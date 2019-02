Weinheim. (keke) Weinheims Freie Wähler gehen mit Schwung, Optimismus und Rückenwind in den Kommunalwahlkampf. Bereits am 21. Februar stellt die Wählervereinigung ihre Kandidatenliste vor. Und schon im Vorfeld zeichnet sich ab, dass neben den bewährten Köpfen um die Stadtverbandsvorsitzende und Ortsvorsteherin von Hohensachsen, Monika Springer, sowie Fraktionssprecher Günter Bäro zahlreiche Kandidaten aus jüngeren Jahrgängen nach vorne drängen.

Dies sind der im OB-Wahlkampf gegen Manuel Just unterlegene Polizeibeamte Oliver Kümmerle (48), die Juristin Katrin Rauschenbach (44), der selbstständige Einzelhändler Sebastian Kerner (35) sowie Dirk Ahlheim. Der 50 Jahre alte Unternehmer war in den vergangenen Jahren für die CDU als Berater in verschiedenen Ausschüssen tätig und ist einer der Sprecher des Bündnisses "Weinheim bleibt bunt".

Seit Oktober haben Angehörige der Freien Wählervereinigung in Arbeitsgruppen eine Wahlplattform erarbeitet. Deren Eckpunkte stellten sie am Donnerstagabend im Verlauf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Rolf-Engelbrecht-Haus vor. Von den rund 150 eingeschriebenen Mitgliedern waren mehr als ein Drittel erschienen. Monika Springer und Günter Bäro stellten das Wahlkampfmotto "Mitmachen ist besser als meckern" in den Mittelpunkt des Abends. Die Freien Wähler, so das Führungsduo, stünden für ein klares Bekenntnis zur Demokratie, dem Grundgesetz und gegen jede Form von Schmähung, Radikalisierung, Verunglimpfung oder Herabwürdigung. Der Fraktion komme die grundlegende Aufgabe zu, im Gemeinderat all das zur Entscheidung zu bringen, was sich ohne jegliche ideologische Vorgaben allein auf das Wohl Weinheims bezieht.

Als Wählervereinigung arbeite man ohne Fraktionszwang, engagiere sich ausschließlich auf Gemeinde- und Kreisebene und wolle das erledigen, "was vor Ort ansteht und nicht in Land und Bund", verdeutlichte Bäro. Damit grenze man sich entschieden gegen die "Partei" der Freien Wähler ab, die derzeit als Koalitionspartner der CSU in Bayern in Regierungsverantwortung stehen.

Sebastian Kerner, Klaus Ditzen, Helmut Waas, Christina Eitenmüller, Anette Roland und Günter Bäro stellten das auf vier Säulen basierende Stadtentwicklungskonzept vor, mit dem sie den Kommunalwahlkampf bestreiten wollen: Wohnqualität, Gewerbe, Tourismus und Verkehr. Deren Weiterentwicklung dürfe nicht ins Stocken geraten, damit Weinheim auch in Zukunft lebens- und liebenswert bleibt, so das Sextett. In puncto Verkehr schlägt die zuständige Arbeitsgruppe vor, der unbefriedigenden Parkplatz-Situation in der Kernstadt durch den Bau eines mehrstöckigen Parkhochhauses in der Nähe des Hauptbahnhofs zu begegnen. In der Innenstadt könnten als "weitere Denkanstöße" die Parkflächen an der Luisenstraße und dem Institutsplatz zu Tiefgaragen mit anschließender oberirdischer Bebauung und Grünanlagen umgewandelt werden. Darüber hinaus ließe der nördliche, derzeit private Teil des Amtshausplatzes am Museum eine zweistöckige Nutzung als Parkfläche zu.

Damit Weinheim familienfreundlich bleibt, müssen seine Kindertagesstätten den geänderten gesellschaftlichen Gegebenheiten angepasst, Schulen modernisiert und saniert werden. Optimierungsbedarf herrsche ebenfalls bei der Schülerbeförderung, auch die Sozialarbeit im Schul- und Jugendbereich müsse ausgebaut werden. Außerdem gilt es, durch eine stärkere Polizeipräsenz, den weiteren Ausbau des Vollzugsdiensts sowie eine Optimierung der Straßenbeleuchtung die "gefühlte Sicherheit" der Bürger zu erhöhen. Die Freien Wähler heben auch die Wichtigkeit der Vereine und deren Förderung hervor, ein weiterer Fokus liegt auf einer nachhaltigen und soliden Finanzpolitik, "die Weinheim zukunftsfähig erhält und Spielräume ermöglicht".

Hinzu kommen müsse eine "Digitalisierung mit Augenmaß". Last but not least gelte es die Ortsteile besser untereinander und mit der Kernstadt zu vernetzen sowie deren Verbindungen zu intensivieren. Aber auch der Bau von "Gemeindehäusern" in den jeweiligen Ortsteilen als Kommunikationszentren sollte nicht aus den Augen verloren werden.