Weinheim. (RNZ) Auch die Stadt Weinheim muss Konsequenzen aus der gegenwärtigen IT-Krise ziehen. Das geht aus einer Mitteilung der städtischen Pressestelle hervor. Bereits seit vergangenem Freitag warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vor der kritischen Sicherheitslücke "Log4Shell", die sich bereits weltweit in der Software unterschiedlicher Rechenzentren eingenistet hat.

Schon vor der offiziellen Bekanntgabe des Problems hatte die Stadt Weinheim für möglicherweise betroffene Dienste sicherheitshalber die Stecker gezogen, um größere Schäden sowie den Verlust von Daten oder deren unberechtigte Herausgabe zu vermeiden.

Auch Kitas sind betroffen

Unmittelbar betroffen sind nach Verwaltungsangaben auch die Server von Webmail-Diensten. Einige städtische Einrichtungen, etwa Kindertageseinrichtungen, Grundschulbetreuungen, Horte oder die Schulsozialarbeit, greifen zum Teil auf diese Art der E-Mail-Kommunikation zurück und können daher momentan nur per Telefon erreicht werden. "Wir stehen in regelmäßigem Kontakt mit den Anbietern der möglicherweise betroffenen Software. Sobald Updates erscheinen, mit denen die Sicherheitslücke geschlossen werden kann, werden wir die Dienste schnellstmöglich wieder ans Netz bringen", erklärt IT-Leiter Egon Schweinsberg-Kellermann. "Bisher konnte uns allerdings noch kein verbindliches Zeitfenster genannt werden", so der Fachmann.