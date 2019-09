Weinheim. (web) Immerhin fiel die Anfahrt dieses Mal weg: Die Freiwillige Feuerwehr hatte am Montagvormittag einen Einsatz in den eigenen vier Wänden abzuarbeiten. Ein junger Turmfalke hatte sich auf das Gelände der Brandschützer verirrt. Das Tier war in eine hilflose Lage geraten und musste gerettet werden.

Als das bewerkstelligt war, wurde die Berufstierrettung Rhein Neckar informiert. "Es war ein Jungtier, das noch nicht sicher fliegt", so eine der Tierretterinnen gegenüber der RNZ. Man habe zwar keinen Flügelbruch ertasten können, das Tier zur weiteren Versorgung aber zur Greifvogelstation nach Haßloch gebracht. "Wir wünschen gute Besserung - und guten Flug", so ein Feuerwehrsprecher.