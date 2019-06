Während über Pfingsten im Sepp-Herberger-Stadion rund 80 Jugendmannschaften mit mehr als 1000 Nachwuchskickern um den Bergstraßenpokal spielten, nutzten die Stadt und das Museum der Stadt die Gelegenheit, ihren Gästen in einer Sonderausstellung zu zeigen, wer der Namensgeber des Sportstadions ist und was Herberger mit Weinheim zu tun hat. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Bern, Wankdorfstadion, Sonntag, 4. Juli 1954. Unaufhörlich prasselt der Regen vom Himmel. Es ist die 84. Spielminute des WM-Endspiels zwischen Ungarn und Deutschland, und es steht 2:2. Millionen Deutsche sitzen vor den Radios und fiebern mit Rundfunkreporter Herbert Zimmermann mit: "Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen...Rahn schießt!" Und dann die unvergessenen Worte: "Toor! Toor! Toor! Toor! Halten Sie mich für verrückt. Halten Sie mich für übergeschnappt!"

Wohl keiner, der das damals miterlebt hat, wird diese legendären und emotionalen Sätze Zimmermanns jemals vergessen. Sechs Minuten später ist die deutsche Mannschaft unter Bundestrainer Sepp Herberger zum ersten Mal Fußball-Weltmeister.

Pfingsten 2019, Weinheim, Sepp- Herberger-Stadion. Rund 80 Jugendmannschaften mit mehr als 1000 Nachwuchskickern aller Altersklassen von der U 11 bis zur U 19 aus den Niederlanden, der Schweiz, aus Frankreich, Tschechien und Deutschland treffen sich auf Einladung der TSG 62/09 Weinheim, des Partnervereins TSV Amicitia Viernheim und in Kooperation mit der Stiftung Euro-Sportring zum Kampf um den Bergstraßenpokal. Und die Stadt und das Museum der Stadt nutzen die Gelegenheit, ihren Gästen ein überschaubares, aber feines Bonbon anzubieten: Mit einer Sonderausstellung zeigen sie, wer der Namensgeber des Sportstadions ist und was Sepp Herberger mit Weinheim zu tun hat.

Einheimische und Kenner der Szene wissen es natürlich: Der "Ur-Vater aller Konzepttrainer" und "Chef", wie Josef "Seppl" Herberger von seinen Spielern respektvoll genannt wurde, ist seit dem 30. Juni 1954 der wohl bekannteste Weinheimer Ehrenbürger. Legendär geworden sind Herbergers Sprüche wie "Einsnull genügt", "Das nächste Spiel ist immer das schwerste" oder "Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten".

Aber auch viele seiner taktischen Anweisungen haben es bis ins 21. Fußballjahrhundert geschafft: "Elf Mann im Angriff, elf Mann in der Abwehr" und "Angriffswirbel, ständiger Wechsel auf den Positionen im Angriff. Keiner ist an seinen Platz gebunden, aber jeder Platz muss besetzt sein".

Neben den wichtigsten Daten und Fotos aus Herbergers Leben zeigt das Museum auch eine Leihgabe von Thomas Krause: "Bespielte" lederne Fußballschuhe mit genagelten Stollen der Firma Vorwerk aus dem Jahr 1935. Sie sind sogar zu kaufen.

Wobei man wissen muss, dass der Triumph von Fritz Walter, Helmut Rahn, Max Morlock und Co auch darauf zurückzuführen ist, dass die deutsche Mannschaft mit Schraubstollen antrat. Adi Dassler, der Herzogenauracher Firmengründer von adidas, gilt als deren Erfinder. Was allerdings von seinem Bruder, Puma-Gründer Rudolf Dassler, bestritten wird, der seinerseits die Novität für sich reklamierte.

Gesichert ist dagegen: "Im Endspiel von Bern waren vor allem zwei Faktoren besonders ausschlaggebend - das Gewicht und die Stollen", sagt ein Firmensprecher von adidas. Während die durch den Dauerregen aufgeweichten schweren "Arbeitsstiefel" der Ungarn ihr Gewicht auf bis zu eineinhalb Kilogramm verdoppelten, brachten es die adidas-Schuhe auf lediglich 700 Gramm. Darüber hinaus boten die schlanken, hohen Nylonstollen einen besseren Stand und sammelten keinen Schmutz.

Ein Rundfunkempfänger aus den 1950er Jahren, ein Original-Tipp-Kick-Spiel, von dem nach dem Titelgewinn 1954 auf Anhieb mehr als 160.000 Exemplare verkauft wurden, dazu zahlreiche private Fotos aus Herbergers Zuhause in Hohensachsen sowie von der Triumphfahrt im offenen VW-Käfer durch Weinheim runden die Ausstellung ab.

Die Namensgebung des "Sepp-Herberger-Stadions" erfolgte rund ein Jahr nach dessen Tod im Rahmen des Jugend- Länderspiels Deutschland gegen Österreich am 20. September 1978. Der Kreis schließt sich mit der Enthüllung eines Gedenksteins am Stadion am 3. April 1997, knapp 20 Jahre nach dem Tod von Herberger. Seit 1997 trägt zudem die Grundschule in Herbergers Heimatort Hohensachsen seinen Namen.

Herberger, der 28 Jahre lang die Nationalmannschaft betreute, starb am 28. April 1977, knapp einen Monat nach seinem 80. Geburtstag. Deutschland spielte an diesem Tag in Köln gegen Nordirland. Zur Halbzeit, es stand 0:0, klagte Fernsehzuschauer Herberger über Herzschmerzen. Er wurde in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht, wo er um 1.30 Uhr an Herzversagen starb. Deutschland gewann 5:0.

Info: Die Ausstellung im Museum der Stadt, Amtsgasse 2, ist noch bis 30. Juni dienstags bis donnerstags sowie samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.