verfügung stehen." Das gelte auch für wachsende Firmen. Allein für den Bereich Hintere Mult lägen 17 Anfragen vor.

Weinheims Gemarkung umfasse 5811 Hektar Fläche, 2434 davon würden im weitesten Sinne landwirtschaftlich genutzt. Die 11,36 Hektar große Hintere Mult mache weniger als ein halbes Prozent davon aus, wird in der Broschüre mitgeteilt. Diese geht allerdings nicht auf die genaue Art der landwirtschaftlichen Nutzung und die Qualität der Böden ein.

Apropos "heiße Zahlen": Unternehmer und Gewerbetreibende gehen davon aus, dass auch in der Hinteren Mult "mindestens 50 Arbeitsplätze" pro Hektar entstehen, was bei rund neun Hektar Nettofläche 450 Jobs entspräche. Allerdings hat das Bebauungsplanverfahren begonnen, bevor der Gemeinderat die "Quote" festgesetzt hatte. Diese gilt hier nicht. Am Ende betonen die Firmen, dass sie in Weinheim mehr tun, als Flächen versiegeln.

Sie unterstützen Einrichtungen, tragen zur kulturellen Vielfalt bei, bilden fast 900 junge Menschen aus und stecken Geld in Anlagen wie den Hermannshof. Man habe nichts gegen die Bauern, hieß es. In Sachen Ersatzflächen gelte - insbesondere für auswärtige Landwirte - tatsächlich der Grundsatz, dass Fläche nicht vermehrbar ist und es Kompromisse braucht.

Was die langfristige Entwicklung betrifft, gibt es aufseiten der Gewerbetreibenden weiter eine Präferenz für die Breitwiesen. Das Tiefgewann zu entwickeln, brauche viel mehr Geld und Zeit: "Das könnte um die zehn Jahre dauern. Die haben wir nicht."