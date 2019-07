Von Günther Grosch

Weinheim. Wenn man sich die Dynamik Weinheims und den Wandel der Gesellschaft vor Augen führt, seien für viele der jetzt ausscheidenden Stadträte die zurückliegenden fünf Jahre seit ihrer letzten Verpflichtung 2014 wohl wie im Fluge vergangen, blickte OB Manuel Just am Mittwochabend im Verlauf der "Verabschiedungssitzung" zurück. Vielleicht hätten einige von ihnen im Vorfeld der Zusammenkunft bereits eine persönliche wie politische Bilanz dieser Zeit gezogen, mutmaßte der OB.

Das jeweilige Fazit dürfte aufgrund der jeweils unterschiedlichen anfänglichen Perspektiven und Erwartungen des Einzelnen differenziert ausfallen. Bei manchem werde dabei die Freude über Entscheidungen in seinem Sinne, bei anderen die Enttäuschung über nicht erreichte Ziele überwiegen.

Obwohl er selbst als OB erst seit knapp acht Wochen im Amt ist, könne er bereits sagen, dass sich der "alte" Gemeinderat aktiv in die Themengestaltung und die strategische Ausrichtung der Stadt eingebracht hatte. Dass es dabei sowohl zu einem regen Austausch zwischen Mitgliedern des Gemeinderats und Verwaltung, aber auch zu Kontroversen kam, klammerte Just nicht aus.

"Es wurde in den vergangenen fünf Jahren in diesem Haus viel gearbeitet und geleistet". Gesamtbilanziell betrachtet, habe sich die Zweiburgenstadt zum Wohle der Einwohner und "Einwohnerinnen" entwickelt, spielte Just mit letzterer Wortwahl auf eine Rüge von Stadträtin Cornelia Münch-Schröder (GAL) an. Sie hatte im Nachgang zur Vereidigung von Just im Juni moniert, dass er in seiner Verpflichtungsformel lediglich "dem Wohle der Einwohner zu dienen" gelobt hatte.

Wie in der zurückliegenden Legislaturperiode stehen Gemeinderat und Verwaltung auch künftig vor großen Aufgaben, so Just mit Blick auf Kinderbetreuung und Schulen, Investitionen in Bildung, Stadt- und Innenstadtentwicklung, ÖPNV, Integration und Flüchtlingsmanagement, Gewerbeentwicklung, Demographischer Wandel, Soziales Miteinander, Bürgerbeteiligung und vieles Andere mehr.

Just verdeutlichte, dass der zum letzten Mal in alter Besetzung tagende Gemeinderat "etwas ganz Besonderes" war und im Vergleich zu Gemeinderäten der vergangenen Jahrzehnte ein "echtes Alleinstellungsmerkmal" aufwies: "Sie wurden von Heiner Bernhard verpflichtet. Sie haben mit dem gefühlten Ex-OB Torsten Fetzner das Schiff auf Kurs gehalten. Und Sie werden nun von mir verabschiedet. Sie sind wahrscheinlich die einzigen Stadträte, die in einer einzigen Legislaturperiode mit drei Verwaltungschefs zusammenarbeiten durften."

"Mit Ihnen gehen vertraute Gesichter, vor allem aber Fachwissen", hielt Just für jeden Einzelnen der Ausscheidenden ein persönliches Dankeswort parat. Als von der Amtszeit her Jüngsten galt Justs Dank Mark Schüssler (Freie Wähler) und Oliver Gärtner (SPD), die seit 2017 dem Rat angehörten. Als Parteivorsitzende der FDP werde Andrea Reister die Kommunalpolitik weiter begleiten, zeigte sich Just sicher. Und auch bei Thomas Knörr (SPD), der zumindest dem Ortschaftsrat Rippenweier erhalten bleibt, gab sich Just überzeugt, dass dieser die Bildungspolitik weiter "intensiv verfolgt und begleitet".

Den "Jungen" in seiner Partei eine Chance einräumen wollte Alexander Boguslawski (GAL). "Eine Rechnung, die mit Blick auf den neu gewählten Gemeinderat als aufgegangen bezeichnet werden kann", konstatierte Just. Von technischen bis hin zu sozialen Themen beackerte Rolf Emenlauer (SPD) ein breites Feld. "Wertvolles Hintergrundwissen" zeichnete Klaus Flößer (Freie Wähler) aus.

Eine im Rat bisher einmalige "Vater und Sohn"-Konstellation bescheinigte Just Heinrich Pflästerer (CDU) und Simon Pflästerer (WL). Dank des ihm eigenen "unaufgeregten Wesens" führte Wolfgang Metzeltin als SPD-Fraktionssprecher die Genossen 23 Jahre durch vier Wahlperioden. Ablesbar an seiner gleichfalls jahrzehntelangen Tätigkeit beim Stadtjugendring lagen Metzeltin Kinder und Jugendliche sowie die Beziehungen zu Weinheims Partnerstädten am Herzen. Nicht anwesend waren die Stadträte Albrecht Koenig (GAL), Sascha Pröhl (CDU), Michael Lehner (WL), Hans Mazur (SPD) und Simon Pflästerer (WL).

So vielfältig wie die verschiedenen Themenbereiche der vergangenen Jahre seien auch die Hintergründe und Motive gewesen, die alle zu ihrem Engagement in diesem Gremium geführt hätten, dankte Wolfgang Metzeltin als an Amtsjahren Dienstältester der Ausgeschiedenen der Stadtspitze, der Verwaltung und den Bürgern.

Bei aller Verschiedenheit in den politischen Positionen habe alle ein Ziel immer wieder zusammengeführt, so wie es bereits bei Jeremia im Kapitel 29, Vers 7 nachzulesen ist: "Suchet der Stadt Bestes. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl."