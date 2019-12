Weinheim. (keke) Die vom Gemeinderat im Verlauf seiner vorletzten Sitzung von 108 auf 648 Euro um fast das sechsfache erhöhte Hundesteuer für sogenannte Listenhunde hat in der Bürgerfragestunde der jüngsten Ratssitzung betroffene Hundehalter und Verantwortliche aus dem Weinheimer Tierheim auf den Plan gerufen.

Man sei "schockiert" über den Beschluss, der unter anderem American Staffordshire Terrier, Pitbull Terrier und Bullterrier betrifft. Eine der Fragestellerinnen wollte wissen, was der Grund für die massive Erhöhung sei, und wer überhaupt auf die Idee gekommen sei. Und was sich die Stadt Weinheim davon erhoffe. "Warum hat man sich bei dem Satzungsbeschluss nicht an Heidelberg orientiert, wo die Steuer wesentlich günstiger ist?", wollte sie wissen. Und ob der Gemeinderat vor seinem Beschluss die Kampfhunde-Statistik des Landes herangezogen habe, so der Fragenkatalog an Oberbürgermeister Manuel Just.

Betroffen sind von der Erhöhung laut offiziellen Angaben 24 Hundehalter. "Eine Minderheit gegenüber den 45.000 Einwohnern Weinheims, die offensichtlich mit den erhöhten Einnahmen von rund 13.000 Euro den Stadtsäckel füllen sollen", so die erbosten Fragesteller. Schließlich würden von den Hunden Wesenstests und von den Besitzern eine Art "Hundeführerschein" verlangt.

Die Initiative sei von der Verwaltung ausgegangen, arbeitete Just den Fragenkatalog schließlich Punkt für Punkt ab. "Wir wollten, dass davon auch eine gewisse Steuerungswirkung ausgeht", so der OB. Mit der Höhe der Gebühr habe man sich zum einen an der Mustersatzung des Landes sowie an Nachbarkommunen wie Mannheim orientiert, befinde sich damit aber noch lange nicht am oberen Ende der Fahnenstange. In anderen Kommunen liege der Betrag sehr viel höher. Einen fiskalischen Hintergrund für die Erhöhung verneinte Just.

Durch die erhöhte Steuer hätten Listenhunde aus dem Tierheim künftig kaum noch eine Chance auf Vermittlung, so die Anmerkung aus dessen Vorstandschaft: "Dann haben wir für die nächsten zehn bis 15 Jahre nur noch Listenhunde bei uns." Von 1400 Vorfällen mit Hunden gingen lediglich 31 auf das Konto von Listenhunden. Diese wiederum seien auf die Fahrlässigkeit der Hundehalter und nicht auf die Aggressivität der Hunde zurückzuführen.

Just bot ein persönliches Gespräch mit den Betroffenen an und versprach, das Thema mittelfristig noch einmal auf die Agenda von Verwaltung und Gemeinderat zu setzen. Er machte den Hundehaltern aber wenig Hoffnung, dass sich an dem Satzungsbeschluss noch einmal etwas Gravierendes ändert. Man könne bei der Anmeldung des Hundes ja schummeln und eine "Fantasie-Rasse" angeben, um die Steuer zu umgehen, so einer der Bürger. Was Just entschieden zurückwies. Dies würde für den Besitzer nicht unerhebliche finanzielle wie rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.