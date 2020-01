Von Günther Grosch

Weinheim. Nicht erst seit gestern haben Smartphones, Tablets und soziale Netzwerke den Alltag vieler Jugendlicher erobert. Aber wie sieht es in den Schulen aus? Während Heranwachsende schon ganze Filme auf ihren Rechnern schneiden, diese auf YouTube stellen oder über Instagram und WhatsApp kursieren lassen, werden im Unterricht oft noch die Grundlagen der Text-Verarbeitung durchgekaut.

Braucht ein heute eingeschultes Kind überhaupt noch eine Schreibschrift, wenn die alltägliche Kommunikation doch größtenteils mit "Tippen und Wischen" erfolgt? Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung müssen Lehrer ihren Schülern in jedem Fall einen verantwortungsbewussten und kritischen Umgang mit den Medien beibringen. Dafür macht sich Tobias Tempel, Lehrer am Dietrich-Bonhoeffer-Schulverbund, auch im Namen seiner Kollegen Fabian Bergwitz, Tobias Rauch, Philipp Scheffzeck und Sebastian Schneid stark. Die Lehrer unterrichten an Gymnasium, Grundschule, Werkrealschule und Realschule.

Man könne Kinder nicht mehr ohne digitale Bildung von der Schule gehen lassen, sind sich die Pädagogen einig. Die Kreidezeit sei passé, stattdessen müsse die Digitalisierung so schnell und flächendeckend wie möglich in den Klassenzimmern Einzug halten. Die Kunst bestehe darin, einen Teil der analogen Lernmethoden beizubehalten – und dennoch digitale Möglichkeiten für moderne Lernerfassung zu nutzen.

Der DBS-Schulverbund ist bereits als "Digitale MINT-Schule" zertifiziert, das Kürzel steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Ein wichtiger Schritt gelang dank der finanziellen Unterstützung der Hopp-Foundation: Zwischen 2016 und 2019 erfolgte die Ausstattung von Tabletklassen ab Klasse 8. Der vor den Sommerferien erarbeitete und kurz vor Weihnachten vom Landesmedienzentrum genehmigte, 30 Seiten umfassende DBS-Medienentwicklungsplan spült der Schule nun weiteres Geld in die Kasse. Der Bonhoeffer-Schulverbund ist die 19. Schule in Baden-Württemberg und die erste in Weinheim, welche die Voraussetzung erfüllt, um Gelder aus dem fünf Milliarden Euro schweren "Digitalpakt Schule" abrufen zu können.

"Weinheimer Schulen stehen aus dem Pakt insgesamt 1,7 Millionen Euro zur Verfügung", geht Tim Scheil vom Amt für Bildung und Sport ins Detail. Aufgestockt um den 20-prozentigen Eigenanteil der Stadt als Schulträgerin sind dies unterm Strich über zwei Millionen Euro, ergänzt Markus Zitron, den die Stadt vor einem Jahr speziell als IT-Spezialist und "Digitalisierungs- Schulbegleiter" eingestellt hat.

Pro Schule dürfen allerdings lediglich die "Peanuts" von maximal 25.000 Euro für die Bereitstellung von Endgeräten wie Tablets oder Whiteboards ausgegeben werden, so Scheil. Hinzu kommen die Kosten für die breitbandige Anpassung an das Internet, eine vernünftige Datenverkabelung, ein flächendeckendes und stabil funktionierendes WLAN, der Support sowie die Betreuung und Wartung der Infrastruktur.

Wie viel Geld an den Schulverbund fließt, ist noch offen, weil die Kosten der technischen Planung noch unbekannt sind. Und auch die Verteilung der Summe aus dem Digitalpakt unter den anderen Weinheimer Schulen steht noch nicht fest. Kräfte von Werner-Heisenberg-Gymnasium, Friedrich-Realschule, Pestalozzi-Grundschule und Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule arbeiten ebenfalls an den Medienentwicklungsplänen, um am Geldtopf partizipieren zu können.

Für Andrea Volz, stellvertretende Schulleiterin des Bonhoeffer-Gymnasiums, ist es wichtig, "dass alle Lehrer mitziehen". Digitalisierung bedeute einerseits eine messbare Erleichterung von Unterrichtsverwaltung und Rückmeldung zum Lernfortschritt. Auf der anderen Seite übernehmen Schüler Verantwortung für ihr Lernen, ihren Lernraum und ihr Leben, wie es im Medienentwicklungsplan schriftlich verankert ist. "Schüler und Lehrer erfahren mehr Motivation, da sich ein größerer Spielraum an Ideen ergibt", heißt es da. "Und damit sieht es im gesamten Schulverbund gut aus", lobt Volz. Zitron setzt derweil darauf, die Pädagogen mit technisch niederschwelligen Angeboten ins Boot zu holen: "Es sollen möglichst wenige Geräte zum Einsatz kommen, mit denen aber viel gemacht wird." Als Beispiel verweist der IT-Fachmann auf Tablets, die sich auch als Dokumentenkameras einsetzen lassen: "In Kombination mit einem Smart-TV stellen sie einen modernen Overhead-Projektor dar."

Mit der Vorführung einer programmierbaren Drohne und einer "Erkundungstour im Klassenverband" über die Eisfelder der Antarktis mittels einer Virtual Reality (VR) Brille gewährte Bergwitz Einblicke in die Praxis. Doch trotz Smart-TV, interaktiver Tafel und der Verringerung des Kreideverbrauchs: Im Unterricht gibt es weiter analoge Elemente. Der Mensch selbst bleibe "analog", so Zitron. Gefragt sei der gesunde Mittelweg.