Markus Zimmermann will am Keyboard und mit seiner Stimme begeistern. Foto: zg

Weinheim. (RNZ) Gefühlvolle Balladen und mitreißenden Rock im Stil großer Stars verspricht die Ulner Kapelle für ihre erste "Starnite"-Veranstaltung nach den Sommerferien unter dem Titel "Best of Billy Joel & Elton John". Am Freitag, 27. September, sind von 20.15 Uhr an drei talentierte Musiker in der Weinheimer Altstadt zu Gast: Pianist Markus Zimmermann, Sängerin Sandie Wollasch und Saxofonistin Michelle Labonte.

Zimmermann beschreiben die Veranstalter als "junges Multitalent". Die Superstars Elton John und Billy Joel zählen erklärtermaßen zu den Vorbildern des Keyboarders, Pianisten und Sängers in Personalunion, der seine musikalische Begabung zum Beruf gemacht hat. Sein Talent an den Tasten und seine variable Stimme haben ihm in der Vergangenheit schon zur Zusammenarbeit mit Nick Carter von den Backstreet Boys, Dante Thomas, Julia Neigel und Uwe Ochsenknecht verholfen.

Nicht nur emotional soll es in der Ulner Kapelle bei einfühlsamen Songs wie "Piano Man", "Your Song" oder "Just the way you are" werden, Zimmermann will sein Publikum auch mit rockigen Tönen begeistern. Begleitet wird er von Sandie Wollasch, die bereits seit über 20 Jahren im Profi-Musikgeschäft ist und der Ulner Kapelle zufolge zu den "ganz Großen" der deutschen Musikszene gehört. Die Sängerin ist zwischen Jazz, Pop und Rock unterwegs. Sie arbeitete schon mit Größen wie Bass-Legende Hellmut Hattler, George Gruntz und der Concert Jazz Band aus New York zusammen.

2007 erhielt sie den deutschen Musikpreis der Konzertdirektionen. Mit der SWR-Bigband war sie solistisch unter anderem mit Götz Alsmann unterwegs. 2013 veröffentlichte sie ihr zweites Soloalbum "Believer" und ist immer wieder auf der Bühne zu erleben.

Instrumental werden Zimmermann und Wollasch durch Michelle Labonte begleitet, die mit ihrem Saxofon Akzente setzen will. Die Wahl-Mannheimerin entdeckte bereits mit elf Jahren ihre Begeisterung für das Holzblasinstrument. Nach dem erfolgreichen Abschluss ihres Jazzstudiums konnte sie sich endgültig als professionelle Musikerin etablieren und spielt inzwischen weltweit mit namhaften Künstlern - am 27. September dann ganz in der Nähe ihrer Heimat.

Info: "Starnite: Best of Billy Joel & Elton John", Freitag, 27. September, 20.15 Uhr, Ulner Kapelle. Einlass: 19 Uhr, Tickets zu 15 Euro an der Abendkasse. Reservierung per E-Mail an info@ulnerkapelle.de.