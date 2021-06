Das Ensemble von „Klassik–Kompakt–Konzertant“ wagt sich mit „Faust I“ an einen der größten Klassiker der deutschen Literatur – zu sehen am 14. und 15. August. Foto: Kreutzer

Weinheim. (keke) Mal an lauschiger, mal an verwunschener Stelle: "Kultur und Theaterspiel an besonderen Orten" haben sich das städtische Kulturbüro und die jetzt unter dem Dach der Stadt angesiedelte Kulturgemeinde auf ihre Fahnen geschrieben. Nach Auftritten unter anderem beim letztjährigen "Kultursommerle 2020" im Schlosshof, in "Muddy’s Club", der Lernwerkstatt und im Brennessel-Programmkino in Hemsbach zieht es die Schauspieltruppe "Klassik–Kompakt–Konzertant" um Regisseur Joachim Gund nun als weiteren Spielort auf die "Waldbühne im Mühlengarten" der Fuchs’schen Mühle. Am zweiten August-Wochenende steht dort Goethes "Faust – der Tragödie erster Teil" als literarisch-konzertante Lesung vor romantischer Naturkulisse auf dem Programm.

Wer kennt sie nicht von seiner Schulzeit her, Margarethes berühmte "Gretchenfrage" an ihren Geliebten Faust: "Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?" Dessen Seufzer "Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust" oder seine Feststellung gegenüber Mephistopheles "Das also war des Pudels Kern!", vom "Prolog im Himmel" über das Studierzimmer, die Hexenküche bis in Gretchens Stube und schließlich in den Kerker führen die kompakt zusammengefassten Szenen, die sich Regisseur Joachim Gund ausgedacht und gemeinsam mit Juliane Oberst zu einer gut einstündigen Version komprimiert und verwoben hat.

"Als Schauspieler, Kabarettisten und Mundart-Comedians gehören Holger Mattenklott als Faust, Katja Hoger in der Rolle des Gretchens sowie ’Mephisto’ Markus Weber zur ersten Garde innerhalb der Weinheimer Kulturszene": Gunnar Fuchs vom Kulturbüro der Stadt und Martin Grieb als langjähriger Geschäftsführer der Kulturgemeinde stehen im Pressegespräch mit ihrer Meinung nicht allein. Schauspielerische Unterstützung erfährt das Trio durch Alt-Oberbürgermeister Heiner Bernhard und Peter Trost, die sich mit ihren Stimmen in der Rolle des "Herrn" abwechseln. Die musikalische Begleitung liegt in den Händen von Wilfried Althammer. Der Pianist reichert das Sprechtheater zwischen den jeweiligen Szenen mit Stücken aus der Faust-Oper "Margarethe" von Charles Gounod an.

Zum Inhalt: Seine Gier nach mehr Erkenntnis und mehr Lust macht es Faust unmöglich, den Augenblick zu genießen. Tief deprimiert und lebensmüde, schließt er mit Mephistopheles einen Pakt. Sollte der Teufel Faust so weit bringen, dass er einen glücklichen Moment festhalten wolle, dann erhält er Fausts Seele. Mephisto tut alles, um Faust vom rechten Weg abzubringen. Er macht ihn jünger und verhilft ihm zu einer Affäre mit einem jungen, unschuldigen Mädchen: Gretchen. Faust schwängert Gretchen und verursacht den Tod ihrer Mutter und ihres Bruders. Aus Verzweiflung halb wahnsinnig geworden, tötet Gretchen das unehelich geborene Kind. Im Kerker wartet sie auf ihre Hinrichtung. Faust will sie mit Mephistos Hilfe retten. Aber sein Versuch, sie zur Flucht zu überreden, ist vergeblich. Gretchen zieht es vor, ihr Schicksal in Gottes Hand zu legen. Sie wird erlöst. Faust und Mephisto fliehen.

"Neben den bereits bekannten Auftrittsorten spielt uns ab sofort nun auch das Ambiente des idyllisch am Weschnitzufer gelegenen Mühlengartens konzeptionell in die Hände", so Stadtsprecher Roland Kern. Hinzu kommt die bereits in der Vergangenheit bewährte und reibungslos funktionierende Kooperation der unterschiedlichen Ensembles von Musik über Theater bis Kabarett mit der sich neu aufstellenden Kulturgemeinde.

Man trete ohne Gagenforderungen auf, "weil wir uns aus reinem Idealismus heraus der Kultur verschrieben haben", meint "Klassik–Kompakt–Konzertant"-Regisseur Joachim Gund. Nach der aktuellen Corona-Lage dürfen jeweils bis zu 60 Personen pro Auftritt "mit Abstand" und in Reihenbestuhlung in den Mühlengarten, so die Hotel- und Restaurantchefin Christiane Fuchs. Sollte es weitere Corona-Lockerungen geben, kann sich die Anzahl der erlaubten Besucher noch erhöhen.

Info: "Waldbühne im Mühlengarten" der Fuchs’schen Mühle, Birkenauer Talstraße 10; Samstag, 14. August, 20.30 Uhr und Sonntag, 15. August, 11 Uhr: "Faust I" mit dem Ensemble "Klassik–Kompakt–Konzertant" (Einlass eine Stunde vorher). Im Eintrittspreis von 25 Euro enthalten ist ein Begrüßungsgedeck mit Getränk. Karten gibt es im RNZ-Online-Shop.