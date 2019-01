Von Philipp Weber

Weinheim. Er hätte auch weniger Bescheidenheit zeigen können. Die RNZ hatte Torsten Fetzner im Verlauf eines Interviews auf die vielen positiven Rückmeldungen seit seinem Amtsantritt als "Interims-OB" angesprochen. Wahrscheinlich seien die Weinheimer froh, dass einer die Verantwortung übernommen hat, so Fetzner: "Da wollen mir viele gut zureden und mich moralisch unterstützen."

Das wird wohl nicht nötig sein, wenn Torsten Fetzner am heutigen Freitag seinen 60. Geburtstag feiert - auch wenn Freizeit knapp ist. Die Klage gegen die Gültigkeit der Weinheimer OB-Wahl vom 10. Juni ist immer noch nicht entschieden. Immerhin gibt es am kommenden Montag eine Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht in Karlsruhe.

Bis OB-Wahlsieger Manuel Just endgültig sein Amt antreten kann, führt Fetzner die Verwaltung - auf seine Art. So lernt man, dass es sich auch in Weinheim lohnt, Menschen ausreden zu lassen. Dass es nützlich ist, Anregungen von Kommunalpolitikern wertzuschätzen - auch wenn man deren Meinung nicht teilt. Und dass auch ein Interims-OB Kante zeigen kann. Als sich Radfahrer und Fußgänger in der Anfangszeit der RNV-Großbaustelle die Gehwege teilen mussten, schritt Fetzner ein. Gemeinsam mit weiteren Akteuren ermöglichte er binnen kurzer Zeit einen Ersatzradweg - die RNV zahlte.

Der Mann, der heute Stadtpolitik macht, wuchs auf dem Dorf auf: "Meine Kindheit verbrachten ich und meine Schwester Gabriele in Spöck, einem kleinen Dorf bei Bruchsal", schreibt Fetzner in seinem Lebenslauf. Familie Fetzner liebte Natur und Naturwissenschaften: Der Großvater arbeitete als Architekt, der Vater als Architekt und Bauingenieur sowie ehrenamtlich als SPD-Gemeinderat. Nebenbei betrieben die Eltern Landwirtschaft, zur Selbstversorgung.

Mit 16 Jahren zählte er zu den Gründern eines der ersten selbstverwalteten Jugendzentren im Land. Vielleicht schätzte man seine vermittelnde Art schon damals. Jedenfalls wählten ihn seine Mitstreiter zum "Präsidenten", einer Art Vorsitzenden. "Diese Zeit hat mich politisch geprägt", blickt er auf die 1970er-Jahre zurück. Die Jugendeinrichtung missfiel einigen Dorfbewohnern. "Ich musste fast wöchentlich beim Ortsvorsteher oder verschiedenen Gremiumsmitgliedern vorstellig werden."

"Ich kann nicht sagen, dass diese Zeit schlimm für mich war", rekapituliert Fetzner seinen Dienst bei der Bundeswehr. Ja, Fetzner, der beim Neujahrsempfang nicht mal die Böllerkanone zündet, hat gedient. Wie alle jungen Kerle im Dorf wurde er gemustert und zur Luftwaffe eingezogen.

Zehn Jahre später beantragte er die Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer. Da waren die 1980er-Jahre längst angebrochen. Waren sich in den 70ern noch Alt und Jung in die Haare geraten, ging man jetzt auf die Straße: gegen Pershing-II-Raketen und den Nato-Doppelbeschluss. 1983 war Fetzner Teil der Menschenkette zwischen Stuttgart und Ulm, entwickelte eine Nähe zu den Grünen.

Im Studium ging es voran. Fetzner war in die Fußstapfen seiner Vorfahren getreten - und hatte das Fach "Baubetrieb" an der Hochschule für Technik in Karlsruhe gewählt. Nach dem Abschluss zog es ihn 1985 an die TU Darmstadt - die Hochschule, mit der er bis heute eng verbunden ist. Hier schloss er 1991 ein Studium im Fachgebiet "Konstruktiver Ingenieurbau" ab. 1985 war auch in anderer Hinsicht entscheidend: Er zog mit seiner Partnerin Anke Sickinger nach Weinheim. Dort lebt das Paar, seit 1991 verheiratet, bis heute. Tochter Mareike kam 1992 zur Welt.

In den 1990er-Jahren und im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends machte Fetzner Karriere - beruflich wie politisch. Zunächst als Projektleiter für ein Ingenieurbüro tätig, wagte er 2000 den Sprung in die Selbstständigkeit, 2002 wurde er zum Sachverständigen im Bauwesen ernannt. Die Krönung: die Promotion an der TU Darmstadt 2007.

Weinheims Gemeinderat kennt Fetzner seit 1991, als er für die GAL ins Gremium aufrückte. 2005 wechselte er auf die Bänke der Verwaltung: Der Gemeinderat wählte ihn zum Ersten Bürgermeister. "Die Mehrheitsverhältnisse sprachen dagegen." Freie Wähler und CDU hatten das Vorschlagsrecht - und sich auf einen anderen geeinigt. Doch Fetzner setzte sich durch - mit absoluter Mehrheit. Damit war er der erste "grüne" Bürgermeister im Kreis. Wobei "grün" nur bedingt zutrifft: Das Parteibuch von Bündnis 90/Die Grünen besitzt er bis heute nicht. 2013 gewährte ihm der Gemeinderat eine zweite Amtszeit bis 2021.

Seine Posten in Verbänden, Ausschüssen und Beiräten aufzuzählen, hieße Eulen nach Athen zu tragen. In Bezug auf den Menschen Fetzner ist erwähnenswert, dass ihn Landesfeuerwehrverband, DLRG-Landesverband und Sängerkreis Weinheim ausgezeichnet haben. Wie groß seine Nähe zu den Lebensrettern ist, zeigte sich auf der Trauerfeier für Ex-Stadtbrandmeister Reinhold Albrecht. Fetzner schämte sich seiner Tränen nicht. Ebenso wenig wie 2015, als er das Leid der in Weinheim lebenden Flüchtlinge miterlebte.

"Eine meiner größten Leidenschaften ist die Musik", so Fetzner. Klavierspielen lernte er mit sieben, Singen im Chor mit zehn. Bald kamen Gitarre und E-Bass dazu, 1989 gründete er mit Freunden eine Band: "Diese Bühnenerfahrung kommt mir bis heute zugute." Gilt Fetzner doch als bisweilen sehr humorvoller Redner. Bis heute lädt er seine Mitbürger zum Singen ein, hat dabei Formate wie das "Nordstadtsingen" entwickelt. Weitere Hobbys sind Wandern und Tanzen. Dazu dürfte in absehbarer Gelegenheit sein - sobald das Weinheimer "Interregnum" endet. Dann beginnt ein neuer Abschnitt. Für Weinheim, aber auch für Torsten Fetzner.