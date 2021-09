Von Manfred Ofer

Weinheim. Fast hatte es den Anschein, als habe es eine Pandemie nie gegeben. Wer am Wochenende in der Altstadt unterwegs war, bekam eine interessante Vielfalt an Geschäften, Aktionen und dazu noch pulsierendes Leben geboten. Am ersten "Verkaufsoffenen Sonntag" in Zeiten von Corona nahmen zahlreiche Besucher die Gelegenheit zum Bummeln, Einkaufen und Genießen wahr. Die Organisatoren vom Verein "Lebendiges Weinheim" hatten allen Grund, eine positive Bilanz zu ziehen.

Schon auf dem Weg in die hübsch herausgeputzte Altstadt bekam man als Besucher einen Vorgeschmack auf das bunte Geschehen. Auf dem Dürreplatz vor dem Einkaufszentrum lagen der Duft von Bratwurst, Süßigkeiten und, als ein zeitgemäßer Bonus sozusagen, die Chance auf eine Impfung in der Luft. In einem Zelt verabreichten Mitarbeiter des mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises jedem, der daran interessiert war, seine Dosis. "Wir wollen die Impfung zu den Menschen bringen und unkompliziert ein Angebot unterbreiten", hatte Doreen Kuss, die Gesundheitsdezernentin des Kreises, die Aktion zuvor in enger Abstimmung mit der Stadt Weinheim angekündigt.

Ein Blickfang: der Blumenladen von Christian Mayer in der Hauptstraße. Foto: Kreutzer

Interesse war durchaus vorhanden, was sich an der Schlange zeigte, die sich um die Mittagszeit vor der Registrierung gebildet hatte. Viele Passanten verbanden den Einkaufsbummel an diesem Tag mit dem spontanen Impfangebot. Zum Shopping ging es anschließend weiter entlang der Hauptstraße, in der man von Anfang an die Qual der Wahl hatte. Die Waren in den Schaufenstern, auf den Verkaufstischen davor und im Interieur luden immer wieder zum Verweilen ein. Die Cafés und Restaurants waren bis hinauf zum Marktplatz ebenfalls bestens besucht. Und die Sonne lachte ebenso kräftig dazu, weshalb die eine oder andere Kugel Eis fällig war.

Vor „Azzurro Piu“ in der Bahnhofstraße lockte eine Modenschau mit italienischem Flair. Foto: Kreutzer

Neben den Angeboten der Einzelhändler stachen die der Marktverkäufer ins Auge. "Wir wollten regionale Handwerker und Künstler auf jeden Fall wieder mit im Boot haben", machte Christian Mayer vom Vorstand des Vereins "Lebendiges Weinheim" deutlich. Man habe in diesem besonderen Jahr aber bei der Anzahl der Angebote darauf geachtet, dass die Abstände in den Gassen möglichst eingehalten werden könnten. "Darum haben wir auch nur ein Drittel der ursprünglich angedachten Teilnehmer eingeladen", sagte Susanne Beutel, Geschäftsführerin des Vereins "Lebendiges Weinheim".

Elf Stände des Handwerkermarkts lockten die Besucher in der Innenstadt an. Foto: Kreutzer

Insgesamt nahmen am Sonntag elf Standbetreiber an der abgespeckten Version des Handwerkermarktes teil. Der kreativen Bandbreite tat das keinen Abbruch. Drechsler, Besenbauer, Silberschmiede und Puppenmacher gaben sich auf dem Kopfsteinpflaster die Ehre – und so manche Vorführung. Unter den Besuchern befanden sich am Sonntag nicht wenige, die eine weitere Anreise auf sich genommen hatten. Sie kamen nicht nur aus den benachbarten Gemeinden an der Bergstraße, sondern auch aus Heidelberg, Mannheim und sogar aus Frankfurt.

Auch ein Besenbauer bot seine Ware an. Foto: Kreutzer

"Wir hatten heute Vormittag schon gut Betrieb im Stadtzentrum", freute sich Christian Mayer, der in der Hauptstraße ein Fachgeschäft für Blumen betreibt. Während Einzelhändler wie er von 13 bis 18 Uhr ihre Türen geöffnet hatten, waren die Marktbetreiber zwecks Aufbau schon früher am Start. "Gefühlt sind das heute schon weniger Besucher als noch bis vor zwei Jahren", stellte Mayer darüber hinaus fest. Doch für ihn und seine Kollegen zählte am Wochenende einzig die ersehnte Gelegenheit, die in Weinheim beliebte Veranstaltung nach der Zäsur im letzten Jahr wieder anzubieten.

Während im Freien das Tragen einer Maske dem Einzelnen überlassen blieb, bestand in den Geschäften die Pflicht dazu. Wer in ein Café oder Restaurant ging, musste die "3G"-Regelung beachten, aber Probleme gab es nicht. Das Ambiente war entspannt. Sah man sich beim Bummeln um, fielen einem immer wieder die Schilder mit der Aufschrift "Sale" ins Auge. Gerade die zuletzt gebeutelte Schuh- und Textilbranche hatte allen Grund, sich über die mit der Aktion verbundene Möglichkeit zu freuen, auslaufende Saisonprodukte mit entsprechenden Rabatten anzubieten.

"Ich finde, dass es uns allen heute gut gelungen ist, Weinheim als eine attraktive Einkaufsstadt zu präsentieren", freute sich Susanne Beutel über die Resonanz. Gerade auch in der Kombination mit dem kleinen Handwerkermarkt habe sich die im Vorfeld investierte Mühe gelohnt. Die Menschen genossen sichtlich die neue alte Welt der Möglichkeiten, die sich ihnen am ersten Verkaufsoffenen Sonntag nach dem letzten Lockdown bot. Ein Stück Normalität war das. Keine Frage.