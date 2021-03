Weinheim. (stek) Geschlossen hat die Minigolf-Anlage am Rande der Weinheimer Schlosshöfe schon eine ganze Weile. Doch nun sieht es so aus, als ob sich an diesem Zustand bis Ende des Jahres wohl nicht mehr viel ändern wird: Vor wenigen Wochen, so der städtische Pressesprecher Roland Kern auf RNZ-Anfrage, habe das Pächter-Ehepaar aus privaten Gründen den Vertrag gekündigt.

In Anbetracht der derzeitigen Corona-Situation dürfte es schwierig bis ausgeschlossenen sein, im direkten Anschluss einen Nachfolger zu finden. Deshalb werde in der Verwaltung nun auch darüber nachgedacht, die Anlage zu renovieren. Die Gelegenheit dazu sei derzeit ja günstig. Oberstes Ziel – und das ist die gute Nachricht – bleibe der Erhalt der Anlage. Die Minigolfbahnen in herrlicher Kulisse werden vor allem von Familien gern besucht.

Für alle Minigolf-Enthusiasten gibt es übrigens auch noch den Miniatur-Golfclub in der Waidallee 30. Er ist unter der Telefonnummer 06201/ 6 83 00 zu erreichen.