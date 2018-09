Von Marco Partner

Weinheim. Mit Schulbands ist das so eine Sache. Viele junge Musiker verlieren sich ein wenig aus den Augen, wenn das Studium oder die Ausbildung sie auseinanderdriften lässt und in die verschiedenen Städte und Winkel verschlägt. Manches Bandprojekt wird somit mit dem Abitur in der Tasche in den Boden gestampft. Die einstige Schulband "The Disaffection" des Werner-Heisenberg-Gymnasiums aber dreht den Spieß um - und nach dem Pauken erst so richtig auf. Mit Trompete, neuen Band-Mitgliedern, neuem Namen und einem stark verbesserten Sound.

"Minnow" heißt das neue Projekt von Sänger Jakob Langenbach, Gitarrist Dorian Röhring und Bassist Leon Walther. So wie der Süßwasserfisch, der stets im Schwarm auftritt. Und so hat sich auch die Band verdoppelt und ist dank Rosalie Zeitler (Gesang und Klavier), Dominik Schmid (Gesang und Gitarre) sowie Schlagzeuger Paul Eberth nicht nur zahlenmäßig, sondern auch stilistisch um einige Facetten reicher geworden. Erst im November ist nach einem gemeinsamen Gig beim Kneipenfestival "Nightgroove" aus dem Trio ein Sextett geworden.

Und binnen nicht einmal eines Jahres hat die Gruppe das vollbracht, was vielen Bands auch nach Jahren nicht gelingen will: Sie haben ein Album auf die Beine gestellt. "Not Even Breathing" heißt das zwölf Songs starke Debüt, das von März bis Juli in den raz-Studios sowie in Helmer Rick’s Tonstudio aufgenommen und gemastert wurde. Am Freitag, 14. September, soll es bei einem Release im Café Central der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

In den raz-Studios im Weinheimer Gewerbegebiet aber gaben "Minnow" schon vorab einen Einblick in ihr Erstlingswerk. "Free", "Move on" und "On the road": Die drei Tracks verraten schon, wohin die Reise geht: viel Folk mit Bart und Holzfällerhemd, gepaart mit Pop, Indie, Ska-Einflüssen, mehrstimmigem Gesang sowie einer großen Spiellaune.

"Es gibt rockige Songs, die steil nach vorne gehen. Aber auch ruhige, melancholische Balladen. Jeder konnte sich einbringen und voll ausleben", möchte Bassist Walther die Band in keine Schublade aus dem Genre-ABC stecken.

Vielmehr ist das Album ein Spiegelbild der verschiedenen Stilrichtungen, die jedes Bandmitglied in sich trägt. Das Becken, in welches "Minnow" eintauchen, in dem man sich austoben und aufeinander einspielen konnte. "Es war genau der richtige Arschtritt, den wir gebraucht haben", sagt Drummer Eberth. "Diese intensive Phase schweißt zusammen. Durch das Album haben wir uns erst so richtig kennengelernt", betont auch Gitarrist Röhring.

Vor allem Rosalie Zeitler und Dominik Schmid erwiesen sich in der neuformierten Band als starke Sänger und Songwriter. "Sie produzieren Songs wie am Fließband", findet Frontsänger Langenbach, der ab und an ganz bewusst ins zweite Glied rückt, und die Combo mit der Trompete begleitet.

Schnell funkte es, stimmte die Harmonie - nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich. Und so entstanden die meisten Songs erst während den gemeinsamen Proben, wie auch der Bandname. Da meist bei Schlagzeuger Eberth im Fischpfad in Heidelberg gejammt wurde, wurde der merkwürdige Straßenname einfach mal im Internet ins Englische übersetzt. "Path to minnow" spuckte das World Wide Web aus. Im Englischen gibt es noch eine zweite Bedeutung für den "Minnow"-Fisch. Es steht symbolisch für eine unscheinbar wirkende Person, die die Welt erobern möchte. "Es war ein wilder Beginn, aber ich habe das Gefühl, es fängt jetzt erst richtig an", sagt auch Sänger Langenbach. Man darf gespannt sein, wohin die Reise des kleinen Musikschwarms noch führen wird.

Bei der Vorab-Performance in den raz-Studios konnten auch zwei weitere Musiker live auftreten: Lenya Krammes, Gesangslehrerin von Rosalie Zeitler, die ihrer Schülerin dazu animierte, sich einer Band anzuschließen. Sowie Dominik Maciejewski, der selbst in der schuleigenen "WHGlive" Live-Erfahrungen sammelte - und am Dienstag mit einer kraftvoll vibrierenden, stark an die 60er- und 70er-Jahre erinnernden Stimme brillierte.

Info: Beim offiziellen Release am Freitag, 14. September, im Café Central (Bahnhofstraße 19) wird Minnow das Debütalbum "Not Even Breathing" live präsentieren. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt acht Euro. Mehr unter www.minnow.band.de.