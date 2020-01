Weinheim. (pol/rl) Einbrecher suchten am Dienstag die Dietrich-Bonhoeffer-Schule in der Breslauer Straße heim. Das meldete die Polizei am heutigen Donnerstag. Der Täter soll zunächst eine Fensterscheibe eingeschlagen haben und so in das Gebäude eingedrungen sein.

Hier soll der Einbrecher dann mehrere elektronische Geräte vor der Schule zum Abtransport deponiert haben. Da er das Diebesgut dann zurückließ, geht die Polizei davon aus, dass der Täter dabei gestört wurde und ohne Beute flüchtete.

Info: Wer zwischen 9.30 und 14 Uhr etwas Verdächtiges bemerkt hat oder Hinweise auf die Tat geben kann, wird gebeten, sich unter der 06201/10030 bei den Ermittlern des Polizeireviers Weinheim zu melden.